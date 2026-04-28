Congo creează o „Gardă Minieră” de 100 de milioane de dolari, susținută de SUA și EAU, pentru a proteja mineralele critice

2 minute de citit Publicat la 10:39 28 Apr 2026 Modificat la 10:39 28 Apr 2026

Exploatare minieră în Africa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Republica Democrată Congo creează o forță de securitate armată pentru a proteja siturile miniere și a securiza lanțurile de aprovizionare din această țară bogată în resurse, pe măsură ce își consolidează parteneriatul în domeniul mineralelor cu Statele Unite.

Susținută de SUA și de Emiratele Arabe Unite, care au ambele interese comerciale în creștere în sectorul minier al țării, „Garda Minieră” va costa 100 de milioane de dolari pentru a fi înființată și va ajunge la până la 20.000 de militari până în 2028, potrivit unui comunicat publicat luni de Inspectoratul General al Minelor, citat de Financial Times.

Ce acord a semnat Congo cu SUA pentru minerale critice

RD Congo a semnat anul trecut un acord economic și de securitate cuprinzător cu SUA, în contextul în care Washingtonul încearcă să își diversifice sursele de minerale critice, reducând dependența de China. Acordul oferă companiilor și traderilor americani acces preferențial la resursele miniere.

Cu toate acestea, progresele în acordurile miniere au fost lente, parțial din cauza conflictului violent din estul țării, care a lăsat minele în mâinile grupării rebele M23, susținută de Rwanda.

Rafael Kabengele, inspector general al minelor, a declarat într-un comunicat că noua unitate va „curăța întregul sector minier din RD Congo prin eliminarea practicilor contrare bunei guvernanțe, transparenței și trasabilității mineralelor”.

Ce start-up susținut de Gates și Bezos exploatează litiu în Congo

RD Congo a devenit un punct de interes pentru companii miniere și investitori, precum și pentru statele care încearcă să obțină acces la mineralele națiunii africane.

Un consorțiu susținut de guvernul SUA a convenit recent să achiziționeze compania minieră de cupru și cobalt Chemaf din provincia Katanga, într-un prim test major al parteneriatului dintre cele două țări. De asemenea, start-up-ul minier KoBold Metals, susținut de Bill Gates și Jeff Bezos, a început un amplu program de explorare a litiului în țară.

„O mare parte din stimularea investițiilor în RDC va necesita reducerea riscurilor asociate activelor comerciale. Pentru ca investitorii să intre pe piață și să injecteze miliarde de dolari, în special în proiecte de tip greenfield, va fi nevoie de o încredere solidă că activele sunt protejate”, a declarat Gracelin Baskaran, director al Programului pentru Securitatea Mineralelor Critice de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington.

Ce îndatoriri vor avea militarii din „Garda Minieră”

Recruții acestei unități vor urma un program intensiv de pregătire de șase luni și vor avea misiunea de a securiza siturile din cele 22 de provincii miniere ale țării, precum și de a proteja transporturile de resurse pe teritoriul RD Congo.

RD Congo are deja o forță de poliție minieră, care va fi în mare parte înlocuită de noul grup, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile. Noua gardă va „oferi un mediu de securitate fiabil și stabil”, a declarat inspectoratul.

Emiratele Arabe Unite au avut în mod tradițional un rol important în comerțul cu minerale extrase din RD Congo, inclusiv aur și alte metale. Grupul International Resources Holdings din Abu Dhabi este acționar majoritar la Alphamin, care operează mina de staniu Bisie din provincia Kivu de Nord.

RD Congo intenționează să își dezvolte o rezervă strategică de anumite metale, au declarat oficiali pentru FT în această lună.

În pofida reducerii finanțării pentru numeroase programe de menținere a păcii ale ONU în timpul administrației Trump, SUA continuă să furnizeze fonduri pentru forța Monusco susținută de ONU în RD Congo.