Au început lucrările la noul parc Grozăvești. Cum va arăta peste 10 luni zona din București salvată de la betonare

Au început lucrările la noul parc Grozăvești. Foto: Ciprian Ciucu/Facebook

Lucrările de amenajare la noul parc Grozăveşti, care integrează zone de agrement, sport şi cultură, spaţii pentru copii, dar şi pentru adulţi, au început luni şi se vor finaliza în zece luni.

"Aici, acum cinci ani, urmau să fie construite turnuri cu 20+ etaje. Însă dorinţa primarului şi lupta care a urmat pentru a salva zona verde fac posibil să vă anunţăm că astăzi au început lucrările de amenajare la noul parc Grozăveşti (...) Va fi gata în 10 luni. Va fi un parc modern, unde vă veţi putea petrece timpul liber cu plăcere, conceput ca un hub urban de calitate, dedicat comunităţii şi mediului. (...) A fost un maidan, de unde Primăria Sectorului 6 a scos 40 de tone de gunoi", au scris reprezentanţii Primăriei Capitalei, luni, pe Facebook.

Conform surselor citate, în 2016 o suprafaţă de aproximativ 11.400 de metri pătraţi din actualul parc este transmisă în administrarea Serviciului Român de Informaţii (SRI), pentru construirea unui spital. În acelaşi timp, pentru restul terenului existau documentaţii urbanistice care deschideau calea unor dezvoltări imobiliare, inclusiv blocuri-turn.

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Reprezentanţii Municipalităţii au punctat că în 2021 Ciprian Ciucu este ales primar al Sectorului 6 şi ia una dintre cele mai importante decizii pentru viitorul zonei, refuză prelungirea certificatelor de urbanism prin care dezvoltatorii doreau să continue investiţiile începute în baza PUZ 2020, anulat definitiv de instanţă. Decizia atrage sancţiuni din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii şi litigii în instanţă. Edilul este amendat de patru ori în nume personal, cu câte 10.000 de lei şi le plăteşte din propriul buzunar, dar îşi menţine poziţia şi îşi susţine punctul de vedere în instanţă, câştigă procesele, iar parcul este salvat de la betonare.

În 2022 Ciprian Ciucu solicită oficial SRI să dea în administrare terenul către Primăria Sectorului 6 pentru a amenaja parcul, răspunsul insituţiei este "DA" şi anunţă că va construi spitalul într-o altă locaţie. Astfel, Primăria Sectorului 6 începe demersurile pentru recuperarea terenului, urmează luni de colaborare cu SRI, Guvern, Primăria Capitalei şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB). Consiliul Local Sector 6 iniţiază procedura oficială prin care solicită transmiterea terenului în administrarea Primăriei Sectorului 6, pentru amenajarea unui parc.

În 2023 CGMB aprobă transferul, iar Guvernul adoptă hotărârea necesară. Cei 11.400 de metri pătraţi recuperaţi sunt alipiţi celor aproximativ două hectare aflate deja în administrarea Primăriei Sectorului 6, iar astfel ia naştere viitorul Parc Grozăveşti, cu o suprafaţă de aproape 31.000 de metri pătraţi.

În 2024 încep studiile şi proiectarea de către Primăria Sectorului 6. Sunt realizate studiile topografice, geotehnice, peisagistice şi de funcţionalitate. Proiectul este prezentat în dezbatere publică, iar locuitorii din Grozăveşti, Onix, Cotroceni şi Geniului contribuie cu propuneri şi observaţii care sunt integrate în proiect.

În 2025 zona este igienizată tot de Primăria Sectorului 6, sunt eliminate zeci de tone de deşeuri, este îndepărtată vegetaţia spontană şi începe transformarea unui teren abandonat într-un viitor parc. Tot în această perioadă, primarul Ciucu şi echipa sa obţin o finanţare europeană de aproximativ 9 milioane de lei, pentru realizarea investiţiei.

În 2026 Consiliul Local Sector 6 aprobă proiectul tehnic, devizul general şi indicatorii tehnico-economici, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Capitalei.