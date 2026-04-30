Cazul ciudat al italiencei condamnate la închisoare pentru adulter, în Egipt

Imagine panoramică din Cairo FOTO: Getty Images

O italiancă riscă să ajungă la închisoare în Egipt, după ce a fost condamnată la șase luni de detenție pentru adulter, o infracțiune care nu mai există în Italia, dar este încă pedepsită de legislația egipteană. Cazul, unul complex și sensibil, îmbină acuzații de abuz, o luptă pentru custodia unui copil și intervenții diplomatice limitate.

Nessy Guerra, cetățean italian originar din Sanremo, se află de mai mult timp în Egipt și nu are voie să părăsească țara. Ea este mama unei fetițe de aproximativ trei ani și se află în centrul unui conflict juridic care durează de luni de zile, potrivit Euronews.

Condamnarea la șase luni de închisoare pentru adulter a fost confirmată în apel, după decizia inițială din 19 februarie 2026. Astfel, riscul ca femeia să fie încarcerată a devenit mult mai concret.

Dosarul a pornit de la o plângere depusă de fostul soț, Tamer Hamouda, cetățean italo-egiptean, într-un context deja tensionat, marcat de acuzații reciproce și de o dispută privind custodia copilului.

Acuzații de abuz și un proces controversat

Potrivit apărării, cazul nu se reduce la o simplă acuzație de adulter. Avocatul italian al femeii susține că aceasta ar fi fost victima unor acte de violență și amenințări din partea fostului soț, ceea ce ar fi determinat-o să încerce să se separe de el.

În timpul procesului, comportamentul bărbatului a fost descris ca fiind „tulburător”. Conform declarațiilor din instanță, acesta ar fi făcut afirmații neobișnuite, prezentându-se chiar într-un rol „divin”. Deși aceste aspecte nu au influențat direct verdictul, apărarea le consideră relevante pentru înțelegerea contextului.

Cazul ridică și semne de întrebare privind legislația egipteană, care incriminează relațiile extraconjugale și este adesea aplicată mai sever în cazul femeilor.

Copil blocat în Egipt

În paralel cu procesul penal, se desfășoară și o luptă delicată pentru custodia fetiței. Copilul se află în Egipt și nu poate părăsi țara, fiind supus unei interdicții de ieșire impuse la cererea tatălui.

Această măsură a blocat orice tentativă a mamei de a reveni în Italia și complică și mai mult situația. Orice decizie judecătorească care o privește pe femeie poate avea consecințe directe asupra viitorului copilului.

Nessy Guerra și-a exprimat public temerile că o condamnare definitivă i-ar putea afecta șansele în procesul de custodie, existând riscul ca fetița să fie încredințată tatălui.

Intervenția limitată a Italiei

Cazul este monitorizat îndeaproape de autoritățile italiene. Ambasada Italiei la Cairo și consulatele oferă sprijin juridic și administrativ, iar situația a ajuns și la nivel politic, prin contacte directe între Roma și autoritățile egiptene.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat că dosarul este urmărit „cu o atenție deosebită” și că există speranța ca verdictul să fie modificat la un nou nivel de apel.

Totuși, posibilitățile de intervenție sunt limitate. Cazul se desfășoară în jurisdicția egipteană și implică atât drept penal, cât și dreptul familiei, ceea ce înseamnă că Italia poate doar să ofere asistență și sprijin diplomatic, fără a influența direct deciziile instanțelor.

Un tipar cunoscut în Egipt

Deși situația este neobișnuită pentru un cetățean italian, dinamica acestui caz nu este nouă în Egipt. Conflictele familiale privind custodia copiilor sunt adesea influențate de acuzații penale, care pot cântări decisiv în deciziile judecătorilor.

În astfel de cazuri, legislația egipteană prevede reguli stricte: de regulă, mama păstrează custodia în primii ani de viață ai copilului, dar o poate pierde dacă este considerată „nepotrivită”, dacă se recăsătorește sau dacă are probleme legale.

Precedentele arată cât de fragilă poate deveni situația. Într-un caz din 2018, o mamă străină a obținut custodia copilului după o lungă luptă în instanță, însă cu restricții severe, inclusiv interdicția de a părăsi țara și obligația de a nu se recăsători.

Alte situații, precum cazul copilului Shenouda, au demonstrat că deciziile privind custodia pot depinde de factori juridici, religioși și administrativi, ajungând uneori până la separarea copilului de familia care l-a crescut.

În acest context, acuzația de adulter nu este un element izolat, ci poate deveni decisivă într-un conflict familial deja tensionat. Pentru Nessy Guerra, miza este dublă: nu doar libertatea personală, ci și riscul real de a-și pierde fiica.