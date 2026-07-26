Soluția simplă care poate opri moartea animalelor pe șosele. În Brazilia, rezultatele sunt spectaculoase

Podurile care salvează maimuțele din Amazon. 15.000 de traversări și niciun animal ucis pe șosea. Foto: ipe.org.br

Un proiect din Brazilia arată că o soluție simplă poate salva mii de animale. În orașul Alta Floresta, din Amazon, opt poduri suspendate au fost montate peste șosele, ca maimuțele și alte animale care trăiesc în copaci să poată trece dintr-o parte în alta a pădurii fără să mai coboare pe drum. Rezultatul este spectaculos: în 15 luni, camerele de monitorizare au înregistrat aproximativ 15.000 de traversări. În aceeași perioadă, în zona monitorizată nu a fost găsit niciun animal ucis de mașini, scrie Mongabay.

De ce au fost montate podurile

Podurile au fost instalate în 2024, după ce autoritățile locale și organizațiile de mediu au observat tot mai multe accidente în care animalele sălbatice erau lovite de mașini. Proiectul face parte din inițiativa Reconecta și are scopul de a lega bucățile de pădure separate de drumuri.

„Un pod suspendat are două scopuri”, a spus bioloaga Fernanda Abra, fondatoarea Reconecta. „Primul este să îmbunătățească legătura pentru faună, permițând animalelor să treacă dintr-o parte în alta în aceste zone de pădure fragmentată. Ca rezultat, reducem și numărul animalelor omorâte pe șosele”.

Fiecare pod este supravegheat cu camere. Una filmează animalele care traversează, iar alta arată ce animale ajung în apropiere, dar aleg să nu folosească trecerea.

Pe poduri au fost surprinse mai multe specii de primate, inclusiv maimuțe-păianjen, maimuțe urlătoare, capucini, marmosete și maimuța titi de Alta Floresta, o specie descrisă abia în 2019 și deja considerată în pericol critic de dispariție.

Animalele au nevoie de timp ca să învețe noile trasee

Reconecta a mai testat astfel de poduri și pe șoseaua BR-174, care traversează o parte din Amazon. Acolo, camerele au înregistrat aproximativ 1.250 de traversări făcute de primate în ultimii cinci ani.

Specialiștii spun însă că animalele nu folosesc imediat noile treceri. În Alta Floresta, capucinii cu smocuri au avut nevoie de șapte luni până să traverseze pentru prima dată unul dintre poduri.

Pentru fauna sălbatică, drumurile nu înseamnă doar riscul de a fi lovită de mașini. Ele rup pădurile în bucăți, izolează populațiile și reduc șansele de supraviețuire ale speciilor amenințate.

În Brazilia, aproape 9 milioane de mamifere sunt ucise anual pe șosele, potrivit unui studiu din 2022. Țara are cea mai mare diversitate de primate din lume, dar și una dintre cele mai mari rețele de drumuri.

Proiectul ar putea fi extins

În Brazilia este discutat un proiect de lege care ar crea un plan național pentru protejarea animalelor pe șosele. Printre măsuri se numără indicatoare de avertizare, reducerea vitezei și construirea de pasaje pentru faună.

Modelul Reconecta ar putea fi folosit pe mai multe drumuri din țară. În 2026, autoritatea națională pentru infrastructură de transport din Brazilia a desemnat acest tip de pod drept model recomandat pentru autostrăzi.

Fernanda Abra vrea să ducă proiectul și în alte zone, inclusiv în Pantanal și în Pădurea Atlantică. Una dintre șoselele vizate este BR-262, cunoscută drept „șoseaua morții”, unde aproximativ 2.000 de animale sunt ucise în fiecare an.