Imagini dramatice cu dezastrul lăsat în urmă de viituri, la Bușteni. "Stau de 55 de ani aici, dar aşa ceva nu am văzut în viaţa mea"

Viiturile au adus de pe versanți bolovani și copaci rupți în staţiunea Buşteni. Sursa colaj foto: Facebook/Meteoplus

După furtunile care au măturat Valea Prahovei, duminică, localnicii și autoritățile se luptă cu urmările dezastrului: drumuri distruse, gospodării inundate, noroi, bolovani și copaci rupți aduși de viituri. Primăria Bușteni a deschis două linii telefonice pentru intervenții rapide, sesizări și recrutarea voluntarilor care să ajute la curățarea zonelor afectate. "Stau de 55 de ani în Buşteni, dar aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Potop, pur şi simplu!", a spus o localnică. În timp ce operațiunile continuă în staţiunea în care ieri, mai multe maşini au fost luate de şuvoaie, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că jumătate din țară, inclusiv Valea Prahovei, rămâne sub amenințarea furtunilor.

Încă de la primele ore ale acestei zile au fost începute lucrările în mai multe zone din Buşteni, care au fost afectate de viituri.Pe străzile staţiunii au ieşit inclusiv muncitori de la primărie ca să cureţe după toate pagubele care s-au înregistrat în urma furtunii violente de ieri.

Un drum, pe care se făceau lucrări, s-a surpat din cauza şuvoaielor de apă care au venit cu putere. În tot oraşul se acţionează cu utilaje pentru degajarea drumurilor şi curăţarea zonelor afectate.

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"Eu stau de 55 de ani în Buşteni, dar aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Potop, potop, pur şi simplu!", a declarat o localnică pentru Antena 3 CNN.

Unii dintre localnicii din Buşteni au ieşit luni pe străzi şi au lucrat alături de angajaţii primăriei Buşteni. Cei dintâi erau extrem de nemulţumiţi de dezastrul care s-a abătut asupra lor şi sunt îngroziţi de episodul care ar putea urma şi în cursul zilei de luni. ANM a emis luni dimineaţa Cod portocaliu de furtuni și vijelii pentru București, Ilfov și alte zone din țară.

În mai multe curţi din Buşteni se pot observa garduri rupte, anexe distruse şi bunuri acoperite de mâl. Localnicii au povestit că nu au mai văzut demult o viitură atât de puternică.

"Am măturat şi am dat cu un făraş tot pietrişul în partea aceea. A venit apa, a stropit peste tot, şi pe geamuri", a povestit o pensionară.

Întrebat la ce oră s-a apucat să cureţe urmele dezastrului, un bărbat a răspuns: "Azi, de la 08:00, ieri, toată după-amiază. Azi sper să nu mai fie ce a fost ieri".

Primăria Bușteni a deschis două linii telefonice pentru coordonarea intervențiilor în zonele afectate. Localnicii pot anunța situațiile care necesită ajutor, pot cere sprijin sau se pot înscrie ca voluntari pentru a participa la curățarea gospodăriilor inundate.

Conform reprezentanţilor Primăriei Buşteni, numerele de telefon puse la dispoziţie sunt distincte, în funcţie de scopul apelului, respectiv un număr de telefon unde cetăţenii ale căror gospodării au fost distruse de viitură pot cere ajutor şi face sesizări şi un alt număr de telefon pentru voluntarii care vor să-i ajute pe cei afectaţi de puhoaiele revărsate.

"Pentru a putea interveni cât mai rapid acolo unde este nevoie, Primăria Oraşului Buşteni pune la dispoziţie două numere de telefon. Astfel, dacă locuinţa sau gospodăria dumneavoastră a fost afectată şi aveţi nevoie de ajutor sau doriţi să semnalaţi o situaţie care necesită intervenţie, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0722664922.

Dacă doriţi să vă alăturaţi echipelor care îi sprijină pe cei afectaţi la curăţarea gospodăriilor sau în alte activităţi necesare, vă rugăm să sunaţi la numărul de telefon 0766571770", s-a transmis într-un mesaj pe pagina de Facebook a instituţiei.

Reprezentanţii Primăriei Buşteni îi roagă pe cetăţeni să folosească numărul corespunzător fiecărei situaţii, pentru ca "solicitările şi ofertele de sprijin să poată fi gestionate cât mai eficient".

"Vă mulţumim tuturor pentru solidaritate, implicare şi sprijinul pe care îl oferiţi", au mai precizat reprezentanţii Primăriei Buşteni.