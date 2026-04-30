Înalta Curte trimite Dosarul Mineriadei înapoi la Parchet. Este a treia decizie de acest fel, în șapte ani. Ce motiv au dat judecătorii

ICCJ retrimite la Parchet Dosarul Mineriadei din 1990.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis joi restituirea la Parchet a dosarului Mineriadei din 13–15 iunie 1990, una dintre cele mai îndelungate cauze din justiția română, după ce a constatat „neregularități ale rechizitoriului” întocmit de procurori în 2025, în special privind descrierea faptelor reținute și analiza mijloacelor de probă.

Prin încheierea de dezînvestire nr. 197/2026 din 30 aprilie 2026, completul C12 CP al Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în parte cererile și excepțiile invocate de mai mulți inculpați, între care Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu, Adrian Sârbu, Vasile Dobrinoiu și Peter Petre, precum și de partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne.

Instanța a constatat neregularitatea rechizitoriului întocmit în dosar, sub aspectul descrierii faptelor, al indicării și analizei mijloacelor de probă. Totodată, judecătorii au exclus din materialul probator declarațiile date de inculpați în fața Comisiei parlamentare de anchetă. În consecință, cauza a fost restituită la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Dosarul Mineriadei care durează de peste trei decenii

Dosarul Mineriadei vizează evenimentele din 13–15 iunie 1990, când manifestația din Piața Universității din București a fost înăbușită prin intervenția forțelor de ordine și a mii de mineri aduși în Capitală (Imagini de arhivă AICI).

Conform rechizitoriilor, acțiunile ar fi fost coordonate de la nivelul conducerii statului, implicând instituții precum Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații. În urma violențelor, patru persoane au murit, iar peste 1.300 au fost rănite.

În 1989 , sunt comise faptele investigate în dosar, în perioada 22–30 decembrie, evenimentele fiind încadrate ulterior de procurori ca infracțiuni contra umanității, cu consecințe grave soldate cu sute de decese și mii de răniți.

, sunt comise faptele investigate în dosar, în perioada 22–30 decembrie, evenimentele fiind încadrate ulterior de procurori ca infracțiuni contra umanității, cu consecințe grave soldate cu sute de decese și mii de răniți. În aprilie 2019 , Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare trimite în judecată dosarul Revoluției, vizându-i, printre alții, pe Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus.

, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare trimite în judecată dosarul Revoluției, vizându-i, printre alții, pe Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus. Ulterior, dosarul intră în camera preliminară, unde sunt analizate legalitatea rechizitoriului și a probelor.

În 2021 , Înalta Curte de Casație și Justiție dispune prima retrimitere a dosarului la Parchet, constatând neregularități ale rechizitoriului și excluderea unor probe considerate nelegale.

, Înalta Curte de Casație și Justiție dispune prima retrimitere a dosarului la Parchet, constatând neregularități ale rechizitoriului și excluderea unor probe considerate nelegale. În 25 octombrie 2023 , Curtea de Apel București constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul refăcut de procurori, permițând continuarea procedurii.

, Curtea de Apel București constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul refăcut de procurori, permițând continuarea procedurii. În 14 iunie 2024 , Înalta Curte identifică din nou nereguli în rechizitoriu și cere Parchetului Militar să decidă dacă menține trimiterea în judecată sau refăce ancheta.

, Înalta Curte identifică din nou nereguli în rechizitoriu și cere Parchetului Militar să decidă dacă menține trimiterea în judecată sau refăce ancheta. În 18 iulie 2024 , Ministerul Public anunță că menține trimiterea în judecată a inculpaților Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus.

, Ministerul Public anunță că menține trimiterea în judecată a inculpaților Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus. În toamna lui 2024 , Înalta Curte dispune retrimiterea definitivă a dosarului la Parchet, motivând că procurorul nu a remediat neregulile din rechizitoriu.

, Înalta Curte dispune retrimiterea definitivă a dosarului la Parchet, motivând că procurorul nu a remediat neregulile din rechizitoriu. În aprilie 2025, dosarul a fost retrimis de procurori în judecată, la ICCJ.

Acuzații împotriva lui Ion Iliescu și Petre Roman în rechizitoriul procurorilor din 2025

În rechizitoriul din aprilie 2025, procurorii au susținut că Ion Iliescu, în calitate de președinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională și ulterior președinte al României, și Petre Roman, în calitate de prim-ministru, ar fi avut un rol decisiv în coordonarea și declanșarea represiunii împotriva manifestanților din Piața Universității în perioada 13–15 iunie 1990, astfel că cei doi au fost acuzați de infracțiuni contra umanității.

Aceștia sunt acuzați că ar fi contribuit la organizarea unei intervenții violente împotriva protestatarilor pașnici, în care au fost implicate forțe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, precum și grupuri de mineri aduși din mai multe zone ale țării.

Procurorii au reținut că această acțiune ar fi avut ca rezultat moartea a patru persoane, rănirea a peste o mie de oameni și suprimarea prin violență a manifestațiilor politice din acea perioadă.