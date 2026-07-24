Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri

Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud avea 29 de ani FOTO: Facebook/ Gulf Prime

Un membru al familiei regale saudite a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Londra, după ce urmase un tratament de dezintoxicare la o clinică.

Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud avea o alcoolemie de aproape trei ori mai mare decât limita legală pentru șofat și combinase alcoolul cu drogul de petrecere GHB, potrivit The Independent.

El a fost găsit mort în baie, în camera din hotelul Marriott din Kensington, în vestul Londrei, pe 25 noiembrie anul trecut.

În cadrul unei anchete desfășurate la Tribunalul pentru Anchete privind Decesele din West London, s-a aflat că prințul de 29 de ani se cazase în hotel pe 19 noiembrie, pentru o perioadă de o săptămână.

A fost văzut ultima dată pe camerele de supraveghere în seara de dinaintea morții, când a ieșit afară să fumeze o țigară.

Ulterior însă, un angajat al serviciului de curățenie a intrat în camera lui de la etajul cinci și l-a găsit complet îmbrăcat, întins pe podeaua băii.

Au fost chemate echipele de securitate ale hotelului și serviciul de ambulanță, însă acestea nu au reușit să-l resusciteze, iar decesul a fost pronunțat la fața locului.

Un raport toxicologic a arătat că tânărul membru al familiei regale avea o concentrație de etanol în sânge de 222 mg de alcool la 100 ml de sânge, cu mult peste limita legală pentru șofat, de 80 mg, și într-un interval în care alcoolemia ar putea provoca o comă.

De asemenea, avea niveluri potențial letale ale așa-numitului „drog de petrecere” gamma-hidroxibutirat (GHB), precum și urme de canabis și ale medicamentului împotriva anxietății alprazolam, cunoscut sub numele de Xanax, administrat într-o doză recreațională, precum și alte medicamente împotriva anxietății, administrate în doze terapeutice.

Instanța a fost informată că prințul se confrunta cu probleme legate de consumul de alcool și Xanax.

În luna august a anului trecut, fusese internat la renumita clinică Priory din Roehampton, în sud-vestul Londrei, unde o săptămână de tratament poate costa până la 35.000 de lire sterline.

Acolo a urmat un tratament de dezintoxicare pentru alcool, benzodiazepine și medicamentul împotriva anxietății pregabalin.

Medicul psihiatru consultant Victoria Chamorro a declarat că acesta „s-a implicat bine” în tratament, iar dezintoxicarea „s-a desfășurat fără efecte fizice secundare”.

„A fost înțelegător și amabil cu alți pacienți și a legat prietenii”, a declarat aceasta.

„La internare, s-a constatat că prezenta simptome de dispoziție depresivă și anxietate. La externare, s-a considerat că nu prezenta risc de suicid. A fost externat împreună cu un prieten, însă ulterior nu a mai participat la ședințele programate pe Zoom. Cu toate acestea, nu exista niciun motiv de îngrijorare în privința lui. S-a implicat bine în tratament și și-a finalizat terapia”, a mai precizat medicul.

După ce a părăsit clinica Priory, a urmat un tratament suplimentar la clinica privată Rainford Hall din St Helens, Merseyside, unde costul unei săptămâni de tratament este de 7.000 de lire sterline. Acolo a fost diagnosticat și cu o infecție a tractului respirator superior.

S-a recuperat și a părăsit clinica pe 14 octombrie.

Examinarea post-mortem a stabilit că prințul, descendent al stră-străbunicului regelui Salman al Arabiei Saudite, nu suferea de nicio afecțiune acută sau cronică, însă a suferit un stop cardiac ca urmare a combinației dintre droguri și alcool.

Asistenta judiciară Jean Harkin a declarat că nu crede că acesta intenționase să-și ia viața, menționând că rapoartele atât de la Priory, cât și de la Rainford Hall arătau că nu existaseră motive de îngrijorare, că el nu spusese nimănui că dorea să se sinucidă și că în camera lui nu fusese găsit niciun bilet de adio.

De asemenea, nu existau dovezi privind implicarea unei terțe persoane, imaginile de pe camerele de supraveghere arătând clar că era singur în noaptea de dinaintea morții.