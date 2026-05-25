Cum poate rezolva Uniunea Europeană problema dependenţei energetice. "Găsirea şi cooperarea cu parteneri de încredere în toată lumea"

Uniunea Europeană accelerează planul de a scăpa de dependența energetică, într-un context global tot mai instabil. Bruxelles-ul mizează pe investiții masive în energie verde, diversificarea surselor de aprovizionare și reducerea importurilor din state considerate nesigure. Miza: securitate energetică și prețuri mai stabile pentru consumatori. "Există propuneri din partea Comisiei Europene de a reduce impozitarea combustibililor", a declarat europarlamentarul Jens Geier în cadrul emisiunii "Be EU" cu Sabina Iosub, la Antena 3 CNN. Subiectul a fost dezbătut şi cu europarlamentarul Dan Nica în aceeaşi ediţie.

Uniunea Europeană se află într-un nou episod de tensiune pe piaţa energiei, iar autorităţile de la Bruxelles transmit un mesaj dublu: nu există, deocamdată, un pericol iminent pentru aprovizionare, dar Europa trebuie să se pregătească pentru un şoc energetic de durată, declanşat de conflictul din Orientul Mijlociu şi alimentat de volatilitatea pieţelor de petrol şi gaze.

Acest val de incertitudine vine după doi ani în care blocul comunitar a încercat să se desprindă de dependenţa de combustibili fosili ruşi şi să stabilizeze facturile pentru populaţie şi economie.

În ultimul lor avertisment public, oficialii europeni au vorbit explicit despre posibilitatea unor perturbări de durată pe piaţa petrolului, însoţite de noi episoade de scumpiri şi au admis că, în cel mai rău scenariu, statele membre vor fi nevoite să limiteze consumul în sectoare-cheie: de la transporturi la industrie.

Momentan, mesajul oficial este că depozitele de gaze sunt la un nivel confortabil, iar pentru vara viitoare nu există motive de panică, dar planurile de backup s-au întors în sertarele guvernelor: noi eliberări din rezervele strategice de petrol, coordonarea achiziţiilor de gaze şi campanii agresive de economisire a energiei. Bruxelles-ul le cere capitalelor să înceapă din timp umplerea depozitelor şi să pregătească din nou planuri naţionale de reducere voluntară a consumului, dacă perspectiva pe pieţele internaţionale se deteriorează.

Sabina Iosub, prezentatoarea emisiunii "Be EU", Antena 3 CNN: Care sunt opţiunile Uniunii Europene pentru a-şi proteja cetăţenii?

Jens Geier, europarlamentar: Acestea sunt poate puţin mai mici decât cred oamenii, deoarece unul dintre cei mai importanţi factori în ceea ce priveşte preţurile este, desigur, impozitarea. Există propuneri din partea Comisiei Europene de a reduce impozitarea combustibililor, se propune reducerea impozitării energiei electrice pentru a determina oamenii să-şi schimbe modul în care produc energie, iar acest lucru este, în totalitate, în mâinile statelor membre.

Ulterior, politicianul german a mai făcut următoarele precizări: "Aşa că nu se poate face mai mult decât o coordonare, o formulare de propuneri şi o deschidere de canale pentru a reduce costurile. Ca social-democrat, aş saluta cu mare plăcere un regulament, care a fost deja propus prin care să eliminăm profiturile incorecte. Am fost foarte, foarte supărat când am văzut, chiar în ziua în care au început bombardamentele asupra Iranului, că şi în Germania, şi cred că în toată Europa, preţurile la benzinării au crescut. Benzina care se afla în pompe fusese produsă cu săptămâni în urmă, aşa că nu avea nimic de-a face cu războiul. Acestea sunt profituri incorecte, care, cred eu, ar trebui returnate consumatorilor".

Sabina Iosub, prezentatoarea emisiunii "Be EU", Antena 3 CNN: Care este atitudinea Germaniei faţă de această criză? Cum o abordaţi, pentru că aţi spuns că e ceva ce se face la nivel naţional. Haideţi să dăm exemplul ţării dumneavoastră.

Jens Geier, europarlamentar: Da, Germania a redus taxa pe benzină şi a adoptat o reglementare care limitează preţurile la un maximum posibil, ce nu poate fi depăşit. Cred că acesta e un pas înainte, dar e oarecum nepractic din punct de vedere social, pentru că, atunci când reduci impozitarea pentru benzină, reducerea este aceeaşi atât pentru director, cât şi pentru muncitor. Şi cred că muncitorul este afectat de criza preţurilor mai mult decât directorul. Aşadar, cred că ar trebui să existe o dimensiune socială.

La întrebarea "Cât de independentă e Uniunea Europeană în ceea ce priveşte energia?", Jens Geier a răspuns astfel: "Este prea dependentă. Nu cunosc cifrele exacte, dar, când ne uităm la electricitate, situaţia este mai bună decât atunci când ne uităm la benzină, petrol, produse chimice şi gaz.

Şi, aşa cum am spus, cu cât este mai mare într-o ţară ponderea combustibililor fosili, benzina, încălzirea pe gaz şi aşa mai departe, cu atât mai mare dependenţa, iar asta înseamnă cu suntem încă victime ale şocurilor de preţ şi/sau ale presiunilor politice. Iar asta este ceva ce nu ne putem permite din punct de vedere social şi politic.

Asta înseamnă că Europa trebuie să devină mai independentă. Eu cred că nu vom fi niciodată complet independenţi, dar este vorba şi despre distribuirea riscului, de găsirea de parteneri de încredere în toată lumea şi de cooperarea cu ei".

Sabina Iosub, prezentatoarea emisiunii "Be EU", Antena 3 CNN: Cât de repede putem face asta?

Jens Geier, europarlamentar: Ultimul aspect trebuie îndeplinit foarte repede. Eu sunt german, dumneavoastră sunteţi româncă, nu cunosc exact situaţia din România, dar noi, în Germania, avem gaz din Norvegia, pe care ne putem baza. Suntem vecini cu Olanda, care au, în Marea Nordului, zăcământul Groningen.

Au oprit producţia, deoarece există riscul de cutremure, dar au spus că, având de-a face cu situaţia gravă de acum, aşa că sunt pregătiţi să reia producţia de gaze naturale din zăcământul Groningen, cel puţin pentru o perioadă.

Invitat în studioul de la Bruxelles, europarlamentarul Dan Nica a oferit următoarele explicaţii: "Pe partea de gaze naturale şi petrol stăm relativ bine, pentru că avem o parte din producţie care se realizează în ţara noastră. La anul va fi şi mai bine, întrucât intră în funcţiune Neptun Depp.

Deci, dintr-un anumit punct de vedere stăm mai bine. Nu sunt convins că rezervele obligatorii de gaze naturale şi de petrol sunt la nivelul pe care ar fi trebuit să-l aibă. Eu m-am întors din Japonia acum două săptămâni, iar acolo, preţul la benzină era de 80 de cenţi – nici măcar nu ştiu dacă erau eurocenţi sau dolari. 80! La noi – doi euro!".

Proiectul Neptun Depp va avea un impact major asupra facturilor de gaze ale românilor.