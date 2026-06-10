O casă unică, de doar 3 metri lățime, are un interior complet neașteptat. Se vinde cu 640.000 de euro

Casa de doar 3 metri lățime a fost construită pe locul unui garaj FOTO: Profimedia Images

Una dintre cele mai înguste locuințe din Londra, lată cât un vagon de tren, a fost scoasă la vânzare pentru 550.000 de lire sterline, adică în jur de 640.000 de euro.

Casa cu un dormitor, construită în locul unui fost garaj din Putney, are o lățime de puțin peste 3 metri, un spațiu care, la prima vedere, nu oferă condiții optime de locuit.

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Dispusă pe trei niveluri, această locuință unică de pe Wadham Road are un exterior complet negru, iar proprietarul, Paul Crowther, se spune că i-a cerut designerului să „își imagineze că este o barcă și că vreau spațiu maxim de depozitare”, potrivit Daily Mail.

Proprietatea a fost descrisă ca un „Tardis” (navă spațială și mașină a timpului ficțională, din serialul Doctor Who), pentru că, deși este foarte îngustă, oferă aproximativ 57 de metri pătrați de spațiu interior.

Locuința are un dormitor matrimonial, un duș în stil „rainforest”, o toaletă separată, o bucătărie utilată, o zonă de living cu ferestre din podea până în tavan, un birou și o terasă pe acoperiș.

Casa este listată la prețul de 550.000 de lire sterline și este complet independentă, având propria ușă de acces.

Agentul imobiliar Russell White, de la biroul Winkworth din Putney, care se ocupă de vânzare, a declarat: „Este o casă foarte interesantă și complet independentă, ceea ce este greu de găsit la acest nivel de preț în Putney.

Nu există taxe de administrare și a fost proiectată foarte bine.

Este perfectă pentru un cumpărător aflat la prima achiziție, pentru cineva care dorește să se mute într-o locuință mai mică sau pentru o persoană care caută o bază în Londra, dar locuiește în altă parte”.