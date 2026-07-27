Atac armat la Seattle, la un festival culinar lângă faimosul Space Needle. Trei oameni au fost uciși și patru răniți, inclusiv un copil

1 minut de citit Publicat la 08:32 27 Iul 2026 Modificat la 09:21 27 Iul 2026

Foto: Getty Images

ACTUALIZARE 9:20. Una dintre victimele rănite în atac a murit la spital, crescând bilanțul morților la trei.

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Un bărbat a deschis focul la un festival culinar din metropola americană Seattle, duminică. În atacul armat au fost uciși doi oameni, iar alți patru au fost răniți, inclusiv un copil, conform informațiilor publicate de presa locală, relatează, luni, AFP, citată de Agerpres.

Postul de televiziune local KOMO a relatat că două persoane au fost ucise în atacul armat, care a avut loc lângă emblematicul Space Needle, un turn de observaţie construit pentru Expoziţia Universală din 1962.

Poliţia din Seattle, care urma să organizeze o conferinţă de presă, a informat că „mai multe” persoane au fost lovite de focuri de armă.

Primăriţa oraşului Seattle, Katie Wilson, a anunţat că doi suspecţi au fost reţinuţi.

„Vreau să le mulţumesc agenţilor de poliţie din Seattle care au intervenit la faţa locului şi i-au reţinut pe cei doi suspecţi”, a declarat ea într-un comunicat.

Purtătoarea de cuvânt a Centrului Medical Harborview, Susan Gregg, a declarat că unitatea a tratat patru pacienţi: un copil, o femeie de 39 de ani, un bărbat de 23 de ani şi o altă femeie de vârstă necunoscută, care a fost dusă în sala de operaţii.

„Nu ştiau cu siguranţă dacă a fost vorba de mai mult de un trăgător”, a explicat ea, adăugând că poliţia va da detalii suplimentare.

Un reporter al Seattle Times a declarat că a auzit sunete surde urmate de ceea ce semăna cu focuri de armă rapide, în timp ce oraşul găzduia festivalul culinar „Bite of Seattle”.