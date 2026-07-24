Construiește China un nou model de submarin nuclear de atac? Imagini din satelit sugerează o navă mult mai silențioasă

Nu este pentru prima dată când șantierul Jiangnan lucrează la un submarin cu profil redus. Foto: Getty Images

China ar putea dezvolta o nouă clasă de submarine nucleare de atac cu rază de acțiune mai largă și capacități superioare de camuflaj, potrivit unor imagini realizate recent de sateliți la șantierul naval Jiangnan din Shanghai, relatează South China Morning Post.

Imaginile au surprins ceea ce analiștii cred că este un nou model de submarin. Acesta are o velă (suprastructura amplasată deasupra corpului submarinului) considerabil mai mică decât cea a submarinelor de atac Type 093 aflate în prezent în serviciu, o modificare care ar îmbunătăți performanțele navei.

Informații despre acest submarin au apărut pentru prima dată în iunie, când analistul naval H.I. Sutton a scris despre el pentru Naval News. Ulterior, publicațiile TWZ și cotidianul japonez Asahi Shimbun au publicat imagini și analize suplimentare.

Submarine mai silențioase?

Imagini de înaltă rezoluție realizate de compania BlackSky pe 29 mai arată submarinul pe un doc plutitor. Experții estimează că acesta are aproximativ 120 de metri lungime și 10 metri lățime – dimensiuni similare cu cele ale familiei Type 093 în ceea ce privește lățimea, dar cu aproximativ 10 metri mai lung.

Courtesy of this Japanese media report we have a previously (publicly) unseen satellite image of the Type 09X in Jiangnan, when it was launched beginning of June. The boat is still on the launch barge, which moved it from the assembly hall to the fitting out berth. https://t.co/bcRuXFKPyY pic.twitter.com/lS4IajH6aN — Alex Luck (@AlexLuck9) July 23, 2026

„Submarinul pare să aparțină unei clase noi”, a declarat Timothy Heath, proprietarul firmei de cercetare Perceptum LLC, indicând lungimea mai mare și vela redusă ca dimensiuni.

Un analist occidental specializat în submarine, care a cerut să rămână anomic, a fost de acord că pare să fie un design nou, însă a spus că nu este clar ce tip de propulsie are submarinul. „S-ar presupune că este cu propulsie nucleară datorită dimensiunilor sale, dar ar putea fi și unul convențional”, a spus acesta.

Cea mai remarcabilă caracteristică este vela neobișnuit de mică, despre care Heath afirmă că ar putea reduce rezistența hidrodinamică.

„Acest lucru ar permite submarinului să se deplaseze cu o viteză mai mare și cu o manevrabilitate superioară sub apă. Performanțele acustice ar putea fi, de asemenea, îmbunătățite datorită reducerii rezistenței la înaintare. Totuși, performanța acustică generală va depinde și de alți factori, precum materialele de acoperire și alte tehnologii de camuflare”, a spus el.

Analistul occidental a afirmat că o suprastructură cu profil redus ar putea reduce și zgomotul produs de curgerea apei.

„Dacă o combini cu un sistem de propulsie de tip pump-jet, obții un submarin care ar putea fi mai silențios decât orice operează în prezent marina chineză”, a spus el, avertizând însă că acest avantaj ar putea fi anulat dacă submarinul este echipat cu un reactor nuclear relativ zgomotos.

Imaginile analizate de TWZ arată și suprafețe de control în formă de X la pupa, o configurație asociată, în general, cu o manevrabilitate mai mare. Este în același timp și o configurație mai sigură decât designul clasic în formă de cruce.

Configurația în X a fost observată anterior la submarinul mai mic Type 041, cunoscut și ca clasa Zhou, construit la șantierul naval Wuchang din Wuhan.

„Forțele armate americane vor trebui să ia în calcul încă o capabilitate periculoasă a Chinei, în special în zona celui de-al doilea lanț de insule”, a spus Timothy Heath, cercetător în domeniul apărării.

Indicii că Beijingul a testat un prototip în trecut

Nu este pentru prima dată când șantierul Jiangnan lucrează la un submarin cu profil redus. În 2018 și 2019 au fost publicate imagini cu un submarin de aproximativ 45 de metri lungime, care avea o suprastructură similară, redusă ca dimensiuni. Considerat pe scară largă un prototip experimental, existența lui sugerează că Beijingul a testat conceptul timp de mai mulți ani la scară mai mică.

Christopher Sharman, director al unui centru de cercetare din cadrul Colegiului de Război Naval al Statelor Unite specializat în studiul dezvoltării maritime și militare a Chinei, a avertizat că este prematur să fie trase concluzii ferme privind capacitățile acestei nave doar pe baza formei submarinului.

Comentatori și publicații tehnice chineze au discutat tot mai frecvent despre submarine de dimensiuni convenționale echipate cu reactoare nucleare compacte, a spus Sharman, referindu-se la concepte care combină nivelul redus de zgomot al submarinelor cu propulsie independentă de aer (AIP) cu autonomia oferită de propulsia nucleară.

Submarinul observat la Shanghai pare, de asemenea, diferit de un alt submarin cu propulsie nucleară – denumit de unii Type 095 – care a fost fotografiat anul acesta la șantierul naval Bohai. Acest lucru sugerează că China ar putea dezvolta simultan mai multe programe de submarine de generație următoare, nu doar un singur succesor pentru Type 093.

Contraamiralul Mike Brookes, comandant al Biroului de Informații Navale al SUA, a declarat în luna martie, în fața Comisiei americano-chineze pentru evaluarea economiei și securității, că marina chineză desfășoară o „schimbare strategică semnificativă”, trecând de la submarine diesel-electrice la o flotă formată exclusiv din submarine cu propulsie nucleară.

El a estimat că Beijingul va dispune de aproximativ 80 de submarine până în 2035, dintre care aproximativ jumătate vor avea propulsie nucleară.

Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) a constatat că, între 2021 și 2025, China a lansat la apă zece submarine cu propulsie nucleară, cu un deplasament total de aproximativ 79.000 de tone, depășind Statele Unite, care au lansat șapte submarine cu un deplasament total de 55.500 de tone.

În mod tradițional, submarinele nucleare de mari dimensiuni ale Chinei au fost construite la șantierul naval Bohai, astfel încât apariția unui posibil submarin nuclear la Jiangnan este considerată un fapt remarcabil.

„Dacă într-adevăr acest lucru se întâmplă la Jiangnan rămâne deocamdată o speculație, însă este una dintre cele mai interesante întrebări ridicate de imaginile recente”, a spus Sharman.

Heath este de acord, afirmând că dezvoltarea capacităților de construcție de submarine la Jiangnan ar putea extinde capacitatea marinei chineze de a produce mai rapid un număr mai mare de submarine moderne.

Analistul occidental este însă mai rezervat. „Având în vedere că este un design nou, ar putea fi pur și simplu un prototip de test”, a spus el. „În acest caz, faptul că este construit la Jiangnan nu înseamnă neapărat foarte mult.”

Ce ar însemna o flotă chineză mai silențioasă pentru SUA

Deși noul submarin chinez este comparabil ca dimensiuni cu submarinele americane din clasa Virginia, aceste dimensiuni spun puține despre nivelul real de invizibilitate acustică, domeniu în care submarinele americane păstrează încă un avantaj. Heath consideră însă că Beijingul recuperează și diferența „pare să se reducă”.

Masashi Murano, cercetător principal la Hudson Institute, a declarat că o flotă mai numeroasă de submarine nucleare ar consolida capacitatea Chinei de a desfășura operațiuni susținute în vestul Oceanului Pacific, de a escorta grupările navale cu portavioane și de a amplasa rachete mai aproape de Japonia sau Guam.

Beijngul ar apăsa pedala pe presiunea asupra sistemelor japoneze și americane de luptă antisubmarin și de apărare antirachetă.

Heath consideră că o flotă mai silențioasă și cu autonomie mai mare ar permite Beijingului să opereze la distanțe mari de coasta Chinei și să intercepteze navele de război americane care s-ar îndrepta spre Taiwan în cazul unui conflict.