O companie minieră chineză a făcut istorie în Zimbabwe. Țara a exportat primul său produs de litiu de calitate pentru baterii

Primul transport a provenit de la mina de litiu Arcadia, situată în apropiere de Harare, deținută de Prospect Lithium Zimbabwe, o subsidiară a companiei chineze Zhejiang Huayou Cobalt.

Această reușită scoate în evidență participarea tot mai mare a Africii în lanțul de aprovizionare al bateriilor pentru vehicule electrice .

Zimbabwe ar putea deveni nu doar un mare producător de litiu, ci și primul centru important de procesare a materialelor pentru baterii din Africa. Țara a scris istorie, după ce a exportat primul său transport de sulfat de litiu de la mina Arcadia de lângă Harare, deținută de o companie din China. Este un pas semnificativ în direcția dezvoltării procesării litiului cu valoare adăugată mai mare în țară, un metal indispensabil pentru tranziția la energie verde, relatează Business Insider Africa .

Compania a transmis că transportul marchează prima sare de litiu produsă vreodată în Zimbabwe și în Africa.

Sulfatul de litiu, un produs esențial pentru energia verde

Sulfatul de litiu este un produs chimic intermediar cu valoare adăugată mai mare, utilizat la producerea hidroxidului de litiu și carbonatului de litiu, două materiale folosite pe scară largă în bateriile reîncărcabile pentru vehicule electrice, sisteme de stocare a energiei și electronice de consum.

Acest moment important vine la doar două luni după ce Zimbabwe a suspendat exporturile de concentrat de litiu, afirmând că dorește să reducă practicile incorecte, subdeclararea și pierderile de venituri din sector.

Ulterior, autoritățile au introdus cote și condiții mai stricte pentru anumiți mineri. Au menținut, de asemenea, o interdicție pe termen mai lung asupra exporturilor de concentrat brut, începând din ianuarie 2027.

Zimbabwe, cel mai mare producător de litiu din Africa

Această politică reflectă o tendință mai amplă în Africa de a obține venituri mai mari din mineralele critice prin procesarea lor locală, în locul exportului de minereu brut către Asia și Europa.

Zimbabwe este cel mai mare producător de litiu din Africa și una dintre cele mai strategice surse continentale de litiu din rocă dură, un metal esențial pentru tranziția energetică verde.

Până acum, cea mai mare parte a litiului său era exportată sub formă de concentrat de spodumen, ceea ce însemna că mare parte din valoarea adăugată a rafinării era realizată în străinătate.

Huayou a investit aproximativ 400 de milioane de dolari în uzina de sulfat de la Arcadia, finalizată la sfârșitul anului 2025. Instalația are o capacitate de 50.000 de tone metrice pe an, fiind una dintre cele mai mari fabrici de procesare secundară a litiului de pe continent.

Momentul este semnificativ. Piețele globale ale litiului își revin după o perioadă prelungită de declin cauzată de supraproducție și de o creștere mai lentă decât a fost estimată a cererii de vehicule electrice pe unele piețe.

Prețurile carbonatului de litiu în China au urcat la maximele ultimelor trei luni la sfârșitul lunii aprilie și erau cu aproape 50% mai mari de la începutul anului.

Această majorare a îmbunătățit perspectivele economice pentru mineri și procesatori din întreaga lume, în timp ce cererea rămâne susținută de expansiunea pieței vehiculelor electrice din China, dezvoltarea stocării energiei în baterii și investițiile guvernamentale în energie curată.

Companiile chineze domină sectorul litiului din Zimbabwe, reflectând influența mai largă a Beijingului asupra materiilor prime pentru baterii și a rafinării acestora.

Firme precum Huayou, Sinomine, Chengxin Lithium și Yahua controlează active importante în țară. În 2025, Zimbabwe a exportat 1,13 milioane de tone metrice de concentrat de spodumen către China, reprezentând aproximativ 15% din importurile chineze ale acestui material.

Pentru Zimbabwe, primul export de sulfat este mai mult decât o știre din minerit. Este un test timpuriu al capacității statelor africane bogate în resurse de a depăși simpla extracție de minerale și de a începe construirea unor lanțuri industriale de aprovizionare legate de cele mai rapide tehnologii în creștere la nivel mondial.