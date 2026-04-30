O statuie uriașă a apărut peste noapte în centrul Londrei. Poartă semnătura lui Banksy

O statuie de mari dimensiuni a apărut în centrul Londrei și pare să poarte semnătura misteriosului artist stradal Banksy. Sculptura, care înfățișează un bărbat la costum făcând un pas înainte de pe un soclu în timp ce ține cu o mână un steag care îi acoperă fața, a fost observată pentru prima dată miercuri, în zona St James's, scrie BBC.

Aceasta este amplasată în Waterloo Place, în apropierea statuilor lui Edward al VII-lea, Florence Nightingale și a Monumentului Războiului Crimeei.

Numele „Banksy” a fost scris la baza soclului, alimentând speculațiile că artistul s-ar afla în spatele lucrării, deși nu există încă o confirmare oficială în acest sens.

Banksy, a cărui identitate reală nu este cunoscută oficial, nu este la prima „vizită” de acest gen în Londra.

În 2004, lucrarea „The Drinker” (Băutorul) - o reinterpretare subversivă a celebrului „Gânditor” al lui Rodin - a fost instalată pe Shaftesbury Avenue, fiind furată la scurt timp după aceea.

Waterloo Place este o zonă istorică din centrul capitalei britanice, faimoasă pentru arhitectura grandioasă și numeroasele sale monumente, printre care cele dedicate Ducelui de York, lui Edward al VII-lea sau eroilor din Crimeea. Locul se află în imediata vecinătate a bulevardului The Mall și a Palatului Buckingham.

Deși este celebru pentru lucrările sale cu impact major și adesea controversate din întreaga lume, cele mai recente creații ale lui Banksy au apărut exclusiv în Londra.

În decembrie, un mural cu doi copii întinși pe jos a apărut în cartierul Bayswater. În septembrie, artistul a susținut că a pictat pe complexul Royal Courts of Justice o scenă în care un protestatar prăbușit la pământ ține o pancartă pătată de sânge, în timp ce un judecător îl domină amenințător, agitând ciocanul de justiție.

De asemenea, pe parcursul anului 2024, artistul a creat un adevărat „traseu al animalelor” prin capitală, cu lucrări înfățișând o capră, elefanți, o gorilă, maimuțe, piranha, un rinocer și pelicani.

De fiecare dată, piesele par să fi fost instalate pe ascuns, fiind confirmate ulterior drept lucrările sale prin intermediul contului său de Instagram.

Operele sale, amplasate atât pe proprietăți private, cât și pe spațiul public, sunt interpretate la scară largă drept manifeste politice și sunt, de cele mai multe ori, îndepărtate la scurt timp după apariție.