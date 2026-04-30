Pîslaru anunţă ce economie face statul după interdicţia cumulului pensie-salariu în sectorul public: Chiar de peste 1 miliard de lei

Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene şi ministru interimar al Muncii, a anunţat, joi, după adoptarea legii care interzice cumulul pensie-salariu în sectorul public şi care "aduce clarificare pe un fenomen care devenise un sport naţional: detaşările şi transferurile", că statul face o economie chiar şi de peste 1 miliard de lei. "Această măsură vizează doar sectorul public şi doar pe cei cu pensii speciale. În sectorul privat, cumulul pensie-salariu este în continuare permis pentru orice fel de categorie de pensionari", a declarat Pîslaru într-o conferinţă de presă.

"Proiectul de lege pe care l-am adoptat este ceva ce a fost anunţat, singura problemă e că a fost pus într-un sertar cu lumina stinsă. Prim-ministrul Ilie Bolojan şi Guvernul au aprins lumina pe acest subiect şi ce nu s-a putut mai multe luni de zile, iată, că ne-a luat 2 zile să pot să-l propun, iar Guvernul să adopte.

Proiectul clarifică regimul pentru pensionari şi pentru angajaţii din funcţiile publice. Este foarte important de clarificat că pentru cei cu pensii speciale şi pensii militare, de serviciu, proiectul clarifică aceste condiţii. Dacă vor dori să rămână în activitate, vor putea să facă acest lucru, dar trebuie să accepte ca pensia non-contributivă să fie redusă cu 85% pe perioada activităţii. Dacă vor alege să se retragă, pensia se păstrează integral", a afirmat Dragoş Pîslaru.

"Legea aduce clarificarea că poţi să-ţi continui activitatea în sectorul public până la 70 de ani, cu o cerere din partea persoanei care îndeplinise vârsta de pensionare şi cu acordul angajatorului.

Legea aduce clarificarea că poţi să-ţi continui activitatea în sectorul public până la 70 de ani, cu o cerere din partea persoanei care îndeplinise vârsta de pensionare şi cu acordul angajatorului.

Există excepţii care sunt justificate: aleşii locali, cadrele didactice. Este un proiect de lege care aduce o claritate şi pe un fenomen care devenise un sport naţional: detaşările şi transferurile.

Ceea ce părea a fi pus sub lacăt la Ministerul Muncii, în 2-3 zile a fost scos la lunmină.

(ce economii face statul prin aceste măsuri?) Discutăm de nişte economii substanţiale, discutăm de sute de miliaone de lei, dacă nu chiar de peste 1 miliard de lei.

(cum aţi ajuns la excepţii, la cadrele didactice care formează magistraţii?) Procesul de consultare a fost îndelungat, sunt mai multe seturi de observaţii din mai multe zone, din Justiţie.

(vă gândiţi să extindeţi şi la alte categorii interdicţia cumulului?) Acest act normativ vizează echitatea. Discutăm de acel fenomen de pensionare înainte de termen, de fapt, un eufemism, la 30 si ceva de ani, 40 şi ceva... cu pensii speciale, care au rămas în plată... Acei oameni, după ce s-au retras, se întorc în sectorul public şi se angajează. E o anomalie.

Nu există intenţia de a extinde la alte categorii", a mai spus Pîslaru.