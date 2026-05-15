Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niţă au fost arestați preventiv. Sunt acuzați de trafic de influență și abuz în serviciu

Procurorii Teodor Niţă (în stânga) şi Gigi Valentin Ştefan (în dreapta). Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN & DNA

Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost arestați preventiv, vineri, pentru 30 de zile. Cei doi procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt acuzați de trafic de influență și abuz în serviciu.

„În referatul cu propunere de arestare preventivă procurorul de caz a reținut săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și trafic de influență, în formă continuată (multiple acte materiale) de către unul dintre inculpați și instigare la abuz în serviciu pentru cel de-al doilea inculpat”, a transmis Ministerul Public într-un comunicat de presă.

Procurorul Gigi Valentin Ștefan, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, este acuzat că a primit o şpagă de 60 de mii de euro în birou.

Pe 8 aprilie, spun anchetatorii, George Dorel Popa i-ar fi dat banii pentru mai multe intervenţii în actul de justiţie. În schimbul banilor, procurorul ar fi trebuit să-şi determine un coleg de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa să soluţioneze un dosar în favoarea lui Popa.

Fost şef al IPJ Constanţa, fost consilier diplomatic la Washington, Popa este şi el acum cercetat pentru cumpărare de influenţă. Gigi Valentin Ştefan i-ar fi promis şi că va interveni şi la Curtea de Apel Bucureşti şi la Înalta Curte de Casaţie de Justiţie să anuleze un ordin de ministru.

Cum ajungeau banii în dulapul lui Gigi Ștefan

Procurorul a fost filmat şi monitorizat în timp ce negocia dosare în birou. Antena 3 CNN a obținut de la surse judiciare stenograme din dosar:

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: - Şi mai vorbim când ajungi în apel. Mai zi-mi o dată, ca să... cine ştie, mai... mai uită-te pe ea mai atent, mai...

DOMN: - Da, da, da. 7

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: - Adică nu... să nu ai, să nu aibă vreo tendinţă vreunul să zică că: Hai, mă, lasă, ce... ştii cum e cu instanţa.

DOMN: - Da, da. ......

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: - Adică să renunţi la judecată de fapt.

DOMN:- Da. Renunţăm practic la acţiune, ştii?



La percheziţiile de joi, în biroul procurorului au fost găsiţi 100.000 de euro, iar în maşina acestuia - 30.000 de euro.

Anchetatorii de la Parchetul General spun că din decembrie anul trecut, până în mai, cel care trebuia să instrumenteze dosare penale cu greutate ar fi luat 110.000 de euro mită, ca să le aranjeze în favoarea celor anchetaţi.

Şi nu numai. Scrumbie, miel, miere, drob sunt câteva mici atenţii pe care le cerea bonus pentru a măslui anumite dosare spun surse judiciare.

La pachet cu Gigi Valentin Ştefan a fost luat ieri şi Teodor Niţă.



„Nu am nicio activitate de corupţie care să fie imputabilă. Sunt suspect pentru instigare la abuz în serviciu. Nu ştiu pe cine, nu ştiu pentru ce, degeaba mă întrebaţi. Nu fug, nu mă ascund, şi nu fug ca un laş”, a spus Niță.



Şi Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă au fost reţinuţi azi-noapte de Parchetul General.