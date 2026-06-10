Arabia Saudită tocmai și-a lansat noua companie aeriană: „Un moment istoric pentru națiune”. Apar 200.000 de noi locuri de muncă

Avion Boeing 787-9 Dreamliner al noii companii Riyadh Air din Arabia Saudită, 7 iunie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Arabia Saudită a lansat miercuri Riyadh Air, noua sa companie aeriană naţională, concepută să concureze cu giganţii din Golful Persic, după mai bine de un an de întârzieri legate de problemele cu avioanele Boeing şi pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Aşezat în cabina unuia dintre primele avioane Boeing 787 Dreamliner livrate Riyadh Air, pe 5 iunie, directorul general al noii companii aeriene, britanicul Tony Douglas, a declarat că savurează „punctul culminant a peste patru ani de pregătiri”.

Zborul inaugural, care va lega Riad de aeroportul londonez Heathrow, a decolat de pe Aeroportul Internaţional King Khalid miercuri dimineaţa la ora locală 02:35 (marţi 23:35 GMT).

Compania aeriană, deţinută de PIF, fondul suveran de investiţii din Arabia Saudită, şi a cărei lansare a fost anunţată în martie 2023, este unul dintre proiectele emblematice ale strategiei Vision 2030, ambiţiosul program de reformă al prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, care vizează diversificarea economiei saudite.

„Vrem să readucem glamour-ul, rafinamentul şi eleganţa în călătoriile aeriene”

Monarhia bogată în petrol speră să transforme Riad-ul într-un nou centru global al transportului aerian, capabil să concureze cu Dubai, Doha sau Abu Dhabi şi cu giganţii regionali Emirates, Qatar Airways şi Etihad, la care Tony Douglas a fost CEO între 2018 şi 2022.

„Vrem să readucem glamour-ul, rafinamentul şi eleganţa în călătoriile aeriene”, a declarat Tony Douglas pentru AFP.

„Ambiţia noastră este să conectăm peste 100 de oraşe internaţionale în următorii cinci ani”, cu obiectivul de a deservi 22 de destinaţii până în martie 2027, a adăugat directorul general.

Pentru a-şi susţine această ambiţie, compania aeriană a comandat 132 de avioane Boeing 787 Dreamliner şi, în luna iunie 2025, a încheiat un acord pentru 25 de avioane Airbus A350-1000, cu o opţiune pentru încă 50 de aparate.

Arabia Saudită construieşte un nou aeroport la Riad

În paralel, Arabia Saudită construieşte un nou aeroport la Riad, conceput să gestioneze până la 120 de milioane de pasageri pe an până în 2030, faţă de 53 de milioane în prezent.

Saudia, actuala compania aeriană naţională a Arabiei Saudite, are sediul în Jeddah, la Marea Roşie, principalul punct de intrare pentru milioanele de pelerini care călătoresc la Mecca în fiecare an.

Lansarea Riyadh Air, planificată iniţial pentru 2025, vine după întârzieri semnificative la livrarea avioanelor Boeing, din cauza procedurilor de certificare şi dificultăţilor de pe lanţul de aprovizionare care au afectat întregul sector aviatic.

Contextul regional rămâne, de asemenea, o sursă de incertitudine. Războiul care zguduie Orientul Mijlociu a perturbat traficul aerian în mai multe ţări din regiune. Iranul şi-a intensificat atacurile împotriva aeroporturilor din Golf, vizând Dubai, Abu Dhabi, Kuweit şi Manama.

„Datorită locaţiei sale geografice, Riad a fost mai puţin afectat decât alte oraşe din Golf”, subliniază Tony Douglas.

„Un moment istoric pentru naţiune”

La ceremonia de lansare, guvernatorul PIF şi preşedintele Riyadh Air, Yasir Al-Rumayyan, a numit evenimentul „un moment istoric pentru naţiune”, afirmând că operatorul aerian va crea „200.000 de locuri de muncă directe şi indirecte”.

Însă, lansarea noii companii aeriene are loc în contextul în care unele dintre proiectele emblematice ale strategiei Vision 2030, în special Neom, un oraş futurist în deşert, au fost revizuite din cauza constrângerilor bugetare sporite.

Arabia Saudită, care va găzdui Expoziţia Mondială din 2030 şi Cupa Mondială din 2034, îşi propune să-şi tripleze traficul aerian la 330 de milioane de pasageri până la sfârşitul deceniului. Însă unii analişti pun la îndoială ambiţiile Riyadh Air, considerând că piaţa regională este saturată.

Cu toate acestea, companiile aeriene saudite au un avantaj semnificativ faţă de concurenţii lor din Golf: o piaţă internă de aproximativ 35 de milioane de locuitori, cea mai mare din regiune.