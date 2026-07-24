Cum a ajuns un oraș siderurgic decăzut, inima industriilor viitorului. Poate Europa să reproducă rețeta de succes de la Dunkerque?

UE vrea să copieze succesul de la Dunkerque prin Legea privind accelerarea industrială. Foto: GettyImages

Dunkerque este exact genul de poveste de succes pe care Bruxelles-ul dorește să o reproducă în întreaga Europă: un oraș siderurgic în declin, reinventat prin gigafabrici de baterii, industrie verde și miliarde de euro în investiții private. Problema este că o mare parte din ceea ce a făcut-o să funcționeze nu poate fi pur și simplu legiferat la Bruxelles, scrie Politico.

Comisia Europeană speră să recreeze rețeta de la Dunkerque în întreaga Europă prin intermediul legii privind accelerarea activității industriale, piesa centrală a agendei economice a Ursulei von der Leyen pentru al doilea mandat. Proiectul de lege ar impune guvernelor să desemneze „zone de accelerare industrială” care să ofere autorizații mai rapide, infrastructură modernizată și o coordonare mai strânsă între autoritățile publice pentru a atrage producătorii.

Însă redresarea orașului Dunkerque a depins și de avantaje structurale pe care multe regiuni pur și simplu nu le au: energie nucleară abundentă, un port cu ape adânci, o forță de muncă industrială existentă și peste un deceniu de angajament politic.

„Strategia noastră industrială se bazează pe tranziția verde și decarbonizarea industrială”, a declarat primarul Patrice Vergriete într-un interviu pentru Politico. În loc să „curteze industriile secolului XX”, a spus el, Dunkerque și-a propus în mod deliberat să atragă producătorii de baterii și alți producători de tehnologie curată.

După distrugerea sa aproape totală în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, orașul portuar de pe coasta de nord a Franței a devenit unul dintre principalele centre siderurgice ale Europei. Însă prăbușirea industriei în anii 1980, urmată de criza financiară din 2008, l-a lăsat în căutarea unui nou viitor economic.

Vergriete, un politician de stânga care a câștigat alegerile în 2014, a promis că va produce o renaștere industrială prin valorificarea punctelor forte ale regiunii.

Rata șomajului a scăzut sub mandatul său de la 11,9% în 2013 la 8,6% în 2025, puțin peste media națională. Municipalitatea pariază, de asemenea, că noile proiecte industriale vor crea direct 20.000 de locuri de muncă până în 2030 și alte 10.000 indirect.

Oferirea unui pachet complet de politici regionale — de la autobuze gratuite la școli bune — a fost crucială pentru redresarea orașului Dunkerque, a declarat Rafaël Ponce, directorul general al agenției de dezvoltare public-privată EcosystèmeD: „Atractivitatea teritoriului este esențială”, a explicat el, spunând că a atras investitori industriali, furnizori și lucrători.

Ceea ce Bruxelles-ul nu poate copia

Multe dintre avantajele competitive care au ajutat Dunkerque să prospere se află însă dincolo de raza de acțiune a politicii industriale. Porturile de mare adâncime nu pot fi create în interiorul țării, iar viziunea politică care a aliniat autoritățile locale și întreprinderile timp de mai bine de un deceniu nu poate fi invocată prin decret.

Aceasta este, pe scurt, provocarea principală pentru Legea privind acceleratorul industrial.

Deși propunerea ar impune ca fiecare țară a UE să desemneze cel puțin o zonă de accelerare industrială, Bruxelles-ul ar juca doar un rol de sprijin - ajutând guvernele să identifice amplasamente adecvate și coordonând proiectele transfrontaliere.

Cea mai mare parte a muncii ar reveni guvernelor naționale, care ar decide unde să fie amplasate zonele, ce industrii să fie prioritizate și câte zone să fie create.

Coordonarea va fi crucială „pentru a evita efectele de canibalizare”, a declarat André Wolf, cercetător la Centrul pentru Politici Europene din Berlin, avertizând că strategiile naționale concurente ar putea submina atât clusterele industriale existente, cât și investițiile planificate.

Wolf a susținut că guvernele ar trebui să fie obligate să împărtășească informații despre strategiile lor privind clusterele industriale și să raporteze periodic către Bruxelles, așa cum fac deja în cadrul politicii energetice și climatice a UE. Însă aceste mecanisme lipsesc din propunerea Comisiei, a spus el.

„Nu este vorba despre concentrarea sprijinului în câteva regiuni”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Siobhan McGarry, în comentariile sale scrise. „Scopul este de a ne asigura că fiecare stat membru creează cel puțin o locație unde proiectele industriale pot fi dezvoltate mai rapid și mai previzibil.”

Cine câștigă

Pregătirea amplasamentelor industriale este doar jumătate din bătălie. De asemenea, guvernele trebuie să convingă companiile că acele amplasamente valorează miliarde de euro în investiții pe termen lung.

Dunkerque arată cum se poate întâmpla acest lucru. În ciuda faptului că operează fabrici siderurgice în toată Europa, ArcelorMittal a ales portul francez - unde este prezent de 60 de ani - ca unul dintre principalele locații pentru strategia sa de decarbonizare. La începutul acestui an, compania a anunțat o investiție de 1,3 miliarde de euro pentru a-și converti fabrica la un model electric mai ecologic.

Bruno Ribo, directorul ArcelorMittal Franța, a declarat că decizia a fost determinată în principal de accesul la terenuri industriale, legături de transport și electricitate ieftină cu emisii reduse de carbon. Dar a contat și patrimoniul industrial al orașului, cu forța sa de muncă calificată și o bază de furnizori care ar fi dificil de reprodus în altă parte.

„Aveți acces la port, la calea ferată și la electricitate. Totul este aici”, a spus Ribo. „Acesta este și motivul pentru care noile industrii, precum cele producătoare de baterii, vin aici și nu în altă parte.”

ArcelorMittal a semnat un contract pe 18 ani cu Electricité de France pentru alimentarea cuptorului său cu arc electric, ceea ce va tripla consumul de energie al oțelăriei sale.

Pentru Vergriete, aceste avantaje structurale au devenit semnificative doar după ce orașul a construit o strategie coerentă în jurul lor. Sosirea producătorului francez de baterii Verkor în 2022, a spus el, a fost o „mare victorie”. Startup-ul înființat în urmă cu șase ani, susținut de investiții publice și private de 3 miliarde de euro, și-a deschis prima gigafabrică de celule de baterii la Dunkerque în decembrie anul trecut.

Renașterea industrială remodelează însăși Dunkirk: apar noi dezvoltări urbane pentru a găzdui lucrătorii și familiile acestora, în timp ce zona riverană a fost reimaginată pentru a le face timpul liber mai plăcut.

Își poate crea fiecare stat membru propriul Dunkerque?

Legea privind accelerarea industrială presupune că fiecare stat membru își poate crea propriul Dunkerque. Dacă acest lucru este realist este o altă problemă.

Nu multe țări au abordarea istorică a Franței în materie de politică industrială, a declarat Philipp Lausberg, analist senior în politici la Centrul European de Politici din Bruxelles.

Provocarea mai profundă, a susținut Wolf, este că regiunile industriale de succes nu pot fi create pur și simplu prin pregătirea terenului sau oferirea de subvenții. Ele depind de ecosisteme industriale mai ample - rețele de furnizori, lucrători calificați și instituții de cercetare - a căror dezvoltare necesită adesea decenii.

Acest lucru riscă să adâncească disparitățile regionale existente în Europa, deoarece țările cu ecosisteme mai puternice ar putea fi mai bine plasate pentru a exploata noile reguli.

UE a mai văzut această dinamică. Când Bruxelles-ul a relaxat temporar regulile privind ajutoarele de stat în timpul crizei energetice din 2022, cea mai mare parte a subvențiilor aprobate a fost acordată în Germania și Franța, ceea ce a stârnit temeri că statele membre mai bogate ar continua să avanseze.

Întrebat dacă Europa poate copia rețeta de succes, primarul orașului Dunkerque s-a arătat sceptic. Pe de o parte, Vergriete a spus că „nu poate fi reprodusă deoarece există specificități locale”, deși poate principiile care stau la baza renașterii orașului Dunkerque ar putea fi aplicate în alte părți.

Dar important este că UE încearcă să-și îmbunătățească potențialul industrial pentru a concura mai bine cu China, a reflectat el: „Europa este indispensabilă pentru Dunkerque.”