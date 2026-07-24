A cumpărat o toaletă publică abandonată cu 35.000 de euro, iar acum o vinde cu aproape 300.000. Ce se ascunde în spatele ușilor

2 minute de citit Publicat la 23:35 24 Iul 2026 Modificat la 23:35 24 Iul 2026

Procesul de transformare s-a încheiat în 2019, când vechiul WC public a devenit o casă de vacanță complet utilată. Foto: airbnb/Louise

La prima vedere, clădirea pare să fie o fostă toaletă publică fără nimic ieșit din comun. Însă, odată ce treci pragul, descoperi o locuință modernă, elegant amenajată, cu două dormitoare și toate facilitățile unei case de vacanță. Transformarea spectaculoasă este rezultatul unui proiect început în urmă cu mai bine de un deceniu de britanica Louise Houston, care acum scoate proprietatea la vânzare pentru aproape 300.000 de euro, scrie Manchester Evening News.

A cumpărat fosta toaletă la licitație

În 2011, Louise Houston a achiziționat la o licitație din orașul Cheltenham o toaletă publică dezafectată, plătind aproximativ 35.000 de euro. Inițial, intenția ei era simplă: să aibă un loc unde să stea atunci când își vizita familia.

Pe parcurs, proiectul a căpătat însă o cu totul altă amploare și s-a transformat într-o investiție de succes.

Investiție de zeci de mii de euro

Pe lângă prețul de achiziție, proprietara a cheltuit aproximativ 5.000 de euro pentru documentație, taxe și obținerea autorizațiilor, iar lucrările de renovare au costat între 45.000 și 50.000 de euro.

Procesul de transformare s-a încheiat în 2019, când vechiul WC public a devenit o casă de vacanță complet utilată.

Locuința dispune acum de două dormitoare duble, fiecare cu baie proprie, o bucătărie deschisă cu zonă de luat masa, un living spațios și o toaletă de serviciu la parter.

Închiriată turiștilor prin Airbnb

În sezonul estival, casa a fost închiriată pe Airbnb pentru aproximativ 120 de euro pe noapte.

Datorită amplasării într-o zonă frumoasă, înconjurată de natură, proprietatea a atras în special turiști pasionați de drumeții, plimbări în aer liber și persoane care călătoresc împreună cu animalele de companie.

„A fost proiectul meu de suflet”

Louise, care lucrează în domeniul închirierilor imobiliare în Cornwall, spune că a decis să vândă proprietatea deoarece viața ei s-a schimbat între timp.

Copiii au crescut, iar vizitele în Cheltenham sunt tot mai rare.

„A venit momentul să merg mai departe. Îmi este greu să mă despart de această casă, pentru că a fost proiectul meu de suflet. M-am ocupat singură de tot, de la finanțare până la găsirea constructorilor. Am investit foarte mult timp, muncă și emoție în acest proiect”, a mărturisit ea.

Obținerea autorizațiilor a durat ani

Transformarea clădirii nu a fost deloc simplă. Când a cumpărat-o, construcția arăta exact ca o toaletă publică, cu toate obiectele sanitare încă la locul lor.

„Era o imagine destul de tristă”. Toaletele erau încă acolo, iar clădirea fusese abandonată de ani de zile, povestește Louise.

Cel mai mare obstacol l-a reprezentat obținerea autorizației de construire. Mai multe cereri i-au fost respinse înainte ca autoritățile să aprobe proiectul.

În cele din urmă, i s-a permis să înalțe clădirea, însă fără să-i schimbe radical aspectul exterior, autoritățile locale dorind ca aceasta să păstreze, pe cât posibil, aspectul fostei toalete publice.

Acum cere aproape 300.000 de euro

După câțiva ani în care proprietatea i-a adus venituri din închirierea turistică, Louise a decis să o scoată la vânzare pentru aproximativ 300.000 de euro.

Banii obținuți vor fi investiți într-un nou proiect imobiliar în Cornwall.

„Construiesc o casă nouă și am nevoie de capital. În plus, administrarea unei proprietăți aflate la peste 300 de kilometri distanță a devenit din ce în ce mai complicată. Este tot mai greu să găsești oameni de încredere pentru întreținere și curățenie”, spune ea.

Deși este entuziasmată de noul proiect, recunoaște că despărțirea de casa construită în fostul WC public va fi una încărcată de emoție.