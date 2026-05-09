Ambasadorul britanic acuză Rusia de atacuri „iresponsabile” aproape de granița cu România. Misiunea Royal Air Force în țara noastră

Giles Portman, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii în România. Foto: captură Antena 3 CNN

Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii în România, Giles Portman, a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre cooperarea cu UE post-Brexit, inclusiv despre o eventuală readerare a Londrei la Uniunea Europeană, despre investițiile britanice în România, precum și despre prezența Royal Air Force în România și despre atacurile tot mai frecvente și „iresponsabile” ale Rusiei în Ucraina, foarte aproape de granița României.

Ambasadorul a denunțat atacurile tot mai dese ale Rusiei în Ucraina, de-a lungul Dunării, foarte aproape de granița cu România. Ultima dată când drone rusești au intrat în spațiul aerian al României, ambasadorul a spus că avioanele britanice Typhoon erau pregătite să intervină și a existat o coordonare rapidă cu autoritățile din România.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Cred că este foarte important să vedem, după toată această perioadă în care Marea Britanie a fost în afara Uniunii Europene, cum sunt în prezent relațiile dintre Regatul Unit și UE, deci inclusiv cu România.

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Ei bine, vă mulțumesc. Cred că este un moment foarte bun pentru a evalua unde ne aflăm în această relație, pentru că anul trecut am avut primul summit Regatul Unit–Uniunea Europeană după Brexit.

Și am pus în mișcare ceea ce cred că este un program destul de bun privind modul în care dorim să cooperăm mai strâns. Dar cred că ceea ce s-a întâmplat în ultimul an este continuarea războiului din Ucraina. Avem războiul din Orientul Mijlociu.

Impacte reale asupra economiilor tuturor țărilor noastre. Iar concluzia la care am ajuns este că relația este bună, dar nu suficient de bună și că trebuie, de fapt, să fim mai ambițioși.

Așadar, summitul pe care îl așteptăm anul acesta va stabili câteva domenii foarte specifice în care credem că putem apropia relația Regatului Unit cu Uniunea Europeană. Și cred că acest lucru va fi în beneficiul real al cetățenilor români.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Care sunt, concret, aceste domenii din punctul de vedere al Marii Britanii?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Cred că unul dintre principalele lucruri pe care vrem să le realizăm anul acesta este un nou acord comercial privind produsele alimentare și băuturile, pentru că am recunoscut că, de fapt, aranjamentele rezultate în urma Brexitului nu au fost atât de bune pe cât trebuiau să fie.

Au creat foarte multă birocrație, multe costuri suplimentare și mult timp pierdut. Uniunea Europeană exportă un sfert din produsele sale alimentare și băuturile către Regatul Unit, iar noi estimăm că acest procent poate crește cu încă 8%.

Și credem că putem crește mult și exporturile britanice de produse alimentare și băuturi către UE. Asta ar trebui să fie o veste bună pentru producători, fermieri și industria alimentară și a băuturilor, pentru că ar trebui să însemne că își pot transporta, comercializa și vinde produsele mai rapid și mai ieftin. Dar ar trebui să însemne și mai multe opțiuni și costuri mai mici pentru consumatori.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Vor exista multe discuții asemănătoare cu cele privind Mercosur, având în vedere că acum Marea Britanie nu mai face parte din piața europeană?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Acesta a fost unul dintre aspectele identificate ca prioritate anul trecut, deci există deja un acord de principiu. Acum este vorba despre punerea lui în practică.

Și mai sunt câteva domenii în care cred că putem face progrese anul acesta. Este vorba despre alinierea schemei de tranzacționare a emisiilor de carbon dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană și, de asemenea, alinierea piețelor de electricitate.

Asta ar trebui să însemne, din nou, că prin economia de scară avem sisteme mai simple între Regatul Unit și UE. Ar trebui să însemne că putem realiza economii de scară. În timp, ar trebui să însemne că putem transfera costuri mai mici ale energiei către toți cetățenii noștri. Și ar trebui să însemne, de asemenea, că tranziția noastră verde va fi puțin mai rapidă.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Poate că telespectatorii se întreabă acum ce înseamnă asta pentru România? Ce înseamnă pentru cetățenii români? Care ar trebui să fie beneficiile unui astfel de acord?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Ei bine, cred că beneficiile tuturor celor trei lucruri pe care le-am menționat ar trebui să însemne prețuri mai mici pentru noi toți.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Asta este o veste bună în această perioadă în care vedem creșterea prețurilor din cauza multor evenimente care au loc în lume. În ceea ce privește apărarea și securitatea, cum arată în prezent relațiile dintre Regatul Unit și UE și dintre Regatul Unit și România?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Din nou, este un moment foarte relevant să menționăm acest lucru, pentru că unul dintre cele mai importante aspecte în relația dintre România și Regatul Unit în acest moment este că Royal Air Force a revenit în România.

Există din nou avioane britanice Typhoon în România, care desfășoară misiuni de poliție aeriană împreună cu Forțele Aeriene Române și apără granița României. Și acesta este pur și simplu un exemplu fantastic despre cum aliații NATO lucrează împreună pentru apărarea noastră colectivă.

De fapt, avioane românești se află acum în Lituania și fac exact același lucru. Așadar, este vorba despre cooperare pentru a ne proteja teritoriul și cetățenii de amenințarea rusă din Ucraina.

Deci acesta este un exemplu excelent despre cum funcționează în practică cooperarea noastră în domeniul apărării.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Și avem un exemplu foarte concret în aceste zile cu Eurofighterele care au căutat acele drone. Ce ne puteți spune despre acel moment?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Da, exact. Din păcate, Rusia continuă să atace Ucraina în permanență și într-un mod iresponsabil foarte aproape de granița cu România, de-a lungul Dunării, cu drone. Iar în ultimele zile am văzut multiple atacuri rusești, foarte aproape de granița României.

Iar dacă este necesar, în coordonare cu NATO, cu UE, aceste avioane pot intercepta dronele dacă se consideră că există o amenințare reală pentru România.

Și, deși nu pot intra în detalii operaționale specifice, pentru că asta ar oferi informații adversarilor noștri, ceea ce pot spune este că sistemul a funcționat exact așa cum trebuia, cooperarea a fost exact așa cum trebuia, Iar aceasta este misiunea lor: să ofere acea siguranță și apărare României și cetățenilor români.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: A existat și o discuție în presa britanică în această perioadă privind această intervenție, întrebându-se dacă era posibilă interceptarea acelei drone de această dată sau nu.

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Da, ceea ce pot clarifica este că regulile de angajare au fost foarte clare și foarte rapid convenite între autoritățile române și britanice. Cu această ocazie, avioanele Typhoon nu au doborât o dronă, dar capacitatea există în mod absolut, așa cum am spus, de a identifica, monitoriza și, dacă este necesar, intercepta.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Să privim relația mai amplă dintre România și Regatul Unit și dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Ați lucrat mulți ani la Bruxelles și cunoașteți discuțiile de acolo despre modul în care Uniunea Europeană ar trebui să își protejeze cetățenii, dar fără a avea o armată europeană și așa mai departe. Care este opinia dumneavoastră acum privind aceste discuții?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Desigur, principalul actor este NATO și asta rămâne valabil, iar noi suntem aliați în NATO. Dar cred că președintele Trump a spus foarte clar, de când a revenit la putere pentru a doua oară, că Europa trebuie să facă mai mult, iar noi suntem de acord cu el, motiv pentru care bugetul nostru pentru apărare crește. Vom ajunge la 2,5% din PIB alocat apărării până anul viitor.

Și bugetul României crește de asemenea. Așadar, o parte din acest lucru ține de capacitatea noastră colectivă de a ne apăra mai bine. Desigur, a existat această decizie a UE de a lansa acest mare proces numit mecanismul SAFE, care dezvoltă o colaborare industrială mai mare între industriile noastre de apărare, iar Regatul Unit nu face parte din acesta. Dar ceea ce aș spune este că văd în continuare un potențial excelent pentru România și Regatul Unit de a coopera.

Este foarte important să nu creăm noi bariere între industriile noastre de apărare și să ne asigurăm că putem coopera în cel mai eficient mod.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Trebuie să clarificăm puțin pentru telespectatori de ce Regatul Unit nu face parte din SAFE. Pentru că au existat unele dezbateri între statele membre europene, statele care fac parte din Uniunea Europeană și Regatul Unit. Comisia a introdus acolo niște obiective și condiții foarte specifice. Concluzia este aceasta: Regatul Unit nu face parte din programul SAFE. Dar de ce, concret?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Explicația este foarte simplă. Suma de bani pe care Comisia a propus-o ca Regatul Unit să o plătească pentru a face parte din SAFE.

Dar Regatul Unit are o relație specială. Am vorbit cu mulți oameni din România și sperăm că poate va exista o a doua rundă a SAFE. Poate va fi diferită. Dar acesta este motivul pentru care nu suntem implicați în SAFE de această dată.

Dar cred că există o paralelă cu o altă propunere foarte importantă a Comisiei în acest moment, numită Made in Europe, cunoscută și sub numele de Industrial Accelerator Act. Aceasta este o propunere a Comisiei pentru a se asigura că industria europeană în general, nu doar cea de apărare, este sprijinită cât mai mult posibil în vremuri economice dificile. Și înțelegem pe deplin acest lucru.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Iar aici faceți parte.

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Aici trebuie să facem parte și sunt foarte bucuros că Comisia a recunoscut că Regatul Unit este un partener special și valoros, pentru că industriile noastre sunt atât de integrate.

Cred că există un domeniu în care există un risc atât pentru Regatul Unit, cât și pentru România, și acesta este industria auto, unde nu am fost recunoscuți ca un partener atât de special. Și dacă ne uităm la companii mari și angajatori importanți din România, precum Ford sau Dacia, nu doar că multe dintre exporturile lor merg către Regatul Unit, dar sute de componente pentru aceste mașini vin din Regatul Unit.

Vorbim despre sute de milioane de euro ca valoare și despre foarte multe locuri de muncă. De aceea credem că este foarte important să nu ridicăm noi bariere care ar putea complica aceste lanțuri de aprovizionare foarte sensibile dintre România și Regatul Unit.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: De asemenea, iar aceasta este o veste bună, în ceea ce privește alte programe, sunteți ca un stat membru, să spunem, parte a Uniunii Europene. Mă refer la Erasmus.

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Da, Erasmus este o veste extraordinară. Revenim în Erasmus din 2027 și sunt foarte încântat de acest lucru. Va oferi tinerilor noi oportunități de a studia în Regatul Unit și studenților britanici de a studia în întreaga Europă.

Cred că este important să spunem că programul se aplică și cursanților adulți, deci nu doar tinerilor, deși în principal acestora. De asemenea, este important de spus că responsabilă pentru acest dosar a fost comisarul român Roxana Mînzatu, care l-a gestionat și l-a dus la bun sfârșit.

Așadar, vreau să îi mulțumesc și să o felicit. Și sunt foarte încântat că British Council va fi partenerul de implementare aici, în România. Foarte mulți români mi-au spus că unul dintre lucrurile pe care le regretă după Brexit este faptul că este mult mai scump să studiezi în Regatul Unit. Iar aceasta este o oportunitate fantastică pentru români să studieze din nou în Regatul Unit.

Ce spune ambasadorul britanic despre readerarea la UE

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Din când în când, oamenii din România sau din Regatul Unit sau chiar din Uniunea Europeană, inclusiv de la Bruxelles, se întreabă: se va întoarce Marea Britanie în Uniunea Europeană? Este posibilă o revenire?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Teoretic, este posibil să reaplicăm. Noi am fost prima țară care a părăsit Uniunea, deci desigur totul este un teritoriu neexplorat. Cred că este foarte clar că actualul guvern nu vorbește în acest moment despre asta și nici despre reintrarea în uniunea vamală sau în piața unică.

Dar ceea ce încercăm să facem este să respectăm decizia poporului britanic, dar și să identificăm modalități prin care putem apropia din nou relația. Și, deși Erasmus este o veste excelentă pentru studenți, credem că putem merge mai departe.

Și unul dintre celelalte lucruri pe care am dori să le convenim foarte curând este un nou program de experiență pentru tineri între UE și Regatul Unit. Asta înseamnă că nu doar studenții, ci și tinerii care vor doar să viziteze ca turiști, să muncească, să studieze sau să facă voluntariat. Vrem ca acest program să fie cât mai flexibil și deschis posibil. Încă nu am ajuns acolo, dar vrem foarte mult să realizăm acest lucru la următorul summit.

Așadar, mesajul meu pentru România și toate statele membre ale UE și pentru Comisie ar fi: haideți să realizăm acest lucru, pentru că ar fi extraordinar pentru oamenii din România.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Vreau să le reamintesc telespectatorilor că ați lucrat pentru extinderea UE, analizând îndeaproape aderarea României și Bulgariei la acea vreme. Cum vedeți România în ceea ce privește evoluția sa în Uniunea Europeană după aderare? Care au fost beneficiile din punctul dumneavoastră de vedere? Cum ne-am dezvoltat cu ajutorul Uniunii Europene?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Pentru mine este extraordinar să mă întorc după 20 de ani de la negocieri și să văd România ca un membru important și prosper al Uniunii Europene.

Desigur, cred că România a beneficiat de foarte multe fonduri europene în acești ani, care au fost esențiale pentru susținerea dezvoltării economiei. Dar putem vedea și faptul că România este acum al șaselea cel mai mare stat membru al Uniunii Europene și știu din contactele pe care încă le am la Bruxelles că România devine un membru al UE din ce în ce mai încrezător și mai influent și noi vrem ca acest lucru să continue, pentru că credem că interesele noastre sunt foarte apropiate.

Avem această legătură extraordinară între țările noastre datorită diasporei. Așadar, ne dorim cu adevărat o voce românească puternică la Bruxelles. Iar cealaltă piesă a puzzle-ului, care cred că va fi completată anul acesta, este aderarea României la OECD.

Oamenii sunt mult mai puțin familiarizați cu această organizație, dar după aderarea la NATO și la UE, am susținut foarte puternic aderarea României la OECD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Și sper că acest lucru se va întâmpla în următoarele luni și va face din România un loc mai atractiv pentru investiții și afaceri. Deci, din nou, este ceva care va ajuta economia României.

Marea Britanie investește un miliard de lire sterline în România

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Dacă tot suntem la acest subiect, să privim investițiile pe care Regatul Unit le face în prezent în România și care sunt, să spunem, prioritățile dumneavoastră în ceea ce privește investițiile?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Am lansat o nouă strategie industrială britanică atunci când noul guvern a venit la putere și aceasta a identificat domeniile-cheie asupra cărora ar trebui să ne concentrăm. Și mai multe dintre acestea sunt foarte relevante pentru relațiile dintre Regatul Unit și România.

Există sectoare precum industria de apărare, pe care am menționat-o deja, serviciile financiare, tehnologia, iar în România există companii de tehnologie fantastice care fac afaceri cu Regatul Unit și investesc acolo.

Energia este celălalt domeniu pe care voiam să îl menționez. Cred că potențialul nostru de a coopera mai mult în energie, mai ales în energia verde, este uriaș.

Credem că au existat deja aproximativ două milioane de lire sterline investiții britanice în România și credem că mai urmează aproximativ un miliard. Și cred că una dintre lecțiile războiului din Ucraina este și a războiului din Orientul Mijlociu este că trebuie să ne concentrăm mai mult pe tranziția la energia verde, nu doar pentru prețuri mai competitive, ci și pentru securitatea energetică.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai mare sau cea mai profundă modalitate de a lucra împreună atunci când discutăm despre ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Ei bine, Orientul Mijlociu... există un război acolo din care noi nu facem parte și pe care nu l-am început, dar ale cărui efecte le vom simți cu toții, bine?

Am auzit oameni spunând că acest conflict va avea impact asupra noastră pentru următoarea generație, nu doar în ceea ce privește creșterea prețurilor la energie, ci și în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil și, implicit, impactul asupra industriei aviatice și turismului. Dar și prin instabilitatea generală într-o regiune nu foarte îndepărtată de România.

De aceea cred că este foarte important să colaborăm diplomatic, în primul rând, iar Regatul Unit încearcă de mulți ani să găsească o soluție diplomatică în relația cu Iranul.

A existat foarte recent o reuniune importantă la Paris, coprezidată de președintele Macron și de prim-ministrul nostru, Keir Starmer, care a analizat patru modalități prin care comunitatea internațională poate coopera.

Dimensiunea diplomatică, dimensiunea sancțiunilor, o a treia direcție privind siguranța navelor și a marinarilor și apoi o a patra direcție privind cooperarea cu industria pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz și reluarea fluxurilor energetice.

Iar România, prin președintele dumneavoastră, a făcut parte din aceste discuții. Suntem recunoscători pentru asta și primim un semnal foarte puternic că România dorește să fie un partener în discuțiile despre cum putem continua împreună.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Domnule ambasador, la finalul discuției noastre, care este mesajul dumneavoastră pentru românii care vă urmăresc acum?

Giles Portman, ambasadorul UK în România: Mesajul meu este că sunt aici de peste doi ani, deci am trecut deja de jumătatea mandatului, ceea ce este trist într-un fel, pentru că nu vreau să fi trecut deja jumătatea.

Dar arată și cât de repede a trecut timpul, iar asta pentru că am făcut atât de multe lucruri împreună. Așadar, cred cu adevărat că în următorii doi ani putem realiza foarte multe împreună.

Obținerea unui nou acord între Regatul Unit și Uniunea Europeană este absolut o prioritate în acest an și va aduce beneficii atât britanicilor, cât și românilor.

Cred că relația noastră în domeniul apărării și securității este foarte, foarte apropiată și acest lucru este demonstrat și prin faptul că relația noastră comercială a depășit 10 miliarde de lire sterline.

A crescut cu 5% și putem continua să creștem. Dar poate că elementul unic al relației noastre este relația dintre oameni și diaspora din Regatul Unit.

Și sunt foarte încântat că în următoarele săptămâni va apărea un studiu privind contribuția diasporei din Regatul Unit, pentru că oriunde merg întâlnesc români care ocupă din ce în ce mai multe poziții de conducere în Marea Britanie, în sistemul de sănătate, în afaceri și în politică. Iar acesta este un lucru care ne va apropia mereu tot mai mult.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Excelență, vă mulțumesc foarte mult.