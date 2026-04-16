Cipurile AI și mașinile electrice salvează economia Chinei: PIB peste așteptări în primul trimestru

Economia Chinei a crescut cu 5% în primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut, peste estimările economiștilor, care anticipau un avans de 4,8%. În spatele cifrei, însă, se conturează o economie împărțită în două: pe de o parte, investițiile în infrastructură au urcat cu 8,9%, iar exporturile de mașini electrice și baterii cu litiu au accelerat cu 78%, respectiv 50% - în cel mai rapid ritm trimestrial al exporturilor din ultimii patru ani. Pe de altă parte, vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 2,4%, vânzările de mașini au scăzut cu 17%, restaurantele se închid în toată țara, iar prețurile apartamentelor continuă să scadă, erodând economiile gospodăriilor, notează The New York Times.

Investițiile masive în linii feroviare și alte proiecte de infrastructură au compensat consumul slab al populației și reducerea excedentului comercial, iar economia Chinei a continuat să crească în primele trei luni ale anului.

Biroul Național de Statistică al Chinei a anunțat joi că produsul intern brut a crescut cu 1,3% față de ultimul trimestru din 2025. Dacă ritmul se menține pe parcursul întregului an, economia chineză va avansa în ritm anual de aproximativ 5,3%.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul Chinei a fost cu 5% mai mare în primul trimestru. Cifrele s-au situat ușor peste estimările economiștilor, care anticipau o creștere de 4,8%.

Unul dintre motivele pentru care creșterea din acest an pare mai robustă este că agenția de statistică a anunțat joi că economia din prima jumătate a anului trecut a fost mai slabă decât se raportase inițial. Această revizuire face ca rezultatele din acest an să arate, prin comparație, mai bine.

O scădere prelungită și abruptă a prețurilor apartamentelor a erodat economiile gospodăriilor chineze, determinând multă lume să își reducă cheltuielile.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 2,4% în primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut și cu numai 1,7% în martie – mult sub așteptările majorității economiștilor. Vânzările de mașini au scăzut cu 17% în trimestru, după ce guvernul a diminuat subvențiile care alimentaseră un boom în anul anterior.

Acest ritm anemic contrastează puternic cu avansul de 8,9% al investițiilor în construcții de infrastructură din primul trimestru, față de anul trecut. Sectorul serviciilor trece prin momente dificile.

Restaurante s-au închis în toată țara, iar cele rămase deschise răsună de mese goale. Xiao Nan Guo, un lanț național care oferea bucătărie shanghaineză la prețuri premium, ilustrează declinul. După ce a atins un vârf de 139 de unități în 2015, lanțul și-a închis discret majoritatea locațiilor rămase la începutul lui februarie.

Exporturile au susținut economia Chinei pe parcursul celei mai mari părți a crizei imobiliare, care durează din 2021. De data aceasta, însă, nu au reușit să compenseze slăbiciunea mai largă, după un avans puternic al celei mai importante categorii de importuri chinezești – cipurile de calculator.

Cererea slabă de pe piața internă a împins companiile chineze să caute creștere în afara granițelor. Exporturile au avansat în primele trei luni ale anului în cel mai rapid ritm trimestrial din ultimii patru ani, în frunte cu exporturile de mașini electrice, care au crescut cu 78%, și cu livrările de baterii cu litiu, în urcare cu 50%. Louis Kuijs, economist-șef pentru Asia și Pacific la S&P Global Ratings, a spus că vânzările în străinătate țin fabricile din China ocupate.

„Exporturile robuste au fost motorul-cheie al producției industriale și al PIB-ului”, a afirmat el.

Nu este clar dacă exporturile își vor menține forța. Tarifele vamale și scumpirea materiilor prime din cauza războiului din Iran par să fi apăsat asupra economiei chineze în martie. Oficialii chinezi sunt așteptați să ceară relaxarea tarifelor americane la un summit programat luna viitoare la Beijing, între președintele Trump și Xi Jinping, liderul suprem al Chinei.

China rămâne mai bine poziționată decât alte economii majore pentru a face față perturbărilor aprovizionării cu petrol și gaze provocate de războiul din Iran, datorită stocurilor mari de combustibili fosili și poziției dominante în sectorul energiei regenerabile. Însă datele comerciale ale Chinei din martie au arătat câteva mutații neașteptate care au îngustat brusc excedentul comercial al țării.

Exporturile chinezești de jucării și încălțăminte, categorii altădată puternice, au scăzut, pe fondul creșterii costurilor la plastic din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care apasă asupra producătorilor. Companiile din industria chimică au continuat să majoreze prețurile, ceea ce sugerează presiuni suplimentare în lunile următoare.

Și exporturile de metale din pământuri rare s-au prăbușit în martie. Beijingul a restricționat drastic livrările către Japonia, pe fondul unui diferend privind relațiile cu Taiwanul.

Cea mai notabilă schimbare a fost însă un avans puternic al importurilor de semiconductoare, pe măsură ce China construiește rapid centre de date pentru inteligența artificială. Achizițiile de cipuri de calculator au urcat în ianuarie și februarie și au atins un maxim istoric în martie, cu 54% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, exprimat în dolari americani.

Un renminbi slab – moneda chineză – a scumpit importurile de cipuri, amplificând frâna pusă economiei. Beijingul a menținut deliberat moneda slabă pentru a stimula exporturile, făcând produsele chinezești mai competitive în străinătate.

Însă aceeași slăbiciune a monedei majorează costurile importurilor. Scumpirea semiconductoarelor reflectă totodată cererea globală ridicată pentru cipurile necesare alimentării inteligenței artificiale. Deși renminbi s-a întărit ușor în ultimul an, rămâne mult sub valoarea de piață considerată corectă de economiști.

Sectoarele exportatoare care depind mult de oțel prosperă în China în această perioadă. Oțelul autohton este ieftin din cauza supraofertei cronice și a reticenței de a închide oțelăriile deținute de stat. Cum tarifele impuse de alte țări limitează exporturile directe de oțel, producătorii canalizează surplusul în produse finite precum mașinile și navele, care se lovesc de mai puține bariere comerciale.

Construcțiile rezidențiale au încetinit accentuat în ultimii patru ani, însă vânzările de apartamente au scăzut și mai repede, lăsând un stoc tot mai mare de locuințe nevândute și făcându-i pe cumpărători reticenți să își angajeze economiile într-o achiziție.

Kuijs a spus că prețurile vor continua probabil să scadă în acest an, înainte de a-și atinge minimul anul viitor. Dar, cu construcțiile rezidențiale deja mult sub nivelurile anterioare, nu mai există mult spațiu de contracție pentru activitatea de construcții. Orice stabilizare ar atenua una dintre principalele frâne ale creșterii.

„Această frână va persista anul acesta”, a spus Kuijs, „dar probabil nu la fel de intens ca în anii anteriori”.