Copiii îşi descoperă potenţialul de exploratori ai viitorului la "Tabăra de Genii" de la Craiova. Micuţii s-au bucurat de surprize

Copiii îşi descoperă potenţialul de exploratori ai viitorului la "Tabăra de Genii" de la Craiova. Sursa foto: Antena 3 CNN

În centrul orașului Craiova s-a deschis "Tabăra de Genii". Un loc unde creativitatea și cunoașterea fac echipă, iar cei mici își descoperă potențialul de adevărați exploratori ai viitorului. Este un eveniment complex ce cuprinde cursuri de arheogie și restaurare, AI, pictură, caligrafie, curs de pilotat roboți, zone în care copiii iau contact cu moștenirea pe care le-au lăsat-o geniile orașului, iar la ministudioul Antena 3 CNN pot deveni pentru o zi reporteri speciali. Evenimentul este organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova.

Sărbătoarea continuă la Craiova, sunt zilele Craiovei şi noi ne bucurăm. La Teatrul "Marin Sorescu" este forfotă mare, pentru că sunt zeci de copii care au venit să se bucure de toate surprizele pe care Antena 3 CNN le-a pregătit în colaborare cu Primăria Craiova.

"Copiii vor putea să descopere povestea Soarelui, care este sursa vieţii. Ieri au avut şansă să înveţe despre Universul invizibil, care modelează Cosmosul, ei intră într-o călătorie imersivă, prin Univers, prin spaţiu, prin galaxii şi se bucură de o experienţă fantastică", a afirmat un organizator al evenimentului.

De asemenea, la "Tabăra de Genii" de la Craiova, a fost abordat şi proiectul "Ora fără diabet".

"Asociatia Plan B se preocupă de subiectul diabet, nutriţie, încă de la înfiinţare şi ne bucurăm să fim azi la Craiova cu copiii preocupaţi de un stil de viaşă sănătos. I-am provocat să facă în primul modul al activităţii noastre o gustare sănătoasă, să vedem cum ar putea arăta pacheţelul pentru şcoală", a declarat Raluca Costache, director Programe.

"În modulul al doilea, am aflat alături de cei mici că mişcarea este din nou un element important de care trebuie să ţinem cont pentru a preveni apariţia diabetului. Copiii pedalează şi formulează întrebări de tipul mit sau adevră din care învaţă exact în ce fel influenţează mişcarea stilul de viaţă, postura, activitatea şcolară. Sportul îi ajută şi să înţveţe mai bine", a mai afirmat Raluca Costache.