The Economist: Rușii pregătesc armata chineză pentru o posibilă invazie în Taiwan. Chinezii, interesați de războiul din Marea Neagră

Rusia și China au desfășurat recent manevre navale comune. Foto: Profimedia Images

Rusia ajută China să-și antreneze armata și oferă Beijingului acces la informații și tehnologie avansată, ceea ce ar putea oferi armatei chineze un avantaj într-un conflict viitor față de Taiwan. Astfel, din 2024, rușii instruiesc militarii chinezi în utilizarea dronelor și în tacticile de luptă urbană, la un poligon de lângă Volgograd, folosit în mod regulat de Armata 8 rusă, una din principalele unități implicate în războiul din Ucraina, informează The Economist.

China se folosește de această oportunitate pentru a compensa lipsa de experiență în tehnicile și tacticile războiului modern. Armata populară chineză nu a mai fost implicată în acțiuni militare din 1979, când China a avut o scurtă confruntare cu Vietnamul.

Oficialii americani și europeni consideră că armata chineză încearcă să obțină noi tehnologii militare ruse, pentru a-și îmbunătăți sistemele de apărare aeriană și antirachetă, dar și să-și dezvolte tehnologiile de reducere a zgomotului pentru noile submarine nucleare, considerate, de către Beijing, o armă-cheie într-un posibil război cu Taiwanul.

Cooperarea militară din Moscova și Beijing este, de asemenea, extrem de activă în domeniul utilizării dronelor.

Pe 6 iulie, notează The Economist, Rusia și China au organizat exerciții navale comune, în largul coastei de est a Chinei: la manevre au participat 8 nave de suprafață, două submarine și au fost lansate mai multe drone aeriene și navale. Exercițiile au inclus operațiuni antisubmarin, de apărare antiaeriană și antirachetă, precum și acțiuni în care fost folosite drone de atac.

La exercițiile navale, China a testat, de asemenea, în premieră lansarea, de pe un submarin, a unei rachete balistice intercontinentale.

Acestea au fost primele exerciții navale comune între Rusia și China dedicate atât utilizării dronelor, cât și luptei împotriva acestora. Beijingul este deosebit de interesat să învețe din experiența marinei ruse în Marea Neagră, unde Moscova se confruntă zilnic cu amenințarea dronelor navale ucrainene.