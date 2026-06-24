Ucraina anunță că a distrus drone maritime rusești conectate la Starlink în Marea Neagră

Drone maritime expuse în cadrul Salonului Internațional de Apărare Maritimă „Flota” 2026 de la Kronstadt, Rusia, pe 10 iunie. Sursa foto: Hepta

Forțele ucrainene au dejucat o tentativă de atac rusesc pe mare, distrugând mai multe ambarcațiuni fără pilot, echipate cu terminale de comunicații prin satelit Starlink, a anunțat consilierul Ministerului ucrainean al Apărării, Serhii "Flash" Beskrestnov, relatează Kyiv Independent. Bombardamentele ruşilor vizau coasta de sud-vest a Ucrainei. Autoritățile ruse nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere asupra acuzațiilor privind atacul din Marea Neagră și sistemele Starlink de pe navele fără echipaj.

Potrivit declaraţiilor făcute de Serhii "Flash" Beskrestnov, care este un expert ucrainean în tehnologie radio militară, ambarcațiunile distruse erau echipate cu sisteme de internet prin satelit Starlink.

"Așa cum am menționat anterior, ambarcațiunile distruse erau echipate cu Starlink, întrucât inamicul nu dispune de alte sisteme de control cu rază lungă de acțiune", a precizat Beskrestnov, conform sursei citate.

Rusia a lansat în dimineața zilei de marţi mai multe nave de suprafață fără echipaj uman către coasta de sud-vest a Ucrainei, însă acestea au fost detectate și distruse înainte de a-și atinge țintele.

Trupele ruse au fost blocate în masă să utilizeze terminale Starlink pe linia frontului în februarie 2026, după ce SpaceX a implementat o "listă albă" pentru sistemele autorizate să funcționeze pe teritoriul Ucrainei. Terminalele neînregistrate ale Rusiei au fost deconectate peste noapte, perturbând imediat comunicațiile de pe câmpul de luptă.

Serviciul Starlink este, de asemenea, interzis oficial în interiorul Rusiei. Cu toate acestea, trupele ruse au căutat soluții alternative pentru a continua accesarea Starlink în zonele de conflict – uneori, ajungând astfel în capcane întinse de forțele ucrainene.

O investigație a jurnaliştilor din Ucraina publicată în aprilie 2026 a arătat că navele din "Flota fantomă" a Rusiei continuă să se bazeze în mare măsură pe sistemul Starlink pentru comunicare și coordonare.

De asemenea, oficialii ucraineni susțin că, începând din 2025, unele drone rusești de tip Shahed au fost echipate cu terminale Starlink, ceea ce le permite să mențină legătura cu operatorii pe distanțe mai mari decât cele oferite de alte sisteme de comunicații.

Deocamdată, autoritățile ruse nu au comentat afirmațiile privind atacul din Marea Neagră și utilizarea terminalelor Starlink pe ambarcațiunile fără pilot.