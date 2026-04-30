Ciucu acuză piedici în reforma de la Primăria Bucureşti: Toate comasările pe care le-am făcut au fost deja atacate în instanţă

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că toate hotărârile privind comasarea unor instituţii din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti au fost contestate în instanţă. Afirmaţia a fost făcută în cadrul dezbaterii pe proiectul de buget al Capitalei, unde edilul a reiterat că îşi doreşte reducerea cheltuielilor de funcţionare şi creşterea investiţiilor, notează Agerpres.

"Am început şi vor mai urma diferite comasări, restructurări. Aţi văzut că sunt cu cântec foarte multe dintre ele. Sunt contestate. E normal, până la urmă. Toate comasările pe care le-am făcut au fost deja atacate în instanţă. Sunt vreo nouă procese. Eu fac ceea ce pot şi ceea ce ţine de noi. Ce va face justiţia mai departe... Nu mi se pare normal ca o primărie să fie condusă de către judecători.

Mi se pare normal ca o primărie să fie condusă de către Consiliul General şi de către primar. Dar o să vedem, pentru că nu poţi să ştii niciodată ce o să iasă din nouă procese. Dar, în fine, înţeleg că e greu astăzi ca un primar sau un Consiliu General să îşi exprime propria viziune, pentru că sunt fel şi fel de chichiţe administrative care blochează orice. Asta este cultura juridică în care trăim astăzi", a spus el.

Primarul a explicat că bugetul local pentru acest an este estimat la 8,4 miliarde de lei, provenind în principal din fonduri de la Guvern şi din finanţări rambursabile şi nerambursabile. La acestea se adaugă sumele transferate de Ministerul Sănătăţii pentru plata personalului medical.

"Este un buget important, pe care sper să îl putem executa întocmai, mai ales că suntem aproape la jumătatea anului", a spus el.

Din bugetul local, 6,2 miliarde reprezintă sume şi cote defalcate din impozitul pe venit. Edilul general a atras atenţia că o sumă "foarte mică", de 70 de milioane de lei, provine din prestări servicii. De asemenea, doar 64 de milioane vin din taxe.

Ciucu a menţionat că adminstraţia locală vizează creşterea veniturilor obţinute prin concesiuni sau unele taxe. În acest sens, a estimat că majorarea chiriilor pentru locuinţele gestionate de Administraţia Fondului Imobiliar va aduce 500 de milioane de lei anual.

"Noi, ca primărie, suntem responsabili nu doar să aşteptăm de la Guvern să ne vină bani, ci să găsim formule prin care să finanţăm oraşul, folosind activele pe care le are", a precizat el.

Bugetul prevede 5,7 miliarde de lei (68%) pentru funcţionare şi 2,7 miliarde de lei (32%) pentru dezvoltare.

Edilul a subliniat că Bucureştiul generează un PIB comparabil cu cel al Republicii Moldova şi Bulgariei, iar PIB-ul per capita este comparabil cu cel al Vienei.

"Administraţia publică, primăriile au rămas în spate în raport cu societatea şi mediul de afaceri. În următorii ani trebuie să recuperăm, să aducem în bugetul nostru acele proiecte de investiţii care să ducă oraşul, calitatea vieţii în Bucureşti, spre nivelul PIB-ului pe care îl producem pentru România", a spus Ciucu.