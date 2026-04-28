O companie minieră chineză a făcut istorie în Zimbabwe. Țara a exportat primul său produs de litiu de calitate pentru baterii

3 minute de citit Publicat la 23:45 28 Apr 2026 Modificat la 23:50 28 Apr 2026
Mina de litiu Arcadia este situată în apropiere de Harare și e deținută de Prospect Lithium Zimbabwe. Foto: Getty Images

Zimbabwe ar putea deveni nu doar un mare producător de litiu, ci și primul centru important de procesare a materialelor pentru baterii din Africa. Țara a scris istorie, după ce a exportat primul său transport de sulfat de litiu de la mina Arcadia de lângă Harare, deținută de o companie din China. Este un pas semnificativ în direcția dezvoltării procesării litiului cu valoare adăugată mai mare în țară, un metal indispensabil pentru tranziția la energie verde, relatează Business Insider Africa

Această reușită scoate în evidență participarea tot mai mare a Africii în lanțul de aprovizionare al bateriilor pentru vehicule electrice.

Primul transport a provenit de la mina de litiu Arcadia, situată în apropiere de Harare, deținută de Prospect Lithium Zimbabwe, o subsidiară a companiei chineze Zhejiang Huayou Cobalt.

