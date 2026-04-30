Portul Constanța, rol strategic în economia regională

În contextul schimbărilor geopolitice din Europa de Est, Portul Constanța devine o infrastructură strategică pentru economia regională și pentru comerțul dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Pentru a-i crește capacitatea operațională și conectarea la coridoarele europene de transport, sunt necesare investiții consistente în infrastructură.

Aceste teme au fost dezbătute în cadrul evenimentului „PORTUL CONSTANȚA – POARTĂ COMERCIALĂ A EUROPEI DE EST”, organizat de Antena 3 CNN, unde companii și operatori portuari au discutat despre dezvoltarea unuia dintre cele mai importante hub-uri logistice din regiune.

Un exemplu concret al provocărilor din teren vine din partea companiei Oil Terminal, care își gestionează infrastructura cu resurse proprii. „Oil terminal are în proprietate și exploatare 40km de cale ferată și opt locomotive care deservesc trenurile pe care le mișcăm în interiorul Oil Terminal. Dar noi nu ne permitem să așteptăm să ni le repare cineva. Le ținem singuri într-o funcționare ireproșabilă, pentru că vă spuneam mai devreme de securitatea instalațiilor și a produselor pe care le operăm”, a explicat Sorin Viorel Ciutureanu, CEO Oil Terminal.

Acesta a subliniat și direcția de dezvoltare a companiei, inspirată de marile porturi europene: „Strategia noastră de dezvoltare este, că tot se vorbea de portul Rotterdam mai devreme, și sincer, ne dorim și noi să fim ca terminalul din Rotterdam. Pentru a reuși acest lucru, ne trebuie investiții în partea de automatizare a instalațiilor. Ne-am făcut in house planurile, urmează să vedem cum reușim și cu bănuții de investiții, pentru că din păcate, toate investițiile le facem pe banii companiei și nu putem accesa fonduri”.

Discuțiile din cadrul dezbaterii au evidențiat, încă o dată, că modernizarea Portului Constanța depinde de investiții rapide și de soluții de finanțare, astfel încât acesta să își consolideze poziția strategică pe harta comerțului internațional.