3 minute de citit Publicat la 10:51 21 Iul 2026 Modificat la 10:51 21 Iul 2026

O navă militară chineză a desfășurat, în premieră, exerciții cu muniție reală în zona economică exclusivă a Japoniei/. FOTO: Getty Images

Un distrugător chinez echipat cu rachete a folosit muniție reală, pentru prima dată, în zona economică exclusivă a Japoniei, în timpul unui exercițiu desfășurat duminică. Incidentul a avut loc cu o zi înainte ca marinari chinezi și filipinezi să se confrunte în Marea Chinei de Sud, scrie The Guardian.

Trei nave militare chineze și o fregată rusă au fost observate joi navigând între insula principală Okinawa și insula Miyako, către Oceanul Pacific. Navele au fost reperate din nou duminică dimineață, la aproximativ 330 de kilometri sud-vest de Okinotori.

Distrugătorul chinez a transmis apoi un avertisment navelor din zonă, anunțând desfășurarea exercițiului. Potrivit informațiilor disponibile, în timpul manevrelor au fost folosite inclusiv mitraliere cu muniție reală. Exercițiul a avut loc la aproximativ 180 de kilometri de Okinotori, cea mai sudică insulă a Japoniei, în jurul căreia Tokyo își delimitează zona economică exclusivă.

Exercițiul a determinat Japonia să mobilizeze mijloace aeriene și navale de supraveghere. Tokyo consideră că manevrele fac "parte dintr-o acțiune a celor două armate menită să le consolideze cooperarea", a declarat marți Minoru Kihara, principalul purtător de cuvânt al guvernului japonez.

Japonia a transmis Chinei, pe canale diplomatice, că exercițiul "ar fi putut pune în pericol navigația navelor aflate în apropiere", potrivit lui Kihara.

"Vom continua să urmărim cu îngrijorare comportamentul navelor chineze și rusești în apele din jurul țării noastre", a adăugat oficialul japonez.

Beijingul contestă statutul Okinotori de insulă și susține că formațiunea este doar un recif. În consecință, China consideră că apele din jur nu fac parte din zona economică exclusivă a Japoniei și că navele sale pot opera liber acolo.

Un portavion și o navă de cercetare chineze au intrat în aceste ape în 2025. Este însă pentru prima dată când Ministerul japonez al Apărării confirmă că o navă militară străină a folosit muniție reală în zona economică exclusivă a țării.

Japonia a contactat China pe canale diplomatice în legătură cu incidentul și continuă să supravegheze zona.

Exercițiile militare chineze și rusești din apropierea Japoniei s-au intensificat după deteriorarea relațiilor dintre Tokyo și Moscova din cauza războiului din Ucraina. Tensiunile cu Beijingul au crescut și în urma declarațiilor făcute în noiembrie 2025 de premierul japonez Sanae Takaichi despre Taiwan. Aceasta a afirmat că un atac al Chinei asupra Taiwanului, insulă care se autoguvernează, ar putea determina o reacție militară a Japoniei.

Confruntare între marinari chinezi și filipinezi

Luni, o navă chineză s-a apropiat și de reciful Second Thomas din Marea Chinei de Sud, controlat de Filipine, dar revendicat de Beijing. Marina filipineză aflată în zonă a trimis bărci pneumatice pentru a îndepărta ambarcațiunea chineză. Autoritățile filipineze susțin că unul dintre marinarii lor a suferit o rană gravă la cap, după ce ar fi fost lovit cu un baston de lemn de un membru al echipajului chinez.

China a contestat această versiune. Beijingul afirmă că personalul său a transmis avertismente și că marinarii filipinezi au atacat primii, folosind prăjini lungi și alte obiecte.

În 2016, Filipine a câștigat un proces important la Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga. Instanța a stabilit că revendicările extinse ale Chinei asupra Mării Chinei de Sud nu au bază în dreptul internațional. Beijingul refuză în continuare să recunoască decizia.

Miniștrii de Externe din Filipine și China urmează să participe la reuniunea Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care începe marți la Manila și reunește 11 state.

Statele Unite au condamnat acțiunile Chinei, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a sosit în Filipine pentru summitul ASEAN.

"Seria îngrijorătoare de provocări ale Chinei împotriva operațiunilor maritime legitime ale Filipinelor subminează pacea și stabilitatea regională și contrazice în mod direct angajamentele repetate ale Chinei de a rezolva disputele pe cale pașnică", a transmis Departamentul de Stat al SUA.

Într-un articol publicat marți în presa filipineză, Rubio a reafirmat angajamentul Statelor Unite față de "libertatea de navigație în Asia de Sud-Est".

"Această libertate nu este nicidecum garantată. Dacă aceste ape ar ajunge sub controlul unei puteri dispuse să folosească schimburile comerciale ca armă geopolitică, atât Statele Unite, cât și țările ASEAN s-ar confrunta cu noi amenințări grave la adresa suveranității, securității și viitorului lor economic", a scris oficialul american.

Nu fusese confirmat dacă Marco Rubio se va întâlni direct la Manila cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, însă secretarul de stat american a declarat că este deschis unei astfel de întrevederi. China are dispute teritoriale cu șase țări în Marea Chinei de Sud, precum și cu Japonia, India și Bhutan.