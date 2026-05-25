Jaf armat la un magazin de bijuterii de la Roma, în plină zi

<1 minut de citit Publicat la 11:34 25 Mai 2026 Modificat la 11:34 25 Mai 2026

Carabinierii au sosit la faţa locului și au deschis o anchetă.

Un magazin de bijuterii de la centrul comercial Casal Bertone din Roma a fost jefuit în plină zi de doi hoţi înarmaţi care au ameninţat vânzătoarele cu arme.

Infractorii, fără să aibă faţa acoperită, au intrat în magazin şi au ameninţat cele două vânzătoare. În timp ce unul dintre bandiţi ţinea sub control cele două vânzătoare, celălalt a umplut o geantă cu bujuterii şi ceasuri de valoare, relatează Corriere della Sera. Apoi cei doi hoţi au fugit.

Din primele cercetări, obiectele furate au fost evaluate la mii de euro, dar evaluarea finală este în curs de desfăşurare.

Carabinierii au sosit la faţa locului și au deschis o anchetă. Criminaliştii au prelevat probe, în timp ce poliţiştii vizionează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a identifica bandiţii şi pentru a-i prinde.

În urmă cu aproximativ o lună un alt magazin de bijuterii din centrul comercial Euroma2 de la Roma a fost jefuit.