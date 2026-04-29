Incendiul devastator din Soveja, judeţul Vrancea. UNSAR: În zona afectată sunt aproape 90 de locuințe asigurate facultativ

Focul a izbucnit în curtea unei gospodării, dar s-a extins rapid și la celelalte, întrucât erau acoperite cu lemn. Sursa colaj foto: Facebook/ISU Vrancea

Weekend-ul trecut, un incendiu puternic s-a produs în comuna Soveja, județul Vrancea, punând în pericol oameni, gospodării, bunuri și afectând suprafețe importante. Conform datelor disponibile la nivelul UNSAR în acest moment, în zona afectată se află peste 85 de locuințe protejate prin polițe facultative de asigurare – care acoperă inclusiv pagubele produse de incendii.

În prezent, majoritatea proprietarilor au fost deja contactați, fiind în desfășurare procesul de identificare și evaluare a pagubelor, astfel încât despăgubirile să poată fi acordate cât mai rapid. Cel puțin o locuință asigurată a fost afectată.

„Evenimente precum incendiul din Soveja ne reamintesc cât de vulnerabile pot fi comunitățile în fața unor situații neprevăzute. Industria de asigurări este alături de cei afectați, iar companiile de profil se concentrează pe evaluarea și pe plata despăgubirilor în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Alexandru Ciuncan, Președinte & Director General al UNSAR.

„Cu 1 din 2 români care se teme că locuința i-ar putea fi afectată de un incendiu – risc care generează despăgubiri în baza asigurărilor facultative de locuință de ordinul sutelor de mii de euro – incendiul rămâne cel mai devastator risc pentru locuințe, iar evenimentul recent reconfirmă această realitate”, a precizat Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD. Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

În plus, este bine de știut că avem la dispoziție soluții diversificate de protecție specifice tipurilor de bunuri pe care le deținem în locuință sau chiar pentru a ne proteja relația cu vecinii, prin acoperirea prejudiciilor pe care le putem produce accidental.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.

Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe. Asigurările reprezintă un sector – cheie al economiei românești, contribuind la dezvoltarea acesteia. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 7,5 milioane EUR în fiecare zi calendaristică.