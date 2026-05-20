Patronul unui site tabloid a fost reținut în fața unui restaurant. Momentul în care e încătușat. Ar fi șantajat un milionar

Patronul unui site de știri a fost a fost reținut, după ce ar fi șantajat un cunoscut dezvoltator imobiliar din Capitală. Milionarul a făcut plânger, după ce proprietarul site-ului, care posta pe internet videoclipuri făcute de paparazii, i-a cerut bani pentru a nu face publice imaginile compromiţătoare.

Bărbarul a fost dus la audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. El urmează să fie înapoi dus în centrul de reținere. Marți, a fost emisă o reținere pentru 24 de ore pe numele lui, iar această reținere încă nu a expirat.

„Spun sursele noastre că milionarul ar fi fost șantajat de bărbatul care se află acum la audieri. Concret, bărbatul audiat în acest moment i-ar fi cerut milionarului sume importante de bani, aproximativ 3.000 euro pe lună, astfel încât să nu publice anumite imagini cu el. Bani ar fi urmat să vină sub forma unor contracte de publicitate. Însă, ulterior, milionarul a ales să meargă către autorități și să îl denunțe pe cel care, spune el, îl șantaja”, a transmis jurnalista Antena 3 CNN, Bianca Iosef.

Astfel, autoritățile ar fi făcut un flagrant în momentul în care cei doi bărbați s-ar fi întâlnit la un restaurant din Capitală. Poliția l-ar fi săltată pe bărbatul cercetat pentru șantaj și ar fi găsit asupra lui o pungă cu aproximativ 25.000 lei, potrivit surselor.

Potrivit Agerpres, care citează surse judiciare, bărbatul reținut este administratorul site-ului tabloidvip.ro.

Surse judiciare au explicat că bărbatul este recidivist, având la activ o condamnare de cinci ani primită în Belgia pentru furt, uzurpare de calități oficiale și constituire de grup infracțional organizat. O parte din această pedeapsă a fost executată în străinătate, după care a fost transferat într-un penitenciar din România, pentru a ispăși pedeapsa rămasă.