Incendiu la metrou în București: Călătorii din stația Piața Iancului au văzut fum pe peron și au sunat la 112

1 minut de citit Publicat la 16:36 09 Iun 2026 Modificat la 16:39 09 Iun 2026

Pompieri la o stație de metrou din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Momente de panică, în urmă cu puțin timp, la stația de metrou Piața Iancului din București, după ce a fost observată o degajare de fum la nivelul peronului. Pompierii intervin de urgență pentru a localiza incendiul.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), pompierii au fost alertați în urmă cu scurt timp și au intervenit de urgență la fața locului.

La sosirea echipajelor, salvatorii au început evacuarea persoanelor aflate în stație, pentru a elimina orice risc pentru călători. În paralel, autoritățile au solicitat oprirea circulației trenurilor de metrou și deconectarea alimentării cu energie electrică, astfel încât pompierii să poată pătrunde în siguranță în tunel și să identifice sursa fumului.

Din primele informații, nu au fost înregistrate persoane rănite sau care să necesite îngrijiri medicale.

La intervenție au participat trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, echipajele continuând verificările în zonă pentru stabilirea cauzei care a provocat degajările de fum.

Situația de la stația de metrou Piața Iancului a fost remediată în cele din urmă. Potrivit informațiilor transmise de autorități, alimentarea cu energie electrică a fost repusă sub tensiune la ora 16:25, iar circulația trenurilor de metrou se reia în condiții normale.

Stația nu a fost închisă pe durata intervenției, iar după verificările efectuate de echipele de intervenție nu au fost identificate probleme care să impună suspendarea traficului.