Ciolacu anticipează că moţiunea împotriva Guvernului Bolojan va trece cu cele mai multe voturi din istorie: "Nu e o soartă uşoară"

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat joi că moţiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan va trece cu cele mai multe voturi înregistrate vreodată în România, iar Partidul Social Democrat (PSD) ar putea da numele viitorului prim-ministru, notează Agerpres.

Întrebat cum vede soarta premierului Ilie Bolojan, după votul moţiunii de cenzură programat pentru data de 5 mai, fostul premier social-democrat a afirmat că nu va fi una uşoară.

"Ca soarta fiecărui fost prim-ministru, presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu, o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă uşoară dar e un om puternic şi o să o ducă la fel ca şi mine", a declarat Ciolacu, la finalul şedinţei CJ Buzău.

El a adăugat că moţiunea de cenzură va duce la căderea actualului guvern, iar PSD ar putea propune numele viitorului prim-ministru, având cei mai mulţi parlamentari.

"Preşedintele României, este atributul domniei sale de a face desemnarea de prim ministru, nu a unui partid. Nici măcar telepatic nu comunic cu domnul preşedinte. De obicei partidul cu cei mai mulţi parlamentari propune primul ministru, dar aceste discuţii se duc cu preşedintele şi preşedintele desemnează prin decret un prim ministru desemnat, urmând ca el să vină în Parlament să fie trecut prin votul parlamentarilor. Vom vedea marţi, dacă vreţi o părere proprie cu experienţă destul de bogată parlamentară şi de preşedinte al Camerei, moţiune va trece. Eu cred că va fi moţiunea cu cele mai multe voturi din istoria României", a spus Marcel Ciolacu.

Moţiunea de cenzură depusă de PSD, AUR şi PACE - Întâi România va fi dezbătută şi votată pe data de 5 mai.