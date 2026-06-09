Blocul Rosenthal, din Bucureşti, va fi consolidat cu peste 32 de milioane de euro. E încadrat în clasa 1 de risc seismic

Blocul Rosenthal, din Bucureşti, va fi consolidat cu peste 32 de milioane de euro. Sursa foto: PMB

Primăria Bucureşti anunţă că primeşte aproape 110 milioane de lei de la bugetul de stat pentru consolidarea Blocului Rosenthal, de pe Calea Victoriei, din Bucureşti, o "bijuterie interbelică" încadrată în clasa 1 de risc seimic. Pentru lucrările de renovare se adaugă 53 de milioane de lei din fondurile Primăriei Capitalei, ceea ce înseamnă că întreaga investiţie se ridică la 32.600.000 de euro.

"Consolidăm, cu fonduri nerambursabile, Blocul Rosenthal, bijuteria interbelică a Căii Victoriei. Aproape 110 milioane de lei urmează să primim de la bugetul de stat, pentru aceste lucrări, iar 53 de milioane de lei va fi contribuția proprie. Clădirea de pe Calea Victoriei 22-24, una dintre cele mai elegante din Capitală, a fost inclusă pe lista-sinteză aprobată de Ministerul Dezvoltării.

Acesta este primul pas. Urmează să obținem autorizația de construire și să semnăm contractul de finanțare", a transmis insitituţia.

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Istoria Blocului Rosenthal

"Construit în 1938 după planurile lui Radu Dudescu — arhitect-șef al Băncii Naționale a României la acea vreme — Blocul Rosenthal a fost, încă de la inaugurare, un reper al modernității.

A fost printre primele blocuri cu spații comerciale într-un pasaj acoperit cu coloane. Clădirea, cu regim de înălțime S1+S2+P+8E și o suprafață construită de aproape 8.000 de metri pătrați, a găzduit timp de 3 decenii Casa de Pensiuni, Împrumuturi și Ajutoare a BNR, iar din 1968 aici a fost sediul Băncii Române de Comerț Exterior.

Acum, clădirea încadrată în clasa I de #riscseismic este curățată la interior și pregătită de consolidare. Alte 78 de proiecte, cu o valoare totală de 2,67 miliarde de lei, au fost depuse de AMCCRS și selectate pentru finanțare în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS).

Dintre acestea, 72 sunt clădiri rezidențiale și șase sunt clădiri publice, majoritatea aflate în zone protejate istoric sau clasificate ca monumente istorice. Pentru șapte dintre ele deja avem contractele de finanțare semnate. Pentru restul, lucrăm la documentații, la autorizații", a mai comunicat Primăria Capitalei.