Imagini de la incendiul în care 11 case au ars în Vrancea. S-a emis şi un mesaj Ro-Alert. "Există riscul propagării flăcărilor"

11 case din lemn au luat foc în Vrancea. Pompierii au intervenit cu 13 autospeciale. Foto: Agerpres

Un incendiu care se manifestă la 11 case din lemn, în localitatea Rucăreni din județul Vrancea, a izbucnit duminică. Întrucât există riscul propagării flăcărilor la vecinătăți, pentru gestionarea în cele mai bune condiții a intervenției, la fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD. Ulterior, forţele de intervenţie au fost suplimentate. Din cauza degajărilor mari de fum produse în urma incendiului, a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru protecția populație din zonă.

De asemenea, în sprijinul echipajelor de pompieri intervine și personal al serviciul voluntar pentru situații de urgență. Din informațiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse.

"Având în vedere evoluţia situaţiei din teren, forţele de intervenţie au fost suplimentate. La faţa locului s-au mai deplasat 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 3 microbuze cu 34 de cadre. Echipajele continuă intervenţia pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăţi", a transmis ISU Vrancea.

Din informaţiile disponibile până în prezent, nu sunt persoane surprinse de incendiu. Intervenţia este în desfăşurare.