Au apărut primele cireșe în piețe. Un kilogram costă cât jumătate de rezervor de benzină

Primele cireșe din 2026 au început să se vândă în Piața Cibin din Sibiu, fiind aduse din Spania. Prețul cu care se vinde un kilogram este de 180 de lei, mai mult față de anul 2025. Chiar și așa, vânzătorii spun că se vând rapid, fiind căutate în mare parte de pofticioși, potrivit publicației Ora de Sibiu.

Vânzătorii spun că există interes, chiar dacă prețul este ridicat. Anul trecut, în aceeași perioadă, cireșele din import se vindeau cu 150 de lei pe kilogram.

„Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază. Cireșele românești cu siguranță nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate”, a spus Maria, o vânzătoare.

Astfel, ea îi îndeamnă pe clienți să guste înainte de a cumpăra.

„Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești care apar la început de sezon”, spune ea.

Deși prețul este unul ridicat, mulți oameni se cumpără măcar câteva fructe pentru a-și potoli pofta. Pe lângă cireșe, în piață se vând și căpșuni, care încep de la 15 lei pe caserolă.