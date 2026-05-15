Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost reţinuţi în dosarul de corupţie. Ștefan ar fi primit 60.000 de euro, într-o singură zi

Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, acuzati de trafic de influenţă şi abuz în serviciu, au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Potrivit surselor Antena 3 CNN, anchetatorii au găsit 100.000 de euro în biroul lui fostului şef al Parchetului Curţii de Apel Constanţa şi alţi 30.000 de euro în maşina acestuia. Gigi Ştefan a spus că banii ar fi provenit din economiile sale. Mai mult, luna trecută, el a primit 60.000 de euro, într-o singură zi, a transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cei doi procurori află în cursul zilei de vineri dacă vor fi arestaţi.

Gigi Ştefan şi Teodor Niţă, cei doi procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au fost reţinuţi de către procurorii de la Parchetul General. Ei au fost aduşi în cursul serii de joi la Parchetul General pentru a fi audiaţi.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General transmis, vineri, Agerpres, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, joi, punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de două persoane, având calitatea de procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă şi trafic de influenţă în formă continuată (multiple acte materiale) pentru unul dintre inculpaţi, instigare la abuz în serviciu pentru cel de-al doilea inculpat.

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că primul inculpat la care se face referire în comunicat este Gigi Ştefan, iar al doilea este Teodor Niţă.

"Cu privire la primul inculpat, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situaţie de fapt: la data de la data de 8 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror din cadrul unei unităţi de parchet subordonate, promiţând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil un dosar penal", precizează procurorii.

De asemenea, anchetatorii spun că, în acelaşi context, după primirea sumei de bani, acesta ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor judecători şi ar fi promis că îi va determina pe aceştia să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluţiona favorabil două cauze civile.

Totodată, Parchetul menţionează că, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, bărbatul, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi prevalându-se de influenţa şi autoritatea conferite de funcţia deţinută, ar fi acceptat promisiunea şi ar fi primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.

"În schimbul acestor foloase, acesta şi-a exercitat sau a promis că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari publici, procurori, poliţişti, personal din cadrul instituţiilor publice ori alte persoane cu atribuţii decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obţinerea unor soluţii favorabile, intervenţii în dosare penale, intervenţii pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize şi documente sau intervenţii pentru sprijinirea unor afaceri şi proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte şi demersuri pe lângă funcţionari publici şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice", arată procurorii.

Cu privire la cel de-al doilea inculpat, Parchetul General precizează că din probatoriul administrat în cauză, ar fi rezultat că, la data de 15 ianuarie, în prezenţa a două persoane, acesta ar fi exercitat demersuri de influenţare a unui ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată inculpatului.

"În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri", mai spune Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.