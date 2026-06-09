Exploratorii viitorului, de la arheologie la AI, la "Tabăra de Genii" de la Craiova, într-o sărbătoare a copilăriei

Exploratorii viitorului, de la arheologie la AI, la "Tabăra de Genii" de la Craiova. Sursa foto: Antena 3 CNN

Au explorat Universul, au învățat cum să aibă grijă de sănătatea lor și au lăsat un mesaj pentru viitor. Este povestea celei de-a doua zile a Taberei de Genii, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova. De la Planetariu și "Ora fără diabet", până la plasmele interactive care i-au provocat să își imagineze cum va arăta lumea în 2050, copiii au fost invitați să descopere, să întrebe și să viseze.

După succesul primei zile, sute de copii au revenit la "Tabăra de Genii" pentru noi experiențe care i-au provocat să descopere lumea din jurul lor și să privească spre viitor.

Una dintre cele mai căutate atracții ale zilei a fost Planetariul. Copiii au stat răbdători minute-n șir la rând pentru a urmări proiecții spectaculoase care i-au dus într-o călătorie printre planete, stele și galaxii îndepărtate.

Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu un astfel de spectacol educativ, iar curiozitatea s-a transformat rapid în întrebări despre Univers și despre locul nostru printre stele.

Interes pentru lumea viitorului

Interesul pentru lumea viitorului s-a văzut și la zonele interactive dedicate științei și tehnologiei. La plasmele interactive, copiii și-au testat cunoștințele prin quiz-uri de Science, Technology și Astronomy și au fost provocați să își imagineze cum va arăta lumea în anul 2050.

O altă noutate a zilei a fost "Ora fără diabet". Doi medici nutriționiști au venit la Craiova pentru a le explica celor mici, pe înțelesul lor, cât de importante sunt alimentația echilibrată, mișcarea și obiceiurile sănătoase.

"Asociatia Plan B se preocupă de subiectul diabet, nutriţie, încă de la înfiinţare şi ne bucurăm să fim azi la Craiova cu copiii preocupaţi de un stil de viaşă sănătos. I-am provocat să facă în primul modul al activităţii noastre o gustare sănătoasă, să vedem cum ar putea arăta pacheţelul pentr şcoală", a declarat Raluca Costache, director Programe.

Copiii au aflat de ce este bine să facă sport, de ce trebuie să petreacă mai puțin timp în fața ecranelor și cum alegerile pe care le fac astăzi le pot influența sănătatea de mâine.

Copiii au descoperit lumea AI

Pe parcursul celor două zile, participanții au descoperit și robotică, inteligență artificială, jurnalism, arheologie, pictură și multe alte activități care au demonstrat că educația poate fi o aventură.

Finalul evenimentului a adus și unul dintre cele mai emoționante momente. Înainte de plecare, cei mici au scris câte un mesaj pentru copiii anului 2050.

"Bună! Eu sunt Ivona, am 11 ani şi mi-aş dori să mă pot plimba cu o maşină zburătoare. Din păcate, nu voi putea, dar sper să-mi împliniţi voi visul. Vă doresc să vă bucuraţi de copilarie", a scris Ivona într-o scrisoare adresată copiilor din 20250.

Mesajele au fost adunate într-o capsulă a timpului care va fi păstrată la Primăria Craiova. Un final simbolic pentru două zile de descoperiri, joacă și învățare, în cadrul unuia dintre cele mai apreciate evenimente pentru copii organizate la această ediție a Zilelor Craiovei.