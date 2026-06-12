Rusia a bombardat cu rachete şi drone mai multe regiuni din Ucraina: Sunt victime şi pagube însemnate. Forţele ucrainene au ripostat

Un incendiu a izbucnit la fabrica de cauciuc sintetic NKNK pe 12 iunie 2026, după atacurile Ucrainei. Sursa colaj foto: Administrația Militară a Regiunii Zaporojie & Telegram/Supernova+

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri aproape 1.000 de drone asupra mai multor regiuni din Ucraina, iar trei oameni au fost ucişi şi alţi trei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Localitatea Zaliznicine din regiunea Harkov a fost vizată de un bombardament cu rachete. Forţele ucrainene au ripostat şi au lovit mai multe uzine petrochimice aflate la peste 1.200 de kilometri de granița ruso-ucraineană.

În cursul nopţii trecute, armata rusă a atacat 44 de localități din regiunea Zaporojie de 949 de ori, relatează Ukrainska Pravda. Două persoane au fost ucise, iar alte trei au fost rănite în urma bombardamentelor lansate asupra districtelor Zaporojie și Polohi, a transmis şeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov, pe Telegram.

Potrivit sursei citate, 715 de drone rusești de diferite tipuri au fost lansate asupra regiunii Zaporojie. A fost înregistrat și un atac cu sistem de lansare multiplă de rachete asupra localității Zaliznicine. În plus, autoritățile au primit 68 de sesizări privind distrugerea unor obiective de infrastructură, locuințe și autovehicule.

Un atac cu drone ruseşti efectuat în cursul nopţii a ucis o femeie de aproximativ 40 de ani în regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei, a raportat vineri dimineaţă administraţia sa militară, transmite AFP, conform Agerpres.

"Inamicul a lansat un atac masiv cu drone asupra unei infrastructuri civile" din Şostka, un oraş din regiunea Sumî, iar "o femeie de 44 de ani a fost ucisă", a scris Oleg Grigorov, şeful acestei administraţii regionale, pe Telegram.

O altă persoană, o femeie de 33 de ani, suferă de răni grave, a adăugat el. Atacul a avariat grav o clădire nerezidenţială cu trei etaje, a descris Oleg Grigorov, fără alte detalii.

Armata ucraineană ar fi desfășurat, în noaptea de 12 iunie, atacuri cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, vizând diverse uzine petrochimice aflate la distanțe de peste 1.200 de kilometri de granița ruso-ucraineană, potrivit unor canale rusești de pe Telegram, informează The Kyiv Independent.

Drone ucrainene ar fi lovit, în dimineața zilei de 12 iunie, uzina petrochimică Togliatti Kauchuk din regiunea rusă Samara, au povestit locuitorii din zonă. Atacul ar fi provocat un incendiu la instalație. În fotografiile și înregistrările video publicate pe rețelele sociale apar drone cu rază lungă de acțiune deasupra orașului Togliatti înainte de atac.

La scurt timp după aceea, un incendiu de proporții a fost observat și la uzina de cauciuc sintetic Nizhnekamskneftekhim (NKNK) din orașul Nizhnekamsk. În urma atacului, coloane dense de fum negru s-au ridicat deasupra orașului. NKNK este cel mai mare producător de cauciuc sintetic și materiale plastice din Rusia

Nizhnekamskneftekhim, situată în Republica Tatarstan, la peste 1.200 de kilometri de cel mai apropiat punct al frontierei cu Ucraina, este una dintre cele mai mari companii petrochimice din Europa de Est. Uzina a mai fost vizată de presupuse atacuri ucrainene și în trecut, inclusiv în cursul lunii trecute, dar şi în martie, când s-au înregistrat zeci de victime.