China, marele câștigător al războiului din Orientul Mijlociu. Toate drumurile spre energia verde trec prin Beijing

Cine câștigă cu adevărat din războiul din Orientul Mijlociu? China. Pe măsură ce guvernele din întreaga lume se grăbesc să renunțe la petrolul și gazele din Golf, companiile chineze – care domină producția de panouri solare, baterii și echipamente pentru rețele electrice – se pregătesc să furnizeze alternativa, scrie The New York Times.

Războiul din Orientul Mijlociu a perturbat aprovizionarea cu petrol și gaze, obligând guvernele din întreaga lume să găsească soluții urgente pentru rețele energetice capabile să reziste șocurilor viitoare.

Însă pentru multe țări, tranziția spre energia regenerabilă creează o nouă dependență – de această dată, față de tehnologia chineză.

Companiile chineze domină producția aproape tuturor componentelor unei rețele electrice moderne: panouri solare, cabluri de înaltă tensiune, transformatoare și baterii pentru stocarea energiei. Chiar înainte de războiul cu Iranul, acestea se extindeau în afara granițelor, ajutând țări să își construiască rețele capabile să facă față consumului uriaș generat de inteligența artificială.

Decenii de investiții

De decenii, China a pompat sute de miliarde de dolari în energia verde, transformând-o într-un pilon al independenței energetice naționale. A blocat totodată companiile străine să concureze în segmente-cheie ale pieței interne – precum producția de turbine eoliene și baterii pentru mașini electrice – pentru a permite giganților chinezi să crească nestingheriți.

Războiul cu Iranul a scos la lumină riscurile dependenței de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Țările realizează acum că toate drumurile spre energia regenerabilă trec prin China și exportatorii săi.

Chiar dacă un armistițiu între SUA și Iran va atenua perturbările din Strâmtoarea Hormuz, șocul a atras deja atenția guvernelor din întreaga lume. Confruntate cu penurii energetice, acestea accelerează eforturile de modernizare a rețelelor electrice – și ajung direct la ușa companiilor chineze, gata să le furnizeze tot ce au nevoie.

„Acesta este momentul potrivit pentru un șoc precum războiul din Iran, care să catalizeze și mai multe investiții și interes pentru energia regenerabilă”, a declarat Cory Combs, director asociat la Trivium China, firmă de cercetare și consultanță.

Companiile chineze produc deja cele mai accesibile și mai eficiente tehnologii de energie regenerabilă și stocare. „Nu mai poți concura cu China în acest moment”, a precizat Combs.

De la Filipine la Brazilia: cererea explodează

Luna trecută, Filipinele au anunțat că lucrează la punerea în funcțiune a 22 de noi centrale electrice regenerabile în câteva săptămâni, pentru a stabiliza rețeaua națională.

Brazilia, deja o destinație majoră pentru investițiile chineze în infrastructura energetică, a lansat în martie licitații pentru construirea de noi centrale și urmează să facă același lucru în această lună pentru sisteme de stocare a energiei la scară largă.

„Brazilia are nevoie de tehnologie în acest domeniu, iar China are mult de oferit”, a spus Larissa Wachholz, partener la Vallya, firmă de consultanță pentru companii chineze și internaționale active în Brazilia. Războiul din Orientul Mijlociu a fost „o reamintire uriașă că lumea va avea nevoie de și mai multă energie”, a adăugat ea.

Dominanța chineză: hardware, software și chimie

China este principalul partener comercial al majorității țărilor din lume și furnizorul dominant – uneori exclusiv – de materii prime esențiale, precum pământurile rare și panourile solare. Însă guvernele europene și nu numai devin tot mai neliniștite că această dependență le-ar putea submina securitatea economică și națională, mai ales după ce, în ultimul an, China a tăiat accesul la o parte din producția mondială de pământuri rare.

Vânzările de echipamente esențiale pentru rețelele electrice cresc deja rapid. Livrările globale de baterii pentru stocarea energiei în rețea – sector dominat de firme chineze – aproape s-au dublat în primul trimestru al anului, potrivit Matty Zhao, șefa departamentului de cercetare pentru petrol, gaze și materiale de bază în Asia-Pacific la BofA Global Research.

„După ce războiul se va termina, țările din întreaga lume vor continua să fie nevoite să își extindă rețelele energetice”, a spus Zhao.

Producătorii chinezi de baterii și echipamente pentru energie regenerabilă strângeau deja capital la Hong Kong pentru a finanța expansiunea internațională, anticipând o creștere a cererii din partea sistemelor de inteligență artificială cu consum energetic uriaș. Războiul a adăugat urgență și noi oportunități.

În mai anul trecut, Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL), cel mai mare producător mondial de baterii pentru vehicule electrice, a lansat cea mai mare ofertă publică din Hong Kong din 2021 încoace. A urmat în august producătorul de baterii Shuangdeng Group, iar de atunci alte companii au făcut coadă pentru listare: Sungrow (sisteme de stocare a energiei), Ningbo Deye (echipamente solare) și Sieyuan (componente esențiale pentru rețele, precum transformatoarele).

Aceste companii cheltuiesc acum masiv pentru a se extinde dincolo de China. În februarie, Sungrow a anunțat investiții de 230 de milioane de euro pentru prima sa fabrică europeană, în Polonia, dedicată producției de echipamente de stocare a energiei. În martie, Hithium – care a aplicat și ea pentru listare la Hong Kong – a semnat un acord de intenție pentru construirea unei fabrici de baterii de 400 de milioane de euro în nordul Spaniei.

De la izbucnirea războiului, CATL înregistrează o cerere în creștere rapidă în Europa pentru sisteme de baterii casnice și un interes sporit în Asia pentru baterii de stocare în rețea – în special în țările cu acces limitat la electricitate și fără producție proprie de petrol, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Competiția acerbă de pe piața internă i-a împins pe producătorii chinezi să inoveze continuu și să caute creștere în străinătate. Beijingul a tolerat o „concurență internă brutală, care obligă companiile să inoveze neîncetat pentru a rămâne în joc”, a explicat Frank Haugwitz, consultant specializat în sectorul solar din China.

Bateria care a schimbat ecuația

Energia regenerabilă era cândva scumpă și nesigură. Intensitatea vântului și a soarelui nu poate fi controlată, iar energia venea în rafale pe care rețelele nu le puteau absorbi. Bateriile și sistemele de stocare captează acum excesul de energie și îl eliberează atunci când este nevoie. Progresele tehnologice au redus dramatic costurile, iar energia regenerabilă combinată cu stocarea este acum aproape la paritate cu combustibilii convenționali, potrivit lui Combs.

Companiile chineze domină nu doar bateriile și hardware-ul de rețea, ci și, din ce în ce mai mult, software-ul care gestionează fluxurile de energie. Deși unele guverne sunt reticente să acorde firmelor chineze acces la rețelele lor prin intermediul software-ului, vor continua probabil să cumpere hardware-ul, neavând alternative accesibile, a explicat Combs.

Noua generație de baterii folosește tehnologia litiu-fier-fosfat. Acestea stochează puțin mai puțină energie decât bateriile mai vechi bazate pe nichel și cobalt, dar costă cu aproximativ 99% mai puțin. Pentru stocarea în rețea, unde spațiul este mai puțin o problemă, dimensiunea mai mare contează mult mai puțin. China produce aproape toate bateriile litiu-fier-fosfat din lume, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Cei doi jucători dominanți sunt BYD – care a depășit Tesla și a devenit cel mai mare producător mondial de mașini electrice – și CATL, liderul livrărilor de baterii pentru rețele.

Fabrici cât șase terenuri de fotbal

Fabricile de baterii ale CATL sunt vaste și înalt automatizate, unele întinzându-se cât șase terenuri de fotbal așezate cap la cap. Compania le construiește în ritm alert pentru a ține pasul cu cererea în explozie.

La cel mai recent proiect, în Yancheng, un port situat la aproximativ 320 de kilometri nord de Shanghai, peste 100 de excavatoare, buldozere și alte utilaje grele se mișcau la începutul acestei luni pe un șantier noroios.

„Pare că șantierul CATL se dezvoltă foarte repede”, a spus Luo Lijuan, o femeie de serviciu postată în ultima lună la intrarea șantierului. „Se schimbă în fiecare zi”.