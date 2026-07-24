Japonia va avea propriul CIA. De ce vrea o agenție de spionaj modernă după 80 de ani de dependență de SUA

SUA, Marea Britanie și alți aliați încurajează de ani de zile Japonia să își reconstruiască sistemul de informații. Foto: Getty Images

Pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial, Japonia a început un amplu proces de reformare a serviciilor sale de informații și obiectivul pe termen lung este înființarea unei agenții similare CIA. În timp ce aliații din Occident încurajează Tokyo să-și dezvolte propriul sistem de spionaj, China a avertizat împotriva eforturilor demarate de guvernul condus de Sanae Takaichi, evocând trecutul său militarist, relatează Washington Post.

Spioni chinezi care fură secrete comerciale de la companii japoneze. Soldați japonezi folosesc USB-uri fără să știe că a fost infectate cu malware chinezesc. Un atac cibernetic asupra agenției spațiale a Japoniei atribuit unor grupări de hackeri cu legături cu armata chineză. Timp de decenii, Japonia s-a străduit să combată acțiunile altor state care au profitat de vulnerabilitățile serviciilor sale de informații și să le răspundă pe măsură.

„Realitatea este că, în prezent, Japonia nici măcar nu reușește să își dea seama, în majoritatea cazurilor, că informații au fost furate prin spionaj. Pur și simplu nu știm”, a declarat Ken Kotani, expert în securitate națională și informații la Universitatea Nihon din Tokyo.

Guvernul condus de Sanae Takaichi este hotărât să schimbe asta și, într-o ruptură majoră față de tabuurile istorice care asociau activitățile de informații cu trecutul militarist al țării, intenționează să spioneze și el.

Mai exact, la Tokyo a început un amplu proces de dezvoltare a unui sistem de spionaj, capabil să ofere informații la fel de valoroase ca cele din rețeaua „Five Eyes”, din care fac parte Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă.

Este pentru prima dată de la cel de-Al Doilea Război Mondial când Japonia își asumă deschis o dezvoltare a capacităților sale de informații. Actuali și foști oficiali occidentali au afirmat pentru The Washington Post că această schimbare va fi bine primită de guvernele lor.

Japonia va avea propriul CIA

Efortul uriaș, care a început în această vară și care este așteptat să dureze mai mulți ani, are loc în contextul în care Donald Trump a îndemnat Japonia și alți aliați să își asume o parte mai mare din responsabilitățile privind propria apărare și securitate.

Reducerea dependenței de SUA privind informațiile secrete și dezvoltarea propriilor capacități reprezintă o componentă-cheie a obiectivului premierului ultraconservator Sanae Takaichi de a consolida poziția Japoniei în materie de securitate într-un mediu regional tot mai periculos, marcat de amenințările reprezentate de China, Coreea de Nord și Rusia.

Takaichi, cunoscută pentru pozițiile sale ferme în domeniul securității, a majorat și bugetul apărării și a eliminat interdicția privind exportul de armament letal.

Primul pas a fost înființarea unui Birou Național de Informații, care să funcționeze ca organism de coordonare. Acesta este subordonat premierului și urmărește să impună ordine într-un sistem în care agențiile au funcționat adesea ca entități rivale.

Însă Tokyo are și ambiții operaționale mai mari. Pe termen lung, Japonia dorește să înființeze o agenție similară CIA, care să desfășoare operațiuni de spionaj în afara granițelor, investiții în capabilități de interceptare a comunicațiilor și adoptarea unor legi care să faciliteze urmărirea penală a spionilor chinezi și a altor agenți străini care vizează guvernul și industria japoneză.

„Contextul de securitate a devenit cel mai dificil și mai complex de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Obiectivul nostru este să facem din Japonia o țară mai sigură”, a declarat Keitaro Ohno, politician japonez care conduce Cartierul General pentru Strategia de Informații al partidului de guvernământ.

Problema a devenit și mai urgentă pe măsură ce agențiile de informații din SUA și omoloagele lor din Europa, Australia și Noua Zeelandă încearcă să își consolideze capacitatea de a monitoriza posibile acțiuni ale Chinei împotriva Taiwanului și alte amenințări de securitate din regiune.

„Capacitatea de informații a Japoniei nu a fost pe măsura importanței sale strategice. Iar acest lucru limitează ceea ce pot face împreună SUA și ceilalți aliați cu Japonia”, a declarat un fost oficial american implicat în politica privind Asia.

Unii lideri japonezi au pus de mai mult timp că Japonia ar trebui să aprofundeze cooperarea cu rețeaua de informații „Five Eyes”. Însă capabilitățile Japoniei au fost, cel puțin până acum, insuficiente.

Actuali și foști oficiali occidentali din domeniul informațiilor spun că SUA, Marea Britanie și alți aliați încurajează de ani de zile Japonia să își reconstruiască sistemul de informații.

În timp, Japonia ar putea furniza informații valoroase despre unele dintre cele mai dificile ținte de spionaj din regiune, inclusiv China și Coreea de Nord, însă „mai sunt ani buni până acolo”, a spus un fost înalt oficial occidental din domeniul informațiilor. „Acesta este începutul unui proces îndelungat de construire a capacităților și de schimbare profundă a culturii instituționale. Asta dacă vor reuși.”

Avertismentul Chinei

Obstacole sunt din plin și pe mai multe planuri, potrivit foștilor oficiali occidentali din domeniul securității.

Agențiile sale actuale de securitate par adesea să acționeze în contradicție unele cu altele, fără o autoritate centrală clară care să stabilească priorități și să impună cooperarea.

În același timp, spun oficialii, succesul unui nou serviciu de informații va depinde și de disponibilitatea de a-și asuma riscuri într-o țară și într-o cultură faimoase pentru prudența cu care acționează în general.

„Dacă înființezi un serviciu de informații, finanțarea și dezvoltarea competențelor reprezintă un lucru. Dar astfel de servicii trăiesc sau mor în funcție de disponibilitatea conducerii sau a factorilor politici care le supraveghează de a-și asuma, din când în când, riscuri uluitoare.”, a spus unul dintre foștii oficiali citați.

China, principala amenințare de securitate pentru Japonia, a luat act de evoluțiile de la Tokyo. Oficialii chinezi au avertizat Japonia în legătură cu aceste planuri, evocând trecutul său militarist.

Japonia nu pornește chiar de la zero. Țara dispune deja de unele capacități limitate de informații. Poliția, armata și diplomații colectează și analizează informații sensibile despre guverne străine și despre activitatea grupărilor teroriste și extremiste din Japonia.

Însă nu există dovezi privind un efort amplu de colectare a informațiilor prin surse umane, interceptarea comunicațiilor, desfășurarea de operațiuni de supraveghere sau urmărirea penală sistematică a activităților de spionaj pe teritoriul japonez.

Contrastul este puternic față de China, care dispune de un vast aparat de informații și implică inclusiv cetățeni obișnuiți în colectarea de informații sensibile în beneficiul statului.

De-a lungul anilor, Japonia a încercat să reducă vulnerabilitățile din domeniul securității. Primul pas important a fost făcut în 2013, odată cu adoptarea unei legi ample privind protecția secretelor de stat, care stabilea modul de gestionare a informațiilor clasificate.

Takaichi, pe urmele lui Shinzo Abe

Fostul premier Shinzo Abe, care pleda pentru revizuirea Constituției pacifiste redactate în mare parte sub ocupația americană după Al Doilea Război Mondial și pentru dezvoltarea unei armate competitive, a susținut această reformă.

Takaichi calcă astfel pe urmele lăsate de mentorul său politic, Shinzo Abe.

Oficiali japonezi au afirmat că amenințările tot mai mari din partea Chinei au fost principalul factor care a determinat reforma sistemului de informații.

Având în vedere importanța lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, semiconductori și alte tehnologii avansate pentru securitatea națională a Japoniei, este necesară și extinderea activităților externe de informații în domeniul securității economice, a declarat Shigeru Kitamura, fost consilier pentru securitate națională al cabinetului.

„Este o direcție firească, având în vedere celelalte măsuri pe care le iau pentru consolidarea propriei apărări. Până acum s-au bazat pe o abordare fragmentată în materie de informații și pe completarea acestor lipsuri cu informații furnizate de Statele Unite”, a spus Emma Chanlett-Avery, directoare pentru afaceri politico-militare la Asia Society Policy Institute.

Deși temerile legate de militarism blocaseră în trecut inițiativele de consolidare a serviciilor de informații, Takaichi nu s-a confruntat cu același nivel de opoziție, după ce partidul său a obținut un mandat covârșitor la alegerile din acest an.

Acest lucru i-a permis premierului și partidului său să promoveze obiective considerate cândva tabu, precum adoptarea unei legi anti-spionaj, propusă ultima dată în urmă cu patru decenii, dar abandonată atunci din cauza opoziției puternice generate de temerile privind încălcarea dreptului la viață privată.

„Mediul internațional de securitate s-a deteriorat semnificativ, din cauza unor state precum China, Coreea de Nord și Rusia. endința s-a schimbat, iar vocile care susțin necesitatea unei astfel de legislații anti-spionaj au devenit tot mai puternice”, a declarat Kotani.

Cu toate acestea, criticii sunt îngrijorați că Takaichi merge prea departe și cetățeni obișnuiți vor ajung să fie spionați de propriul guvern.

„Pe scurt, libertățile cetățenilor ar fi restrânse semnificativ. Războiul informațional este, în sine, o parte a războiului. Iar problema este că Japonia pășește acum în acest teritoriu”, a declarat Tetsufumi Hirai, avocat specializat în drepturile omului și lider al Asociației Avocaților Japonezi pentru Libertate, care se opune înființării unei noi agenții japoneze de informații.