STENOGRAME. „Ca să nu înceapă săptămâna…”. Cum ajungeau banii în dulapul lui Gigi Ștefan. Discuțiile procurorului cu un politician

Procurorul Gigi Valentin Ştefan de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, acuzat de trafic de influenţă şi abuz în serviciu, a fost reţinut pentru 24 de ore.

Procurorul Ștefan Gigi Valentin, reținut pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu, ar fi folosit un limbaj codificat în discuțiile despre presupuse intervenții în dosare, arată stenogramele aflate la dosar și obținute de Antena 3 CNN. Într-una dintre conversații, el vorbește despre un alt magistrat care „ia lecții de înot” și sugerează că poate facilita o întâlnire cu acesta. În alte stenograme scrie cum el discuta cu un politician din Constanța despre afaceri cu fotovoltaice și cum acesta i-ar fi pus bani într-un dulap din birou „ca să nu înceapă săptămâna…”, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, acuzati de trafic de influenţă şi abuz în serviciu, au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, anchetatorii au găsit 100.000 de euro în biroul fostului şef al Parchetului Curţii de Apel Constanţa şi alţi 30.000 de euro în maşina acestuia. Gigi Ştefan a spus că banii ar fi provenit din economiile sale. Mai mult, luna trecută, el a primit 60.000 de euro, într-o singură zi, a transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În stenogramele existente la dosar și obținute de Antena 3 CNN sunt discuțiile prin care procurorul Ștefan Gigi Valentin ar fi făcut aranjamente în dosare.

"PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Şi mai vorbim când ajungi în apel. Mai zi-mi o dată, ca să... cine ştie, mai... mai uită-te pe ea mai atent, mai...

DOMN: Da, da, da. 7

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Adică nu... să nu ai, să nu aibă vreo tendinţă vreunul să zică că: Hai, mă, lasă, ce... ştii cum e cu instanţa.

DOMN: Da, da. ......

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Adică să renunţi la judecată de fapt.

DOMN: Da. Renunţăm practic la acţiune, ştii?"

Alte stenograme arată cum procurorul ar fi folosit un limbaj codificat pentru a stabli o întâlnire între un magistrat și cel care cerea favoruri în dosare.

"PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, da. Deci îl dau şi... se uită pe el. DOMN: Dă-mi un semnal, oricând vin, ştii?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da.

DOMN: După sărbători, după asta, când crezi tu, imediat ne-am...

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Lasă că îi zic lui M.A. direct. Că nu... eu am lucrat cu el, ştiu...

DOMN: A, da?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Şi eu mă mai întâlnesc cu el. Dar ideea e că e mai bine, ia lecţii de înot. N-ai... nu, n-ai cum să ştii...

DOMN: A!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Acum de curând, acum de vreo trei - patru luni. Vine sâmbăta şi duminica dimineaţa la ora opt sau nouă şi face ore de înot, învaţă să înoate. Zic: Bă, bravo, mă, bine că...

DOMN: Ăsta e constănţean?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Cred că da. Cred...

DOMN: Cum să nu ştii să înoţi, constănţean? ...

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da. Şi dacă... o să-i propun, dacă vrea, să te duci şi într-o zi până la el să...

DOMN: Oricând.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu e mai bine aşa?

DOMN: Oricând.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Că mai bine să...

DOMN: Bineînţeles."

Potrivit unor surse judiciare, în dosarul în care este anchetat procurorul Ștefan Gigi Valentin apar acuzații privind o presupusă sumă de bani primită chiar în biroul său de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Anchetatorii susțin că, la 8 aprilie 2026, în intervalul 08:58-09:46, procurorul ar fi primit bani de la o persoană. În schimb, acesta ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și că îl poate determina să soluționeze favorabil un dosar penal. În același context, după primirea banilor, Ștefan Gigi Valentin ar fi sugerat că poate interveni și pe lângă judecători de la Curtea de Apel București sau Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru obținerea unei soluții favorabile într-un dosar civil privind anularea unui ordin de ministru.

Discuții cu un politician din Constanța despre o afacere cu fotovoltaice.

Potrivit surselor judiciar, un politician din Constanța, D.L., l-ar fi ținut la curent pe fostul șef de parchet despre discuțiile în legătură cu afacerile legate de un parc fotovoltaic și, în 9 martie 2026, i-ar fi spus acestuia că se va întâlni cu președintele Consiliului Județean Galați. În 16 martie 2026, D.L.. îi comunica lui Ștefan Gigi Valentin că s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean Galați, care ar fi fost "impecabil" și care ar fi sunat "peste tot" pentru a-i rezolva problema cu eolienele.

În alte stenograme se arată cum Ștefan Gigi Valentin discuta cu politicianul despre afaceri cu fotovoltaice.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: I-ai zis că aşa...

D. L.: Uite, băi... vrem să faceţi cu primăria, e totul...

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: I-ai zis că vă ajutăm. I-ai zis care e...

D. L.: Sigur, cu asta prima oară. Cinci sute de mii de euro fiecare primărie poate să acceseze, cu titlu gratuit, fără cofinanţare, fără nimic. Perfect. Şi-a notat tot. - Băi, zic, domne, băiatul ăsta... domnul de aici de lângă mine, domne, facem acum, este asociat cu nişte americani, cu un consorţiu american - şi vrea să construiască un parc fotovoltaic aici mare cu stocare de baterii, proiectul e foarte mare, zic, 20 de milioane de euro. - Şi domne, nu poate să facă în blanc, ar vrea dacă se poate să aibă o informaţie de la... corect, legal... nu-i nici cea mai mică problemă. Dar cu directorul de la ENEL, ăla-i destul de reticent, că nu ştiu ce. De la ELECTRICA, scuze... - Salut! Vezi că vine un prieten de la mine. - Da... - În două minute e la tine. Pac! După aia zic: Ăsta al nostru... printre toate proiectele pe care le-a făcut băiatul, avea şi unu şi i-au dat ăştia de la Muzeul de Istorie din... şi Direcţia Judeţeană de Cultură din GALAŢI s-o facă, să sape vreo cinci hectare. Că i-auzi!... Şi eu să zic: Bă, mă costă... deci, n-are nicio logică... - Domne, zice, ...Direcţia Judeţeană îl sun acum, dar... la muzeu după aia e ok. Îl sună de la Direcţie. Şi la muzeu vezi când e, vii la mine. - Salut! Eu am plecat. Să trăiţi, domn preşedinte! Totul perfect! Băiatul s-a dus după aia la ELECTRICA să... Ăla se ştia cu ăsta, dar se speriase de la treaba cu... după aia cu COVASNA, cu TUŞNAD... A rezolvat-o instant. - Când vrei, îţi dau toate... Asta... şi el a zis acum, nu mai am nevoie de nimic, nici de acord de principiu, nici de nimic. Adică, ştiu exact unde le pun ca să facă proiectele...

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Perfect.”

La data de 27 aprilie 2026, politicianul L.D.D. i-ar fi dat procurorului Ștefan Gigi Valentin o sumă de bani pe care ar fi pus-o direct în dulapul mic din biroul procurorului cu următoarea afirmație : „am zis să nu înceapă săptămâna…”, potrivit unor surse judiciare.