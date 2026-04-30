Bolojan nu crede că va fi trădat de liberali la votul moțiunii: „Am încredere în colegii din PNL”

Ilie Bolojan nu crede că va fi trădat de liberali la votul moțiunii. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat joi că fiecare parlamentar este liber să voteze sau nu la moțiunea de cenzură, subliniind că are încredere în colegii săi liberali. Afirmația a venit ca răspuns la întrebarea dacă se teme de eventuale trădări din partea unor colegi din PNL la votul din Parlament.

'La moțiunea de cenzură fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze, are această libertate. Și eu am încredere în colegii din Partidul Național Liberal, pentru că toate poziționările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuții interne, în care au fost diferite păreri (...), dar la final a fost un vot covârșitor, în așa fel încât să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză - acum o lună și jumătate - nu aduce nimic României, să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înțelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliție, la respectarea programului de guvernare. Din păcate, nu s-a întâmplat asta și am notificat că, în situația creării unei crize de genul acesta, datorită pierderii încrederii dintre partide, datorită pierderilor care se generează indirect României și cetățenilor noștri, nu va mai fi posibilă o coaliție în care PNL să fie cu PSD', a declarat Ilie Bolojan, joi, la postul de radio Rock FM.

Bolojan a subliniat că lipsa de respect și de încredere între partide, dar și față de cetățeni, a dus la scăderea credibilității clasei politice.

'Și am încredere că am învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în acești ani, în ceea ce privește respectul, în ceea ce privește încrederea, atât între partidele politice, dar și între partide și oameni. Și dacă noi, astăzi, avem un grad de încredere scăzut în lumea politică din partea cetățenilor noștri, acest lucru este justificat, din păcate spun asta, pentru că le-am promis lucruri care nu le-am onorat, foarte probabil, cei care le-au promis știau că nu le pot onora, dar nu i-a interesat, doar să câștige sau sperând să câștige niște voturi la proximele alegeri, ceea ce ați văzut că nu s-a întâmplat în 2024 sau în 2025. Am făcut înțelegeri între partide pe care nu le-am respectat', a declarat Bolojan.

Premierul a spus că oamenii așteaptă ca guvernanții să lucreze pentru țară și să evite crizele politice.

'Deci, dacă noi nu înțelegem că nu mai putem să ne întoarcem la apucăturile lumii politice vechi, înseamnă că, dacă nu ținem pasul cu aceste vremuri, oamenii ne vor schimba în vremurile care vor veni', a declarat Bolojan.

El a susținut că PNL și-a învățat lecțiile și și-a schimbat comportamentul.

'Ne-am schimbat comportamentul și cel puțin cât timp sunt președintele acestui partid vom căuta să fim niște oameni responsabili, niște oameni care respectă înțelegerile și care atunci, într-adevăr, când li se acordă încrederea să lucreze pentru România, o fac asta cu seriozitate, cu dedicare, în mod corect și cinstit pentru cetățenii țării noastre', a afirmat Bolojan.

Premierul a fost întrebat ce va face dacă unii colegi ar fi dispuși să negocieze cu PSD, în condițiile în care decizia oficială a partidului este ca PNL să nu mai realizeze o coaliție cu PSD.

'Indiferent ce se va întâmpla la această moțiune, săptămâna viitoare, partidele se vor întâlni, inclusiv PNL, și vor lua niște decizii funcție de rezultatul acestei moțiuni. (...) Și, indiferent ce funcție ai într-un partid, indiferent dacă ești într-un colegiu sau altul, într-un județ sau altul, a respecta decizia colectivă a majorității este un act de responsabilitate și de normalitate și eu voi respecta decizia pe care o să o ia colegii și cred că asta vor face toți cei care sunt membri ai PNL (...). Asta nu înseamnă că în timpul dezbaterilor nu pot fi păreri divergente sau, într-o situație limită, unii dintre membrii unui partid, inclusiv ai PNL, pot să considere că decizia partidului nu-i reprezintă și că există alte soluții, dar v-am spus, există cu siguranță o masă critică puternică în PNL care a înțeles că dacă vrem să fim respectați, să rămânem un partid care are o relevanță în politica românească, atunci lucrurile pe care le-am făcut prost în anii trecuți nu mai trebuie să le repetăm', a declarat Bolojan.