Comisia Europeană propune măsuri pentru facturi mai mici la energie și protecția consumatorilor vulnerabili

Comisia recomandă identificarea timpurie a gospodăriilor aflate în situații de risc pentru a le oferi sprijin în timp util / Foto: Getty Images

Comisia Europeană (CE) a emis, joi, un set de recomandări pentru a contribui la protejarea gospodăriilor vulnerabile împotriva debranșărilor energetice, la o mai bună gestionare a contractelor lor de furnizare a energiei, precum și pentru a juca un rol activ în tranziția către o energie curată prin producția proprie și partajarea energiei, informează un comunicat de presă al Executivului european, notează Agerpres.

Crearea unui sistem energetic mai favorabil incluziunii, mai rezilient și mai durabil este esențială pentru eforturile Europei în direcția independenței energetice. Recomandările emise astăzi se axează pe capacitarea consumatorilor europeni prin facilitarea unor alegeri în cunoștință de cauză în ceea ce privește aprovizionarea lor cu energie, precum și pe prevenirea debranșărilor și a consecințelor falimentelor furnizorilor.

Ele urmăresc, de asemenea, să sprijine statele membre în promovarea dezvoltării rapide a comunităților energetice și a formelor de autoconsum și partajare a energiei, care pot contribui la tranziția către o energie mai curată, reducând în același timp prețurile.

„Conflictul din Orientul Mijlociu - și impactul său asupra prețurilor la energie - subliniază cât de volatile rămân piețele mondiale ale energiei și cât de urgent trebuie Europa să își consolideze reziliența energetică.

Acesta trebuie să fie momentul în care accelerăm tranziția către un sistem energetic mai durabil, mai sigur și mai orientat către consumatori. Într-un moment în care creșterea costurilor energiei reprezintă o preocupare reală pentru cetățenii UE, acest pachet transformă ambiția politică în beneficii concrete pentru gospodării, comunități și întreprinderile mici din întreaga Europă.

Trebuie să protejăm gospodăriile vulnerabile împotriva debranșărilor energetice și să sprijinim toți consumatorii să își gestioneze mai bine contractele de furnizare a energiei, precum și să joace un rol activ în tranziție”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

Pentru a proteja clienții vulnerabili împotriva deconectărilor și în timpul eliminării treptate a gazelor naturale, Comisia recomandă identificarea timpurie a gospodăriilor aflate în situații de risc pentru a le oferi sprijin în timp util, inclusiv prin planuri de plată personalizate, consiliere privind datoriile și vouchere energetice, alături de soluții structurale precum eficiența energetică și accesul la surse regenerabile de energie.

Pe măsură ce UE renunță la gazele naturale, Comisia solicită o planificare coordonată în toate sectoarele, cu o comunicare transparentă și un calendar clar. Aceasta subliniază rolul central al ghișeelor unice în a ajuta gospodăriile să adopte alternative mai curate, îndemnând totodată țările UE să utilizeze pe deplin finanțarea UE și națională.

Pentru sprijinirea consumatorilor în găsirea celei mai bune oferte, noul ghid își propune să standardizeze termenii și condițiile cheie din contractele energetice pentru a se asigura că aceștia primesc informații clare. Acest lucru va ajuta la compararea mai ușoară a ofertelor, la schimbarea mai rapidă a furnizorilor și la reducerea costurilor, făcând în același timp piața mai competitivă și mai transparentă.

Pentru a accelera și facilita adoptarea comunităților energetice și a maximiza potențialul autoconsumului, orientările Comisiei au ca scop facilitarea funcționării comunităților energetice pe diferite piețe și sectoare energetice și oferirea de avantaje cetățenilor și persoanelor fizice, întreprinderi mici și autorități locale, în scopul producerii și partajării propriilor surse regenerabile de energie pentru autoconsum.

Acestea sunt însoțite de un plan de acțiune pentru comunitățile energetice, care prezintă un set de măsuri pe care Comisia le va întreprinde pentru a sprijini dezvoltarea comunităților energetice.

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a asigura o punere în aplicare eficace a recomandărilor, oferind asistență tehnică și monitorizând progresele înregistrate.