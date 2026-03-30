Pariul uriaș al lui Donald Trump: Miliarde de dolari sunt investite într-o mină de pământuri rare pentru a sparge dominația Chinei

Unii experți din industrie s-au întrebat însă dacă firmele alese de administrație sunt capabile să își respecte promisiunile. FOTO: Hepta

Administrația Trump plănuiește să investească 1,6 miliarde de dolari într-o companie minieră care își propune să extragă pământuri rare și să producă magneți de înaltă tehnologie în SUA. Însă compania care generează pierderi nu a făcut încă niciuna dintre aceste investiții comerciale, potrivit FT.

Acordul guvernului SUA cu USA Rare Earth este unul dintr-o serie pe care administrația Trump le-a încheiat în ultimul an, în timp ce se străduiește să stabilizeze rapid lanțuri de aprovizionare internă pentru minerale critice, inclusiv pământuri rare.

Unii experți din industrie s-au întrebat însă dacă firmele alese de administrație sunt capabile să își respecte promisiunile, în timp ce un director a remarcat că firmele aflate în stadiu incipient, cum ar fi USA Rare Earth, nu sunt pregătite să „rezolve problemele”.

În unele cazuri, companiile care au obținut sprijin guvernamental au legături financiare cu persoane apropiate administrației Trump, ceea ce i-a determinat pe democrații din Congres să pună la îndoială baza acordurilor.

Producția pământurilor rare, dominată de China

Pământurile rare sunt cruciale pentru securitatea și interesele economice ale SUA și sunt utilizate în magneții de înaltă performanță utilizați în mașinile electrice, sistemele de armament și o gamă largă de alte industrii. Dar producția lor este dominată de China, care și-a exploatat controlul prin restricționarea accesului.

Heidi Crebo-Rediker, cercetător senior la Consiliul pentru Relații Externe și fost economist-șef la Departamentul de Stat, a declarat despre încheierea acordurilor de către guvern: „Este o chestiune de asumare a unor riscuri mai mari, lucru pe care cred că această administrație este dispusă să îl facă. În loc să vedem dacă guvernul pierde bani la fiecare investiție, ar trebui să analizăm dacă banii ajută la creșterea rezilienței.”

Amintim că un raport sublinia că Statele Unite ar mai avea rezerve de elemente din pământuri rare, esențiale pentru fabricarea armelor moderne, doar pentru două luni, în contextul războiului împotriva Iranului.

Alții au spus că industria minieră din SUA are nevoie disperată de investiții și au subliniat că există puțini candidați interni pentru pământuri rare din care să aleagă.

Administrația a adoptat o „abordare de tip VC, în care, dacă investești în 10 companii și câteva dintre ele au succes, poți totuși să miști lucrurile”, a declarat Ryan Castilloux, director general al grupului de cercetare a pământurilor rare Adamas Intelligence.

Investiții masive vizează zăcământul Round Top

Zăcământul Round Top, USA Rare Earth din Sierra Blanca, Texas, nu a fost niciodată exploatat comercial, dar se așteaptă să conțină 15 din cele 17 elemente de pământuri rare.

Planul companiei de a produce așa-numitele pământuri rare „grele”, care sunt deosebit de greu de extras în afara Chinei, a fost esențial pentru interesul administrației față de companie, a declarat Joel Fetter, director general al grupului de lobby Clark Street Associates, care a lucrat la tranzacție.

Rămâne însă neclar cât din fiecare metal poate fi extras. USA Rare Earth, fondată în 2019, nu a finalizat încă un așa-numit „studiu de fezabilitate definitiv”, o etapă crucială care analizează dacă metalele dintr-un zăcământ sunt realist recuperabile și viabile din punct de vedere economic pentru a fi exploatate.

Round Top are un istoric de decenii de neexploatare, iar experții din industrie au declarat că concentrația de pământuri rare din zăcământ - metal pe unitatea de rocă - a fost relativ scăzută, ceea ce înseamnă că acestea ar putea fi mai scumpe și mai dificil de extras.

„Nu cred că este un secret faptul că Round Top are o «calitate» foarte scăzută în comparație cu multe proiecte de elemente de pământuri rare aflate în dezvoltare”, a declarat David Merriman, director de cercetare la Project Blue.

În februarie, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din SUA a caracterizat gradul drept „excepțional de scăzut”, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării „viabilitatea comercială” a Round Top.

Evaluarea economică preliminară din 2019 a USA Rare Earth a arătat că jumătate din vânzările preconizate ale minei nu vor proveni din pământuri rare, ci din alte metale, inclusiv uraniu, hafniu și litiu.

Merriman a declarat că producerea unei game largi de minerale ar „complica semnificativ procesarea și ar crește cerințele de capital”.

USA Rare Earth a declarat că evaluarea din 2019 nu mai reflectă planul său actual de dezvoltare - deși directorul executiv Barbara Humpton le-a spus analiștilor în ianuarie că hafniul va fi în continuare un „schimbător de joc” pentru economia Round Top.

Compania viza mineritul la scară comercială în 2028 în cadrul unui plan „accelerat”, ca parte a viziunii sale de a dezvolta un „lanț valoric de la mină la magnet” decuplat de China.

Legăturile cu familia Trump ale firmelor care au câștigat contracte

Printre alte companii cu sprijin guvernamental se numără și Vulcan Elements, care aspiră la pământuri rare, și partenerul său ReElement Technologies, care au obținut împreună o tranzacție de 1,4 miliarde de dolari anul trecut. Aceasta a venit la câteva luni după ce firma de capital de risc a lui Donald Trump Jr., 1789 Capital, a investit în Vulcan.

ReElement este o companie din portofoliu a American Resources Corporation. American Resources Corporation a declarat în ultimul său raport trimestrial din noiembrie că „există îndoieli substanțiale cu privire la capacitatea sa de a continua să funcționeze”.

În document se menționa că conducerea credea că eforturile active de strângere de fonduri ar permite American Resources Corporation să continue să funcționeze, dar a adăugat că „rămâne incert” costul viitor pentru dezvoltarea segmentului său ReElement.

Un oficial al Pentagonului a declarat că acordul de finanțare al departamentului a fost „direct între” Biroul de Capital Strategic și ReElement, mai degrabă decât American Resources Corporation. „Vor avea loc verificări suplimentare ca parte a procesului de cerințe înainte de a fi debursate fondurile de împrumut”, au spus aceștia.

Întrebat să comenteze cu privire la formularea din documentele companiei depuse înainte de publicare, Mark Jensen, director executiv atât al American Resources Corporation, cât și al ReElement, a declarat că „declarațiile FT sunt incorecte din punct de vedere factual”, dar a refuzat să ofere detalii.

UMB Bank, un administrator al obligațiunilor emise de Autoritatea de Dezvoltare Economică din Virginia de Vest, a dat în judecată anul trecut American Resources Corporation și companiile afiliate, inclusiv ReElement, pentru o finanțare de 45 de milioane de dolari convenită în 2023. Procesul a susținut că companiile „au canalizat milioane de dolari din venituri din obligațiuni publice din Virginia de Vest printr-o rețea de transferuri frauduloase”.

American Resources Corporation și companiile afiliate neagă acuzațiile și au intentat o contra-acțiune în februarie, susținând încălcarea contractului. Litigiul urmează să intre în judecată în septembrie 2027.

În ciuda întrebărilor privind viabilitatea Round Top, USA Rare Earth deține o piesă cheie a lanțului de aprovizionare cu pământuri rare: Less Common Metals, cu sediul în Marea Britanie, un producător în pierderi pe care l-a achiziționat anul trecut pentru 217 milioane de dolari.

Less Common Metals are o expertiză pe care puțini din afara Chinei o posedă: fabrica sa din Cheshire transformă pământurile rare extrase în metalul utilizat de producătorii de magneți. Operațiunea este mică, înregistrând doar 8,5 milioane de lire sterline în cifră de afaceri și peste 1 milion de lire sterline în pierderi în 2024.

USA Rare Earth intenționează să extindă operațiunile Less Common Metals la noi instalații în Franța și în SUA, în Oklahoma, unde dezvoltă o fabrică de magneți.(USA Rare Earth a pus în funcțiune săptămâna trecută prima sa linie de producție de magneți și intenționează să producă o parte din aceasta anul acesta și la scară largă până în 2029.

Industria pământurilor rare din afara Chinei s-a plâns de mult timp că firmele nu pot concura cu rivalii susținuți de Beijing, care pot produce la costuri mai mici și pot inunda piața pentru a împinge în jos prețurile.