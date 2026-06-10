Cum a reușit o femeie să își organizeze nunta cu 4.200 de dolari: „Nu câștigam suficient și nu mi-am permis mai mult”

Femeia spune că nunta a depășit așteptările ei, precum și pe cele ale oaspeților / sursă foto: Getty Images

Lindsey Morris, în vârstă de 38 de ani, din SUA, a decis să își organizeze nunta într-un mod atent planificat financiar. A stabilit un buget de 5.000 de dolari, iar în final a cheltuit 4.200 de dolari pentru întregul eveniment. Femeia spune că avea probleme cu banii și nu și-a dorit să aibă datorii pentru un eveniment de o singură zi, potrivit Reuters.

Lindsey spune că și-a dorit ca ziua nunții sale să fie perfectă, dar fără să cheltuiască prea mult.

Deși spune că s-a gândit la varianta de a face un credit, femeia a spus că i-ar fi și mai greu să dea banii ulterior, mai ales că se confrunta cu dificultăți financiare.

„Mi s-a părut incredibil de greu pentru că aveam un loc de muncă, dar... nu câștigam suficient pentru cheltuielile de trai”, spune ea. „Totul era extrem de strâns”, a mai adăugat ea.

Astfel, a gândit un buget mic de 5.000 de dolari.

Deși familia ei voia ca Lindsey să se căsătorească religios într-o biserică, ea a optat în schimb să se căsătorească în grădina din curtea Universității din Michigan, care a costat 90 de dolari, plus 225 de dolari suplimentari pentru un plan de rezervă în caz de ploaie.

Sprijinul familiei și al comunității a ajutat, de asemenea, la menținerea costurilor reduse. Morris i-a cerut vărului ei să oficieze ceremonia, fără a fi plătit. Tortul, florile, decorul și divertismentul au costat fiecare sub 400 de dolari.

Pentru divertisment, ea a contactat studenții de la școala de muzică a universității, alegând în cele din urmă un violonist și un violoncelist pentru 200 de dolari.

Părinții lui Morris s-au oferit să contribuie la cheltuieli, dar ea spune că a refuzat, deoarece nu era necesar și pentru că simțea că, dacă ar fi acceptat ajutorul, aceștia ar fi putut avea o influență mai mare asupra listei de invitați. În final, au participat 200 de persoane.

Morris spune că nunta a depășit așteptările ei, precum și pe cele ale oaspeților, dintre care unii i-au cerut ajutorul pentru a-și planifica propriile nunți fără datorii.

Pentru Morris, nunta ei este dovada că tinerii nu trebuie să cheltuiască excesiv pentru a marca momentele importante din viață. „M-am întors acasă fără datorii și eram fericită”, spune ea. „M-am simțit minunat. Am obținut ceea ce mi-am dorit”, a mai spus ea.