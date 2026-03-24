SUA riscă să rămână în două luni fără stocuri de rachete din cauza epuizării pământurilor rare, potrivit specialiștilor

Dacă rezultatele sunt confirmate prin foraje și studii de fezabilitate, Kazahstanul ar deveni una dintre puținele țări cu rezerve importante de pământuri rare / sursă foto: Getty Images

Statele Unite ar mai avea rezerve de elemente din pământuri rare, esențiale pentru fabricarea armelor moderne, doar pentru două luni, în contextul războiului împotriva Iranului, se arată într-un raport, citat de The Oil Price.

SUA au lansat deja sute de rachete și arme ghidate de precizie în conflictul cu Iranul, o campanie aeriană care a consumat miliarde de dolari în echipamente militare avansate în doar câteva săptămâni. Însă experții avertizează că materialele necesare pentru a continua producerea acestor arme ar putea fi periculos de scăzute.

Rapoarte prezentate de South China Morning Post și Reuters indică faptul că Washingtonul ar putea avea la dispoziție doar două luni până când ar goli anumite stocuri de pământuri rare pentru producția de apărare, dacă întreruperile de aprovizionare se adâncesc.

Această vulnerabilitate apare în contextul în care timp de decenii, Statele Unite au permis ca o mare parte din capacitatea lor de procesare și metalizare a pământurilor rare să migreze în străinătate, lăsând China să domine etapele lanțului de aprovizionare care transformă materiile prime în metale și magneți utilizați în tehnologia avansată. Astăzi, o mare parte din resursele de pământuri rare utilizate în sistemele de apărare occidentale încă trece prin instalațiile de procesare chinezești.

Pentagonul se grăbește acum să inverseze această dependență înainte de termenul limită din 2027 care va interzice sistemelor de arme americane să utilizeze magneți fabricați cu pământuri rare de origine chineză.

Washington Post a relatat că SUA au mutat sistemele Thaad și Patriot din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu, unde războiul consumă stocuri de interceptoare antirachetă. Chiar și stocurile americane lăsate neatinse în Taiwan s-ar epuiza în decurs de o săptămână de la o invazie chineză, a estimat un studiu din 2023 al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

SUA încă nu au o producție internă susținută la scară comercială de disprosiu sau terbiu. Potrivit US Geological Survey, aceasta rămâne 100% dependentă de importuri, iar China a demonstrat că este dispusă să își folosească dominația în aceste lanțuri de aprovizionare pentru un avantaj strategic. În aprilie, China a declarat controale la export pentru șapte pământuri rare - controale despre care un expert de renume a spus că au fost „concepute pentru a lovi direct complexul militar-industrial american”. În octombrie, Beijingul a suspendat exporturile de pământuri rare timp de un an după ce președintele Xi s-a întâlnit cu Trump în Coreea de Sud.

Galiul, un alt mineral de nișă, este utilizat în radarele militare de înaltă performanță. Repararea a două sisteme de pe bazele americane din Qatar și Bahrain, atacate de Iran în prima săptămână a războiului, ar putea necesita peste 70 kg de galiu și ar putea dura până la opt ani, potrivit unui studiu realizat de Institutul Payne de la Școala de Mine din Colorado, deoarece China controlează 98% din aprovizionarea mondială cu galiu, potrivit unei analize The Observer.

Drept urmare, războiul din Iran ar putea slăbi poziția lui Trump înainte de următoarea sa întâlnire cu Xi. El a susținut eforturile de construire a unui lanț intern de aprovizionare cu pământuri rare, dar mai întâi s-ar putea confrunta cu dificultăți în a purta un război cu Iranul și în a confrunta China în același timp.