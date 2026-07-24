Milionarul care încearcă să oprească îmbătrânirea anunță că și-a creat o „clonă”. „Pentru unii poate părea un scenariu distopic”

1 minut de citit Publicat la 23:34 24 Iul 2026 Modificat la 23:34 24 Iul 2026

Bryan Johnson susține că astfel de tehnologii vor face parte din „viitorul inevitabil al medicinei”. Sursă foto: Getty Images

Bryan Johnson, milionar și biokacker în vârstă de 48 de ani, susține că și-a creat o „clonă” sub forma unui embrion celular pentru a testa noi terapii și, pe viitor, pentru a dezvolta organe destinate transplantului. În trecut, acesta a stârnit mai multe reacții după încercările sale de a încetini procesul de îmbătrânire, scrie The Independent.

„Tocmai m-am clonat... ca nou-născut”, a scris Johnson într-o postare pe platforma X.

Afirmația nu se referă însă la o clonare în sensul clasic al cuvântului.

Procedura presupune reprogramarea unor celule adulte prelevate din sânge, astfel încât acestea să revină la o stare similară celulelor stem embrionare. Cu alte cuvinte, celulele sunt „întinerite” în laborator și pot fi transformate ulterior în aproape orice tip de țesut din organism.

Bryan Johnson susține că astfel de tehnologii vor face parte din „viitorul inevitabil al medicinei”.

„Acest bebeluș-Bryan trăiește, deocamdată, într-o cutie Petri. Pentru unii poate părea un scenariu distopic, însă alții îl vor vedea ca pe viitorul inevitabil al medicinei”, a declarat Johnson.

Milionarul susține că a ales să facă această procedură după ce a fost diagnosticat recent cu o boală incurabilă.

„Această tehnologie ne oferă o cale de a inversa îmbătrânirea. Faptul că am fost diagnosticat cu o boală incurabilă este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în ultima perioadă. Mi-a deschis noi direcții prin care putem repara și întări organismul. Acesta este primul exemplu”, a spus el.

Cercetătorul japonez Shinya Yamanaka, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2012, a dezvoltat această procedură încă din anii 2000.

De asemenea, Bryan Johnson a făcut de-a lungul timpului mai multe experimente neconvenționale care au stârnit reacții. Acesta a precizat însă că astfel de experimente vizează promovarea descoperirilor medicale.