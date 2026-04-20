În ciuda unei rupturi diplomatice, SUA investesc într-un proiect experimental de extragere a pământurilor rare în Africa de Sud

Publicat la 09:49 20 Apr 2026 Modificat la 09:49 20 Apr 2026

Dunele conțin 35 de milioane de tone de fosfogips, un produs secundar al deșeurilor miniere și al procesării rocii fosfatice pentru producerea de acid și îngrășăminte. Foto: Profimedia Images

În ciuda rupturii diplomatice cu Africa de Sud, SUA investesc o sumă uriașă într-un proiect experimental de extragere a pământurilor rare din Phalaborwa. Administrația Trump încearcă să își reducă dependența de China în acest sector și să reducă dominația Beijingului în exploatarea mineralelor critice, relatează Associated Press. Proiectul Phalaborwa este doar unul dintre mai multe proiecte miniere cu bani americani din Africa.

Două dune uriașe, ușor de confundat cu nisipul, aflate la o veche uzină de procesare chimică din Africa de Sud, sunt în centrul unui proiect exploratoriu susținut de SUA pentru a extrage elemente de pământuri rare, foarte căutate, din deșeuri industriale miniere.

Proiectul Phalaborwa Rare Earths beneficiază de sprijinul SUA printr-o investiție de capital de 50 de milioane de dolari din partea agenției guvernamentale International Development Finance Corporation (DFC) și face parte din eforturile accelerate ale SUA de a reduce dependența de rivalul economic China pentru mineralele esențiale în producerea dispozitivelor electronice, roboticii, sistemelor de apărare, vehiculelor electrice și altor produse de înaltă tehnologie.

Zeci de minerale, inclusiv cupru, cobalt, litiu și nichel, sunt considerate de țări din toată lumea ca fiind critice deoarece sunt esențiale pentru noile tehnologii. Cele 17 elemente de pământuri rare reprezintă un subcategorie a acestora.

Președintele Donald Trump a făcut din extinderea accesului SUA la minerale critice, inclusiv pământuri rare, o politică centrală pentru a contracara China.

Administrația Trump a anunțat în acest an că va aloca aproape 12 miliarde de dolari pentru a-și crea propria rezervă strategică de astfel de resurse.

Proiectul din Africa de Sud continuă în ciuda unei rupturi diplomatice

DFC a fost creată în timpul primei administrații Trump, iar investiția în proiectul Phalaborwa a fost angajată în 2023 de administrația Joe Biden.

Actuala administrație Trump a continuat proiectul în ciuda unei rupturi diplomatice majore cu Africa de Sud, după ce președintele american a emis un ordin executiv în februarie pentru a opri toată asistența financiară către această țară.

Totuși, administrația a arătat că anumite interese economice sunt prioritare. DFC și-a promovat implicarea în proiectul Phalaborwa ca parte a unui efort de a valorifica potențialul mineral al Africii „în timp ce avansează interesele strategice ale SUA”.

Proiectul Phalaborwa este dezvoltat de compania Rainbow Rare Earths. Investiția DFC este realizată prin partenerul TechMet, o companie care afirmă că se concentrează pe asigurarea aprovizionării Occidentului cu minerale critice. Guvernul Africii de Sud nu are o participație directă în proiect.

Directorul executiv al Rainbow Rare Earths, George Bennett, a declarat pentru Associated Press că speră să furnizeze pământuri rare în principal pentru SUA, menționând că interesul acestora pentru proiect este în mare parte legat de sistemele de apărare.

Compania spune că își propune să furnizeze elemente de pământuri rare precum neodim, praseodim, disprosiu, terbiu și altele din proiectul său din Africa de Sud. Acestea sunt utilizate în magneți de înaltă performanță pentru turbine eoliene, vehicule electrice, apărare și aplicații emergente, inclusiv robotică.

Proiectul Phalaborwa își propune să înceapă extracția pământurilor rare din cele două dune uriașe în 2028. Dunele conțin 35 de milioane de tone de fosfogips, un produs secundar al deșeurilor miniere și al procesării rocii fosfatice pentru producerea de acid și îngrășăminte.

Se estimează că proiectul va funcționa timp de 16 ani, potrivit Rainbow Rare Earths. Injecția de 50 de milioane de dolari de la DFC va fi utilizată doar după ce compania va începe construcția fabricii de procesare din Phalaborwa, preconizată pentru începutul anului 2027.

Pământurile rare sunt relativ comune, dar apar de obicei în concentrații scăzute și sunt dificil de separat, ceea ce face exploatarea lor costisitoare.

Neha Mukherjee, manager de cercetare la Benchmark Mineral Intelligence, a spus că, deși proiectul Phalaborwa este unic, cu procesul său experimental de extracție a mineralelor la suprafață, potențialul său rămâne necunoscut.

„Pare a fi un activ cu costuri operaționale destul de reduse”, a spus ea. „Chiar și necesarul de capital nu este foarte mare... ceea ce este un semn bun.”

Mukherjee a adăugat că proiectul este important deoarece „nu avem suficiente proiecte pentru a satisface întreaga cerere în afara Chinei.”

SUA „încearcă să recupereze decalajul”

Rainbow Rare Earths afirmă că extracția mineralelor din dune va folosi până la 90% energie regenerabilă și va fi semnificativ mai ieftină decât mineritul obișnuit al pământurilor rare.

Bennett a spus că Phalaborwa ar putea deveni un producător cu costuri reduse, comparabil cu producătorii chinezi.

„(Foștii proprietari) au zdrobit materialul, l-au măcinat, au consumat energie, au aplicat căldură, toate acestea pentru a produce fosfogipsul, care este necesar pentru a obține pământuri rare”, a declarat directorul de proiect Alberto Bruttomesso. „Încălzirea este cea mai costisitoare parte a procesului. Acolo se duc cei mai mulți bani.”

Administrația Trump a investit, de asemenea, în exploatarea mineralelor critice în SUA și a urmărit acorduri pentru a asigura accesul la aceste resurse în străinătate, inclusiv în Ucraina. Pământurile rare din Groenlanda sunt unul dintre motivele pentru care Trump a dorit să achiziționeze insula arctică.

Proiectul Phalaborwa este unul dintre mai multe proiecte miniere din Africa susținute de DFC.

Patience Mususa, specialist în minerit la Nordic Africa Institute din Suedia, a declarat că SUA „încearcă să recupereze (teren n.r) în ceea ce privește investițiile în minerit” pe continentul african, unde China este actorul dominant.

În februarie, Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare a semnat un acord oficial pentru a oferi 1,8 milioane de dolari pentru un studiu de fezabilitate la proiectul de pământuri rare Monte Muambe din Mozambic.

În Africa, administrația Trump continuă și sprijinul financiar pentru Coridorul Lobito, o inițiativă lansată în timpul administrației Biden pentru construirea unei căi ferate de 1.290 de kilometri care să lege regiunile bogate în minerale din Congo și Zambia de coasta atlantică a Africii.