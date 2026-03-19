Cine este, de fapt, misteriosul artist stradal Bansky. Noile dovezi care îl leagă de numele Robin Gunningham

Într-o investigație îndelungată desfășurată săptămâna trecută, Reuters a declarat că a stabilit adevărata identitate a lui Banksy, artistul stradal de renume mondial, al cărui anonimat a captivat lumea artei timp de decenii aproape la fel de mult ca și opera sa. Artistul „pensionat” a ieșit din mediul underground al graffiti-urilor din Bristol, Anglia și Londra, în anii 1990 și 2000. A devenit cunoscut pentru picturile sale murale, compuse cu viclenie și adesea cu tentă politică, precum „Fata cu balon” și „Aruncătorul de flori”, care păreau să apară spontan peste noapte pe străzile și clădirile publice. În ultimele decenii, lucrările sale au atras mulțimi și au adunat milioane de dolari la licitații, scrie The New York Times.
Ancheta Reuters îl identifică drept Robin Gunningham, despre care un tabloid britanic a spus că era Banksy în 2008. Dovezile furnizate de Reuters includ un raport al poliției și documente judiciare legate de arestarea lui Banksy când a pictat un panou publicitar în New York în 2000, precum și un interviu cu cineva care a declarat că „un bărbat care corespundea detaliilor biografice ale lui Gunningham călătorea în Ucraina când o pictură murală cu Banksy a apărut acolo în 2022”.
Cine este Robin Gunningham
În 2008, o anchetă realizată de The Mail on Sunday a susținut că Gunningham era Banksy. Ziarul intervievase un locuitor din Bristol care spusese că bărbatul dintr-o fotografie despre care se crede că îl înfățișează pe artist la lucru era Gunningham. De asemenea, intervievase un fost vecin care spusese că Gunningham și Banksy erau aceeași persoană.
Gunningham s-a născut la Bristol în 1973 și a urmat cursurile Școlii Catedralei din Bristol, unde a jucat rugby și hochei, a jucat în piese de teatru școlare și a practicat arta, potrivit The Mail și documentelor disponibile publicului. Ilustrațiile și o bandă desenată pe care Gunningham le-a adus în revista studențească a școlii au fost descoperite de The Irish Sun în 2024.
Reprezentanții lui Banksy nu au răspuns solicitării de comentarii a ziarului The Mail, iar tatăl lui Gunningham a negat că fiul său ar fi Banksy.
Care sunt noile dovezi
În centrul anchetei Reuters se află un raport al poliției și documente judiciare legate de un episod din 2000, când autoritățile l-au arestat pe Gunningham pentru tulburarea ordinii publice în New York. În acel an, potrivit unei cărți scrise de managerul lui Banksy de la acea vreme, Steve Lazarides, artistul a fost arestat în timp ce încerca să picteze peste un panou publicitar de pe acoperișul unei clădiri.
Folosind o fotografie postată de Lazarides pe rețelele sociale, Reuters a identificat clădirea ca fiind la adresa 675 Hudson Street. A publicat documente ale poliției privind arestarea lui Gunningham, care arată că acesta a mărturisit că a denaturat un panou publicitar la adresa respectivă, semnând o declarație scrisă de mână cu numele său. Într-un document judiciar conex, Gunningham a menționat adresa sa ca fiind Carlton Arms Hotel, un refugiu istoric al artiștilor pe care se știe că îl frecventa Banksy.
La un moment dat după dezvăluirea din The Mail on Sunday, Banksy și-a schimbat legal numele, a declarat Lazarides pentru Reuters. Citând documente publice, Reuters a spus că artistul folosea numele de „David Jones”.
Reuters a vorbit cu o persoană care a declarat că un anume David Jones a călătorit în Ucraina între octombrie și noiembrie 2022. La scurt timp după aceea, Banksy a dezvelit o serie de picturi murale în țară. Actul de identitate al lui David Jones trecea aceeași dată de naștere ca și cea a lui Robin Gunningham.
Persoana respectivă a declarat, de asemenea, pentru Reuters, că datele de călătorie ale lui Jones corespund cu cele ale lui Robert Del Naja, un cunoscut asociat al lui Banksy și fondator al trupei de trip-hop Massive Attack, care a fost văzut în Ucraina la acea vreme.
Cum ar putea afecta raportul prețurile Banksy
Acoris Andipa, un galerist londonez specializat în picturi și gravuri Banksy de 20 de ani, a declarat că nu crede că vestea va afecta piața Banksy pe termen mediu și lung.
„Clienții mei cumpără operele de artă ale lui Banksy datorită artei în sine. Iau în considerare valoarea, dar aceasta nu este principala lor preocupare. Nu-i văd schimbând această abordare. Majoritatea cumpărătorilor Banksy nu sunt interesați de identitatea sa și nici nu vor să o cunoască”, a spus Andipa.
Cererea pentru lucrările artistului a scăzut din 2021, când piața Banksy a fost un beneficiar principal al impulsului dat vânzărilor de artă online de către pandemia de coronavirus. Artistul câștigă puțini bani din revânzările pe piața secundară.
În 2021, valoarea anuală a vânzărilor de licitații ale lui Banksy s-a triplat, atingând un maxim istoric de 171,3 milioane de dolari, ceea ce l-a transformat în al optulea artist cu cele mai mari vânzări din sector. În 2025, vânzările sale la licitații s-au prăbușit la 13,3 milioane de dolari, iar clasamentul său a căzut pe locul 102, potrivit bazei de date Artprice.
Scăderea a făcut parte dintr-un declin mai amplu al cererii de artă contemporană, a spus Andipa. Cel mai recent test al pieței Banksy a început marți, când Christie's a deschis licitația online „Contemporary Edition: London”, care va dura până pe 31 martie.
Vânzarea prezintă nouă printuri Banksy, inclusiv o rară „Kate Moss (Original Colourway)”, care parodiază celebra serie serigrafică „Marilyn” din anii 1960 a lui Andy Warhol. Se estimează că acel print, dintr-o ediție de 50 de exemplare realizată în 2005, se va vinde cu un preț cuprins între 93.000 și 132.000 de dolari. În 2021, potrivit Artprice, un alt print din ediție s-a vândut cu 386.576 de dolari.