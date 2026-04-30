Ciucu propune un buget de 8,4 miliarde de lei pentru Primăria Bucureşti şi cere o lege a finanţelor publice. Unde merg banii

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat, joi, proiectul de buget, în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la sediul instituţiei. Primăria Bucureşti propune un buget de 8,4 miliarde lei pentru 2026, din care 36% merg către investiţii. Edilul a anunțat că va convoca o ședință a Consiliului General pe 5 mai, pentru a aproba bugetul.

Bugetul PMB 2026, cu 14,5% mai mare ca anul trecut! 8,4 miliarde, cu 1,5 miliarde în plus. Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat azi proiectul de buget, în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la sediul PMB. Prima de acest gen din istoria Primăriei Capitalei, comunică instituţia.

”Municipiul București are o foarte scăzută fexibilitate bugetară, toți banii pe care îi primim sunt de la Guvern. Taxele plătite de bucureșteni merg la sectoare, nu la PMB. În ultimii 2 ani, din bugetul Primăriei au lipsit 3,5 miliarde de lei, o sumă uriașă. S-au acumulat foarte multe datorii. Vom avea de plătit foarte multe lucruri din urmă.

Și sectoarele au fost lipsite de 3,5 miliarde. Per amsamblu 7 miliarde. PIB-ul Bucureștiului este undeva între Republica Moldova și Bulgaria. PIB-ul per capita este la nivelul Vienei. Evident că PMB a rămas în urmă, trebuie să recuperăm.

Am ajuns la un buget mai bun, da. Dar nu e normal ca orașul să aibă un buget de bazar. Se strâng politicienii și stabilesc din pix. Avem nevoie de o lege a finanțelor publice. Trebuie să pledăm pentru o astfel de lege, care să garanteze că banii urmează responsabilitățile legale. Orice primar trebuie să știe cum o să arate bugetul peste un an, doi, oricând”, a spus edilul, la începtul dezbaterii.

Cum se împart banii

Anul acesta, am alocat 2,1 miliarde de lei, adică 36% din buget, pentru investiții. Este o creștere față de 2025, când bugetul a fost de 0,96 miliarde, dar încă nu este una suficientă, a transmis instituţia.



”Vrem să scădem cât mai mult secțiunea de funcționare, să crească cea de dezvoltare, adică investițiile. Ar fi egale, dar avem subvențiile pentru STB și Termonergetica”, a explicat Ciprian Ciucu.

Avem prinse în buget multe proiecte mari de infrastructură, precum Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, reabilitări și modernizări ale sistemelor de termoficare și ale liniilor de tramvai, consolidări de blocuri și clădiri istorice. Cei mai mulți bani din buget se duc însă pe subvenții.

Iată câteva dintre sumele din buget:

Subvenții pentru termoficare și transport în comun – 2,5 miliarde lei

Modernizarea sistemului de termoficare – 1 miliard lei

Modernizarea a 50 km de șină de tramvai – aproape 1 miliard lei

Consolidarea clădirilor cu risc seismic – Peste 198 milioane lei

Prelungirea Ghencea – 130 milioane lei

Supralărgire Dimitrie Pompeiu – 76 milioane lei

Reconstruirea Podului Calicilor - 12 milioane lei

Amenajarea malurilor Dâmboviței, între Piața Unirii și Izvor - 65 milioane lei

Înnoirea parcului auto STB – 85 de milioane lei

Modernizarea Cartierului Henri Coandă - 53 milioane lei

️Punerea în siguranță a Pasajului Basarab - 20 milioane lei

Proiectul de buget, la vot pe 5 mai. Nu mai putem sta fără buget! Primarul a mai anunțat că va convoca o ședință de îndată a Consiliului General, pe 5 mai, pentru a-l aproba.

”Într-o perioadă foarte scurtă, trebuie aprobat bugetul. Luni, o să cer ședință de îndată marți, să aprobăm bugetul. E foarte târziu, era normal să fi avut buget în noiembrie. Dar a mers foarte greu”, a spus edilul Capitalei.