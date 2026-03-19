Cine este, de fapt, misteriosul artist stradal Bansky. Noile dovezi care îl leagă de numele Robin Gunningham

La un moment dat după dezvăluirea din The Mail on Sunday, Banksy și-a schimbat legal numele, a declarat Lazarides pentru Reuters. Citând documente publice, Reuters a spus că artistul folosea numele de „David Jones”.

Reuters a vorbit cu o persoană care a declarat că un anume David Jones a călătorit în Ucraina între octombrie și noiembrie 2022. La scurt timp după aceea, Banksy a dezvelit o serie de picturi murale în țară. Actul de identitate al lui David Jones trecea aceeași dată de naștere ca și cea a lui Robin Gunningham.

Persoana respectivă a declarat, de asemenea, pentru Reuters, că datele de călătorie ale lui Jones corespund cu cele ale lui Robert Del Naja, un cunoscut asociat al lui Banksy și fondator al trupei de trip-hop Massive Attack, care a fost văzut în Ucraina la acea vreme.

Cum ar putea afecta raportul prețurile Banksy

Acoris Andipa, un galerist londonez specializat în picturi și gravuri Banksy de 20 de ani, a declarat că nu crede că vestea va afecta piața Banksy pe termen mediu și lung.

„Clienții mei cumpără operele de artă ale lui Banksy datorită artei în sine. Iau în considerare valoarea, dar aceasta nu este principala lor preocupare. Nu-i văd schimbând această abordare. Majoritatea cumpărătorilor Banksy nu sunt interesați de identitatea sa și nici nu vor să o cunoască”, a spus Andipa.

Cererea pentru lucrările artistului a scăzut din 2021, când piața Banksy a fost un beneficiar principal al impulsului dat vânzărilor de artă online de către pandemia de coronavirus. Artistul câștigă puțini bani din revânzările pe piața secundară.

În 2021, valoarea anuală a vânzărilor de licitații ale lui Banksy s-a triplat, atingând un maxim istoric de 171,3 milioane de dolari, ceea ce l-a transformat în al optulea artist cu cele mai mari vânzări din sector. În 2025, vânzările sale la licitații s-au prăbușit la 13,3 milioane de dolari, iar clasamentul său a căzut pe locul 102, potrivit bazei de date Artprice.

Scăderea a făcut parte dintr-un declin mai amplu al cererii de artă contemporană, a spus Andipa. Cel mai recent test al pieței Banksy a început marți, când Christie's a deschis licitația online „Contemporary Edition: London”, care va dura până pe 31 martie.

Vânzarea prezintă nouă printuri Banksy, inclusiv o rară „Kate Moss (Original Colourway)”, care parodiază celebra serie serigrafică „Marilyn” din anii 1960 a lui Andy Warhol. Se estimează că acel print, dintr-o ediție de 50 de exemplare realizată în 2005, se va vinde cu un preț cuprins între 93.000 și 132.000 de dolari. În 2021, potrivit Artprice, un alt print din ediție s-a vândut cu 386.576 de dolari.