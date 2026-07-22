Un milionar israelian, vedetă în serialul "Americanii", a murit la Miami după ce a căzut de la etajul 28. A făcut avere în SUA

1 minut de citit Publicat la 15:53 22 Iul 2026 Modificat la 15:53 22 Iul 2026

Yakir Levy, antreprenor israelian care a cunoscut succesul în SUA, a murit la Miami în urma unei căderi de la etaj. Foto: Yakir Levy / Instagram

Yakir Levy, om de afaceri și vedetă a unui reality show difuzat de televiziunea israeliană, a murit marți după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel de lux din Miami, scrie Jerusalem Post.

Nu au fost clare imediat circumstanțele acestui incident.

Relatările inițiale din comunitatea locală israeliană și din presa de peste Ocean menționează doar caracterul "tragic" al decesului.

Levy avea 45 de ani, era căsătorit și avea trei copii.

Originar Ramla, el a devenit popular în ultimul an după ce a apărut în emisiunea "The Americans" de pe postul TV Channel 13.

Show-ul urmărește viețile israelienilor care au imigrat în Statele Unite și au obținut un succes major, profesional sau de afaceri, păstrând, în același timp, legăturile cu țara natală și tradițiile acesteia.

Povestea lui Yakir Levy: "Am anuns în SUA cu 300 de dolari în buzunar. I-am transformat în milioane"

În serialul TV, antreprenorul a povestit aventura sa americană, accentuând faptul că a ajuns în SUA cu foarte puțini bani.

„Am venit cu 300 de dolari în buzunar și i-am transformat în milioane. Am făcut-o puțin câte puțin, cu multă muncă asiduă și vise. Acum, pot face orice visez”, a afirmat el.

El a pornit o afacere, care s-a dovedit de succes, specializată în restaurarea clădirilor deteriorate de dezastre naturale.

„Reconstruiesc și viețile oamenilor. Fie că sunt femei abuzate, dependenți de droguri sau foști deținuți, i-am primit pe oamenii pe care nimeni altcineva nu i-a vrut”, a spus el într-un interviu anterior.

Lee Alon, personalitate social media care a apărut alături de Levy în show-ul TV, i-a adus acestuia un omagiu.

„Sunt momente pur și simplu imposibil de conceput. Pur și simplu nu-mi vine să cred.

Chiar dacă nu ne cunoșteam de foarte mult timp, mi-a lăsat amintirea unei persoane cu adevărat minunate, cu o inimă imensă, un zâmbet cald și o energie imposibil de uitat. Inima mea este pur și simplu frântă. Îmi voi aminti de tine pentru totdeauna”, a scris Alon.

Conform relatărilor presei de la Ierusalim, Levy ar urma să fie înmormântat în Israel.